Περισσότερα όπλα, λιγότερη υγεία και παιδεία: Η έκρηξη της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), οι στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως ανήλθαν σε 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το νούμερο, τα 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε στρατιωτικές δαπάνες ύψους 350 δολαρίων για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Το Al Jazeera αναλύει την αύξηση της παγκόσμιας στρατιωτικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του πόσο ξοδεύει κάθε έθνος, ποιες χώρες πωλούν τα περισσότερα όπλα και πώς συγκρίνονται οι στρατιωτικές δαπάνες με τις δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται και πάλι στην κορυφή της λίστας των στρατιωτικών δαπανών

Το 2025, οι πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (954 δισ. δολάρια), η Κίνα (336 δισ. δολάρια), η Ρωσία (190 δισ. δολάρια), η Γερμανία (114 δισ. δολάρια) και η Ινδία (92 δισ. δολάρια), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ (58%) των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών.

Οι ΗΠΑ είναι μακράν η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 954 δισ. δολάρια που δαπάνησαν οι ΗΠΑ είναι περισσότερα από τα συνολικά ποσά των επόμενων έξι χωρών.

Από το 1949, οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 53,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για τον στρατό τους, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ (51,5%) του παγκόσμιου συνόλου που υπερβαίνει τα 100 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι στρατιωτικές δαπάνες ακολούθησαν γενικά το προβλέψιμο μοτίβο της αύξησης σε περιόδους πολέμου και της μείωσης σε πιο ειρηνικές περιόδους.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν ραγδαία στις αρχές της δεκαετίας του 1950, σημειώνοντας άνοδο από 284 δισ. δολάρια το 1950 σε 788 δισ. δολάρια έως το 1953, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τον αντίκτυπο του Πολέμου της Κορέας.

Κατά τη διάρκεια των τελών της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1960, οι δαπάνες σταθεροποιήθηκαν στα 700-800 δισ. δολάρια ετησίως, υποδηλώνοντας μια σταθερή αλλά ελεγχόμενη αύξηση κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης του Ψυχρού Πολέμου.

Ακολούθησε μια απότομη αύξηση στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν οι δαπάνες ξεπέρασαν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για πρώτη φορά.

Αυτή η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο του Βιετνάμ και στην εντατικοποίηση της αντιπαλότητας μεταξύ των υπερδυνάμεων και του αγώνα εξοπλισμών μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίες έφτασαν στο αποκορύφωμα των 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 1988. Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές δαπάνες σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκαν ξανά στα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1991.

Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι στρατιωτικές δαπάνες των ΗΠΑ αυξήθηκαν για άλλη μια φορά. Οι μακροχρόνιοι πόλεμοι υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ οδήγησαν τις παγκόσμιες δαπάνες να ξεπεράσουν τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά το 2009.

Την τελευταία δεκαετία, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες παρουσίασαν εκ νέου ανοδική τάση, με την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 να σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, όταν τα μέλη του ΝΑΤΟ έθεσαν ως στόχο να δαπανήσουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) τους για την άμυνα.

Από το 2016, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη έχουν διπλασιαστεί, με την Ανατολική Ευρώπη να σημειώνει αύξηση 173%, την υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη υποπεριοχή στον κόσμο.

Και το 2025 σηματοδοτεί τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών στην ιστορία, αυξάνοντας από 1,69 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2016 σε 2,88 τρισεκατομμύρια δολάρια – μια αύξηση 41%.

Ποιες χώρες εξοπλίζονται με τον ταχύτερο ρυθμό;

Δεν εξοπλίζονται όλες οι χώρες με τον ίδιο ρυθμό.

Μια μικρή ομάδα δαπανά μεταξύ 2.000 και 5.000 δολαρίων ανά κάτοικο, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου παραμένει κάτω από τα 100-500 δολάρια.

Σε δολάρια ανά κάτοικο, το Κατάρ δαπανά τα περισσότερα για τον στρατό του, με αύξηση από 1.231 δολάρια ανά κάτοικο το 2006 σε 5.428 δολάρια έως το 2022, μια αύξηση 340%.

Ακολουθεί το Ισραήλ, με αύξηση από 1.360 δολάρια σε 5.108 δολάρια κατά κεφαλήν, δηλαδή αύξηση 276%. Η Νορβηγία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με αύξηση 181% από 1.080 δολάρια σε 3.040 δολάρια.

Σε ποσοστό, η Ουκρανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 3.387%, από 63 δολάρια κατά κεφαλήν το 2006 σε 2.197 δολάρια το 2025, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη σύγκρουσή της με τη Ρωσία.Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις 10 μεγαλύτερες αυξήσεις στις δαπάνες τα τελευταία 20 χρόνια.

Ποιος πωλεί τα περισσότερα όπλα στον κόσμο;

Το παγκόσμιο εμπόριο όπλων κυριαρχείται από λίγες επιλεγμένες χώρες, οι οποίες συχνά διαθέτουν ισχυρά στρατιωτικο-βιομηχανικά συμπλέγματα.

Μεταξύ 2016 και 2025, πωλήθηκαν όπλα αξίας 295 δισ. δολαρίων παγκοσμίως.

Εκτός από το ότι δαπανά τα περισσότερα για τον δικό της στρατό, οι ΗΠΑ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 39% (115 δισ. δολάρια) του συνολικού παγκόσμιου μεριδίου. Ένα μεγάλο μέρος της κυριαρχίας της Ουάσιγκτον οφείλεται στα σχέδια εξωτερικής πολιτικής της, στη σχέση μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και της κυβέρνησης, καθώς και στο επίπεδο καινοτομίας στον κλάδο.

Μεταξύ 2020 και 2024, ιδιωτικές εταιρείες έλαβαν συμβάσεις ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο – περισσότερο από το ήμισυ των διακριτικών δαπανών του υπουργείου, σύμφωνα με το Quincy Institute for Responsible Statecraft και το Costs of War της Σχολής Διεθνών και Δημοσίων Υποθέσεων Watson του Πανεπιστημίου Brown πέρυσι. Το ένα τρίτο (771 δισ. δολάρια) αυτών των συμβάσεων πήγε σε μόλις πέντε εταιρείες: Lockheed Martin, RTX, Boeing, General Dynamics και Northrop Grumman.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων είναι η Ρωσία, η οποία κατέχει το 13% (40 δισ. δολάρια) του παγκόσμιου μεριδίου, ακολουθούμενη από τη Γαλλία – 9,3% (28 δισ. δολάρια), την Κίνα – 5,5% (16 δισ. δολάρια) και τη Γερμανία – 5,5% (16 δισ. δολάρια).

Πώς συγκρίνονται οι στρατιωτικές δαπάνες με την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση;

Όταν ζητείται από μια χώρα να δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, αυτά τα χρήματα πρέπει να προέλθουν από κάπου.

Εκτός αν οι κυβερνήσεις αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους ή συγκεντρώσουν νέα έσοδα, η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών επιβαρύνει άλλους τομείς στους οποίους οι άνθρωποι βασίζονται καθημερινά – όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση.

Σε 137 χώρες που αναλύθηκαν από το Al Jazeera, ταξινομήθηκε κάθε χώρα ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δαπανά περισσότερο ως ποσοστό του ΑΕΠ – υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση ή στρατιωτικές δαπάνες:

114 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη

14 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για την εκπαίδευση

9 χώρες δαπανούν τα περισσότερα για τον στρατό

Τι αλλάζει στη σύγχρονη στρατιωτικοποίηση;

Ο παραδοσιακός στρατός αλλάζει.

Ενώ ο 20ός αιώνας χαρακτηρίστηκε από μαζική κινητοποίηση, βαρύ οπλισμό και αεροπορική ισχύ, η σημερινή άμυνα συνδυάζει αυτά τα στοιχεία με την τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα συστήματα και την υποδομή ψηφιακού πολέμου, συχνά συνδυάζοντας κλασικούς αμυντικούς εργολάβους με εταιρείες τεχνολογίας αιχμής.

Οι πρόσφατες τεχνολογικές αλλαγές έχουν προχωρήσει λόγω της εποχής της πληροφορίας, η οποία επέτρεψε επίσης τη διάδοση των drones και της στόχευσης και επιτήρησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, των δυνατοτήτων κυβερνοπολέμου, των όπλων ακριβείας και των προγραμμάτων πυρηνικού εκσυγχρονισμού.

Για παράδειγμα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο ενσωματώνουν συνεχώς συστήματα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί από τον ιδιωτικό τομέα στον πολεμικό τους μηχανισμό.

Το καλοκαίρι του περασμένου έτους, το Υπουργείο Άμυνας ανέθεσε στην OpenAI σύμβαση ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την εφαρμογή γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στον αμερικανικό στρατό, παράλληλα με συμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για τις εταιρείες xAI και Anthropic.

Η στόχευση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης της Palantir έχει χρησιμοποιηθεί από φορείς όπως η ισραηλινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου της στη Γάζα.