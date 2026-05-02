Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα από την ΕΕ δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε χθες Παρασκευή ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από EP).

«Αυτή η τελευταία κίνηση καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Λάνγκε.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζουμε στενούς εταίρους. Τώρα μπορούμε μόνο να απαντήσουμε με τη μέγιστη σαφήνεια και σταθερότητα, αξιοποιώντας τη δύναμη της θέσης μας», τόνισε.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ενωση, κατηγορώντας την ότι δεν τηρεί την εμπορική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών.

Ο Λάνγκε δήλωσε ότι η συμπεριφορά του Τραμπ είναι «απαράδεκτη». Είπε ότι η ΕΕ τηρεί μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ στη Σκωτία πέρυσι, η οποία επέβαλε δασμό εισαγωγής 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, αποτρέποντας έναν μεγαλύτερο εμπορικό πόλεμο.

«Επανειλημμένες» παραβιάσεις

Ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, «για παράδειγμα, με πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%».

Πηγή: ΑΠΕ