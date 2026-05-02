newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης
Διεθνής Οικονομία 02 Μαΐου 2026, 22:40

Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Το 2025, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανήλθαν στα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), οι στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως ανήλθαν σε 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το νούμερο, τα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε στρατιωτικές δαπάνες ύψους 350 δολαρίων για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Το Al Jazeera αναλύει την αύξηση της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του πόσο ξοδεύει κάθε έθνος, ποιες χώρες πωλούν τα περισσότερα όπλα και πώς συγκρίνονται οι στρατιωτικές δαπάνες με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται και πάλι στην κορυφή της λίστας των στρατιωτικών δαπανών

Το 2025, οι πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (954 δισ. δολάρια), η Κίνα (336 δισ. δολάρια), η Ρωσία (190 δισ. δολάρια), η Γερμανία (114 δισ. δολάρια) και η Ινδία (92 δισ. δολάρια), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ (58%) των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 954 δισ. δολάρια που δαπάνησαν οι ΗΠΑ είναι περισσότερα από τα συνολικά ποσά των επόμενων έξι χωρών.

Από το 1949, οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 53,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον στρατό τους, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ (51,5%) του παγκόσμιου συνόλου που υπερβαίνει τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: Al Jazeera

Οι στρατιωτικές δαπάνες ακολούθησαν γενικά το προβλέψιμο μοτίβο της αύξησης σε περιόδους πολέμου και της μείωσης σε πιο ειρηνικές περιόδους.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, σημειώνοντας άνοδο από 284 δισ. δολάρια το 1950 σε 788 δισ. δολάρια έως το 1953, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο του Πολέμου της Κορέας.

Κατά τη διάρκεια των τελών της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1960, οι δαπάνες σταθεροποιήθηκαν στα 700-800 δισ. δολάρια ετησίως, υποδηλώνοντας μια σταθερή αλλά ελεγχόμενη αύξηση κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης του Ψυχρού Πολέμου.

Ακολούθησε μια απότομη αύξηση στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν οι δαπάνες ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά.

Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο του Βιετνάμ και στην εντατικοποίηση της αντιπαλότητας μεταξύ των υπερδυνάμεων και του αγώνα εξοπλισμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες έφτασαν στο αποκορύφωμα των 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 1988. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν ξανά στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1991.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν για άλλη μια φορά. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ οδήγησαν τις παγκόσμιες δαπάνες να ξεπεράσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά το 2009.

Την τελευταία δεκαετία, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες παρουσίασαν εκ νέου ανοδική τάση, με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 να σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, όταν τα μέλη του ΝΑΤΟ έθεσαν ως στόχο να δαπανήσουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους για την άμυνα.

Από το 2016, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί, με την Ανατολική Ευρώπη να σημειώνει αύξηση 173%, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη υποπεριοχή στον κόσμο.

Και το 2025 σηματοδοτεί τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών στην ιστορία, αυξάνοντας από 1,69 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2016 σε 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια – μια αύξηση 41%.

Ποιες χώρες εξοπλίζονται με τον ταχύτερο ρυθμό;

Δεν εξοπλίζονται όλες οι χώρες με τον ίδιο ρυθμό.

Μια μικρή ομάδα δαπανά μεταξύ 2.000 και 5.000 δολαρίων ανά κάτοικο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου παραμένει κάτω από τα 100-500 δολάρια.

Σε δολάρια ανά κάτοικο, το Κατάρ δαπανά τα περισσότερα για τον στρατό του, με αύξηση από 1.231 δολάρια ανά κάτοικο το 2006 σε 5.428 δολάρια έως το 2022, μια αύξηση 340%.

Ακολουθεί το Ισραήλ, με αύξηση από 1.360 δολάρια σε 5.108 δολάρια κατά κεφαλήν, δηλαδή αύξηση 276%. Η Νορβηγία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με αύξηση 181% από 1.080 δολάρια σε 3.040 δολάρια.

Σε ποσοστό, η Ουκρανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3.387%, από 63 δολάρια κατά κεφαλήν το 2006 σε 2.197 δολάρια το 2025, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή της με τη Ρωσία.Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις στις δαπάνες τα τελευταία 20 χρόνια.

Ποιος πωλεί τα περισσότερα όπλα στον κόσμο;

Το παγκόσμιο εμπόριο όπλων κυριαρχείται από λίγες επιλεγμένες χώρες, οι οποίες συχνά διαθέτουν ισχυρά στρατιωτικο-βιομηχανικά συμπλέγματα.

Μεταξύ 2016 και 2025, πωλήθηκαν όπλα αξίας 295 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.

Εκτός από το ότι δαπανά τα περισσότερα για τον δικό της στρατό, οι ΗΠΑ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 39% (115 δισ. δολάρια) του συνολικού παγκόσμιου μεριδίου. Ένα μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της Ουάσιγκτον οφείλεται στα σχέδια εξωτερικής πολιτικής της, στη σχέση μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και της κυβέρνησης, καθώς και στο επίπεδο καινοτομίας στον κλάδο.

Μεταξύ 2020 και 2024, ιδιωτικές εταιρείες έλαβαν συμβάσεις ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο – περισσότερο από το ήμισυ των διακριτικών δαπανών του υπουργείου, σύμφωνα με το Quincy Institute for Responsible Statecraft και το Costs of War της Σχολής Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων Watson του Πανεπιστημίου Brown πέρυσι. Το ένα τρίτο (771 δισ. δολάρια) αυτών των συμβάσεων πήγε σε μόλις πέντε εταιρείες: Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics και Northrop Grumman.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων είναι η Ρωσία, η οποία κατέχει το 13% (40 δισ. δολάρια) του παγκόσμιου μεριδίου, ακολουθούμενη από τη Γαλλία – 9,3% (28 δισ. δολάρια), την Κίνα – 5,5% (16 δισ. δολάρια) και τη Γερμανία – 5,5% (16 δισ. δολάρια).

Πώς συγκρίνονται οι στρατιωτικές δαπάνες με την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Όταν ζητείται από μια χώρα να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, αυτά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από κάπου.

Εκτός αν οι κυβερνήσεις αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους ή συγκεντρώσουν νέα έσοδα, η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών επιβαρύνει άλλους τομείς στους οποίους οι άνθρωποι βασίζονται καθημερινά – όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Σε 137 χώρες που αναλύθηκαν από το Al Jazeera, ταξινομήθηκε κάθε χώρα ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δαπανά περισσότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ – υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση ή στρατιωτικές δαπάνες:

  • 114 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη
  • 14 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για την εκπαίδευση
  • 9 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για τον στρατό

Πηγή: SIPRI (2025), Παγκόσμια Τράπεζα (πιο πρόσφατη τιμή μεταξύ 2020 και 2025) | 29 Απριλίου 2026
Σελίδα 1/7

Πηγή: SIPRI (2025), Παγκόσμια Τράπεζα (πιο πρόσφατη τιμή μεταξύ 2020 και 2025) | 29 Απριλίου 2026
Σελίδα 2/7

Τι αλλάζει στη σύγχρονη στρατιωτικοποίηση;

Ο παραδοσιακός στρατός αλλάζει.

Ενώ ο 20ός αιώνας χαρακτηρίστηκε από μαζική κινητοποίηση, βαρύ οπλισμό και αεροπορική ισχύ, η σημερινή άμυνα συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και την υποδομή ψηφιακού πολέμου, συχνά συνδυάζοντας κλασικούς αμυντικούς εργολάβους με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές αλλαγές έχουν προχωρήσει λόγω της εποχής της πληροφορίας, η οποία επέτρεψε επίσης τη διάδοση των drones και της στόχευσης και επιτήρησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, των δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου, των όπλων ακριβείας και των προγραμμάτων πυρηνικού εκσυγχρονισμού.

Για παράδειγμα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο ενσωματώνουν συνεχώς συστήματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα στον πολεμικό τους μηχανισμό.

Το καλοκαίρι του περασμένου έτους, το Υπουργείο Άμυνας ανέθεσε στην OpenAI σύμβαση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στον αμερικανικό στρατό, παράλληλα με συμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τις εταιρείες xAI και Anthropic.

Η στόχευση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης της Palantir έχει χρησιμοποιηθεί από φορείς όπως η ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου της στη Γάζα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

Παγκόσμια οικονομία: «Ένας νέος υπέροχος κόσμος» ως το 2030

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

Ιράν: Οι ΗΠΑ πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή πολέμου

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Αναταράξεις 01.05.26

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
Ποιος κερδίζει; 01.05.26

ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο
Διεθνής Οικονομία 02.05.26

Από το χαρτζιλίκι, στο χρηματιστήριο: Πώς η Gen Z επαναπροσδιορίζει τις επενδύσεις σε έναν ασταθή κόσμο

Οι εφαρμογές, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι αβέβαιες προοπτικές εργασίας ωθούν τη Gen Z να εισέλθει νωρίτερα στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας τη σύνεση με την ανάληψη κινδύνων

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο
ποντικοφάρμακο 02.05.26

Συνελήφθη ύποπτος στην Αυστρία για τον εκβιασμό εταιρείας μολύνοντας παιδικές τροφές με δηλητήριο

Η αστυνομία της Αυστρίας συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος φέρεται να αποπειράθηκε να εκβιάσει την εταιρία βρεφικών τροφών HIPP μολύνοντας παιδικές τροφές με ποντικοφάρμακο

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα
Stories 02.05.26

Η μανία της Δύσης να φτιάχνει δράκουλες – Ανατροπή με την αιματοβαμμένη κόμισα του 16ου αιώνα

Η δυσπιστία απέναντι στη διαβόητη κόμισσα Μπάτορι είχε περισσότερο να κάνει με τα σχέδια των άλλων ευγενών για την περιουσία της παρά με πραγματικούς φόβους ότι βασάνιζε κορίτσια.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;
Βίντεο 02.05.26

«Να ραφτώ ή να μη ραφτώ;»: Τι αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της;

«Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι καλεσμένη», είπε μεταξύ άλλων η Σίσσυ Χρηστίδου για τον για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή της, ενώ έκανε και μία αποκάλυψη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»
Σκάνδαλο υποκλοπών 02.05.26

Νέα Αριστερά για αποκάλυψη in: «Ο κ. Τζαβέλλας σε εντεταλμένη υπηρεσία»

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του», επισημαίνει η Νέα Αριστερά μετά το ρεπορτάζ του in για την κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. «Απέδειξε κατ' εξακολούθηση πως λειτουργεί ως εντεταλμένος λειτουργός του Μαξίμου και όχι της Δικαιοσύνης».

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
Λέξεις στον χρόνο 02.05.26

Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς

«Αποδεκατίζω»: η λέξη που έγινε αγαπημένη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν κουβαλά μια πολύ πιο κυριολεκτική και αιματηρή ιστορία από τη σημερινή σημασία της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ

LIVE: Άρσεναλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Φούλαμ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies