Ο Τραμπ αυξάνει δασμούς στην ΕΕ κατά 25% στα οχήματα – Την κατηγορεί ότι δεν τηρεί την εμπορική συμφωνία

Με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν συμμορφώνεται πλήρως με την εμπορική συμφωνία» με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αύξηση των δασμών σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Έγραψε στο Truth Social:

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%. Είναι πλήρως κατανοητό και συμφωνημένο ότι, εάν παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα υπάρχει ΔΑΣΜΟΣ. Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται υπό κατασκευή, με πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν επενδυθεί, ΕΝΑ ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, με προσωπικό Αμερικανών εργατών, θα ανοίξουν σύντομα — Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»



