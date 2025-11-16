Οι δασμοί φέρνουν έσοδα αλλά και… γκρίνια

Οι υψηλοί δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να έχουν φτάσει στο οικονομικό και πολιτικό τους αποκορύφωμα, με μέσο όρο εσόδων περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα.

Σε μια πρόσφατη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Truth, ο Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του λέγοντας: «Οι άνθρωποι που είναι κατά των δασμών είναι ΗΛΙΘΙΟΙ!».

Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων τους αποδοκιμάζει, με τους Δημοκρατικούς να παίζουν με επιτυχία το χαρτί της «προσιτότητας» εναντίον του Τραμπ και να ανταμείβονται με νίκες στις εκλογές για κυβερνήτες στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια, στις εκλογές για δήμαρχο της Νέας Υόρκης και σε τοπικές έδρες στη Γεωργία.

Η αλήθεια είναι πως οι δασμοί, οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και αυτό οι αμερικανοί καταναλωτές το διαπιστώνουν στο ταμείο του .. super market. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δυσάρεστες εκτιμήσεις όπως αυτή που έγινε για λογαριασμό του CNN και δείχνει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων – πολιτών να αξιολογεί ως κακές τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

Στήριξη αγροτών

Βέβαια, τα έσοδα αυτά δημιουργούν ένα «ταμείο» που μπορεί να καλύψει ανάγκες ή -σε ορισμένες περιπτώσεις – τις ζημιές που προκάλεσε η επιθετική πολιτική των δασμών. Για παράδειγμα, η επιβολή των δασμών έπληξε τον αγροτικό τομέα καθώς οι δασμοί «έκλεισαν» παραδοσιακές αγορές για τους αμερικανούς αγρότες.

Η περίπτωση της σόγιας, που ειδικά φέτος είναι μια καλή χρονιά και έχει αυξημένη παραγωγή, είναι χαρακτηριστική. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, υποσχέθηκε ότι τα έσοδα των δασμών μπορεί να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την έλλειψη παραγγελιών.

Στις αρχές Οκτωβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει, κάτω από την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών – η οποία προφανώς και αναβαθμίστηκε με την εμπλοκή και των βουλευτών που εκπροσωπούν τις συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές όπως η Αιόβα , η Μινεσότα και το Οχάιο- ότι θα στηρίξει τους παραγωγούς σόγιας.

Είχε μάλιστα κατηγορήσει τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες και δεσμεύτηκε πως με τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την επιβολή των δασμών θα στηρίξει τους παραγωγούς σόγιας.

Πηγή: ot.gr