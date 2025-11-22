Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξαιρέσει μια λίστα ευαίσθητων προϊόντων της ΕΕ, από ουίσκι έως ιατρικό εξοπλισμό, από τους αμερικανικούς δασμούς, σύμφωνα με μια λίστα 27 σελίδων που είδε το POLITICO.

Τα ζυμαρικά, τα τυριά, τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, καθώς και το ελαιόλαδο και τα γυαλιά ηλίου, συγκαταλέγονται μεταξύ των τομέων προτεραιότητας που οι Βρυξέλλες επιθυμούν να προστατεύσει η Ουάσιγκτον από τους υψηλότερους δασμούς, μαζί με τα διαμάντια, τα εργαλεία, τους μεταλλικούς σωλήνες, τα εξαρτήματα κινητήρων πλοίων, τον βιομηχανικό εξοπλισμό, τα υφάσματα, τα υποδήματα, τα καπέλα, τα κεραμικά και τα βιομηχανικά ρομπότ.

Η λίστα

Η λίστα με τις επιθυμίες της Κομισιόν οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή από τις χώρες της ΕΕ και θα παρουσιαστεί στον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και στον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ σε συνάντηση με τους υπουργούς Εμπορίου της ΕΕ τη Δευτέρα, όπως είχε προηγουμένως αναφερθεί από το POLITICO.

Αυτοί οι ευαίσθητοι τομείς εξαγωγών δεν καλύφθηκαν από τη συμφωνία εμπορίου που συνήφθη κατά τον περασμένο Ιούλιο από τον Τραμπ και την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο θέρετρο-γκολφ του Τέρνμπερι στη Σκωτία.

Η συμφωνία, η οποία περιγράφηκε λεπτομερώς σε κοινή δήλωση τον Αύγουστο, εξαιρούσε ορισμένα είδη, όπως αεροσκάφη και γενόσημα φάρμακα, αλλά επέβαλε δασμό 15% στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές εξαγωγές, ενώ η ΕΕ δεσμεύτηκε να καταργήσει πλήρως τους δασμούς της επί των αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων.

Κάνει…πίσω βήματα ο Τραμπ

Η πρόταση της ΕΕ για την άρση των δασμών έρχεται την στιγμή που ο Τραμπ απομακρύνεται από τους γενικούς δασμούς που επέβαλε στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, μετά από μια σειρά εκλογικών ήττων των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων, στις οποίες το αυξανόμενο κόστος ζωής επηρέασε τους ψηφοφόρους.

Πριν από μια εβδομάδα, κατάργησε τους «αμοιβαίους δασμούς» σε περισσότερα από 200 προϊόντα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε λιπάσματα, τροπικά φρούτα όπως μπανάνες και ανανάδες, καφέ και διάφορα μπαχαρικά όπως κακάο, κανέλα και κόλιανδρο.

Στην τελευταία του κίνηση, ο Τραμπ κατάργησε την περασμένη Πέμπτη τους δασμούς σε ένα μεγάλο μέρος των βραζιλιάνικων γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του βοείου κρέατος και του καφέ, καταργώντας τους πρόσθετους, τιμωρητικούς δασμούς που επέβαλε το καλοκαίρι, καθώς ήταν σε διαμάχη με την κυβέρνηση της Βραζιλίας και τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Το αίτημα της ΕΕ για την άρση των δασμών στα ζυμαρικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην Ιταλία, όπου ο κλάδος έχει πληγεί από την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δασμούς 92% από τον Ιανουάριο σε μια υπόθεση αντιντάμπινγκ, επιπλέον των 15% που ήδη ισχύουν — ένα επίπεδο τόσο υψηλό που απαγορεύει τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.