# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οι δασμοί φέρνουν έσοδα αλλά και… γκρίνια
Διεθνής Οικονομία 16 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Οι δασμοί φέρνουν έσοδα αλλά και… γκρίνια

Μπορεί οι δασμοί να φέρνουν έσοδα στην αμερικανική κυβέρνηση αλλά την ίδια στιγμή κάνουν ακριβότερα τα προιόντα ή κλείνουν αγορές για τους αγρότες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν φτάσει στο οικονομικό και πολιτικό τους αποκορύφωμα, με μέσο όρο εσόδων περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth, ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του λέγοντας: «Οι άνθρωποι που είναι κατά των δασμών είναι ΗΛΙΘΙΟΙ!».

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων τους αποδοκιμάζει, με τους Δημοκρατικούς να παίζουν με επιτυχία το χαρτί της «προσιτότητας» εναντίον του Τραμπ και να ανταμείβονται με νίκες στις εκλογές για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, στις εκλογές για δήμαρχο της Νέας Υόρκης και σε τοπικές έδρες στη Γεωργία.

Η αλήθεια είναι πως οι δασμοί, οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και αυτό οι αμερικανοί καταναλωτές το διαπιστώνουν στο ταμείο του .. super market.  Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δυσάρεστες  εκτιμήσεις όπως αυτή που έγινε για λογαριασμό του CNN και δείχνει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων – πολιτών να αξιολογεί ως κακές τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Στήριξη αγροτών

Βέβαια, τα έσοδα αυτά δημιουργούν ένα «ταμείο» που μπορεί να καλύψει ανάγκες ή -σε ορισμένες περιπτώσεις – τις ζημιές που προκάλεσε η επιθετική πολιτική των δασμών. Για παράδειγμα, η επιβολή των δασμών έπληξε τον αγροτικό τομέα καθώς οι δασμοί «έκλεισαν» παραδοσιακές αγορές για τους αμερικανούς αγρότες.

Η περίπτωση της σόγιας, που ειδικά φέτος είναι μια καλή χρονιά και έχει αυξημένη παραγωγή, είναι χαρακτηριστική. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, υποσχέθηκε ότι τα έσοδα των δασμών μπορεί να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την έλλειψη παραγγελιών.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει, κάτω από την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών – η οποία προφανώς και αναβαθμίστηκε με την εμπλοκή και των βουλευτών που εκπροσωπούν τις συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές όπως η Αιόβα , η Μινεσότα και το Οχάιο-  ότι θα στηρίξει τους παραγωγούς σόγιας.

Είχε μάλιστα κατηγορήσει τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες και δεσμεύτηκε πως  με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την επιβολή των δασμών θα στηρίξει τους παραγωγούς σόγιας.

Πηγή: ot.gr

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Vita.gr
Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Eurogroup: Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει
Αλλαγή κανόνων 16.11.25

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει τη φόρμουλα ανάπτυξης στον κόσμο που αλλάζει, λέει το αφεντικό του Eurogroup

Η Ευρώπη πρέπει να επανεφεύρει το αναπτυξιακό της μοντέλο στον μεταβαλλόμενο κόσμο που πλήττεται από δασμούς και βία, διαμηνύει ο επικεφαλής του Eurogroup

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η δύσκολη ανάπτυξη του τεχνολογικού κλάδου της Ευρώπης

Παρά την υστέρηση σε σχέση με ΗΠΑ και Κίνα, η Ευρώπη παλεύει για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσω μεταρρυθμίσεων, ενοποιημένων κανονισμών και ενίσχυσης της καινοτομίας

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε
Διεθνής Οικονομία 16.11.25

Η τέχνη της παραπλάνησης: Καθώς πλησιάζει η Black Friday, αυτές είναι οι ύποπτες τακτικές που πρέπει να προσέξετε

Για πολλούς καταναλωτές η Black Friday είναι μία καλή ευκαιρία για να εξοικονομίσουν χρήματα. Ωστόσο, πίσω από τις μεγάλες πινακίδες και τα αμέτρητα ads, κρύβονται αμέτρητα ψυχολογικά τρικ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 16.11.25

H EE επενδύει στα παραδοσιακά όπλα και λιγότερο σε drones και τεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ φαίνεται ότι «παραβλέπει» τις επενδύσεις σε νέα αμυντική τεχνολογία – Οι Βρυξέλλες δαπανούν κυρίως χρήματα σε παραδοσιακό εξοπλισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας
Πολιτικό κόστος 15.11.25

ΗΠΑ: Μειώσεις δασμών σε βασικά αγαθά – Η κυβέρνηση Τραμπ υπό πίεση από το πολιτικό κόστος της ακρίβειας

Φοβούμενος τις συνέπειες από τη δασμολογική πολιτική εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση δασμών σε βασικά αγαθά. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι για την ακρίβεια φταίει ο... Μπάιντεν

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολευόταν να αγοράσουν
Αύξηση τιμών 15.11.25

Πίσω ολοταχώς από Τραμπ: Κατήργησε τους δασμούς σε δεκάδες είδη τροφίμων που οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να τα αγοράσουν

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κατάργηση των δασμών σε μια σειρά είδη πρώτης ανάγκης είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση στην εμπορική πολιτική του Τραμπ

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
