29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29 Οκτωβρίου 2025 | 22:25

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
Spotlight

Aντικειμενικός στόχος της συνάντηση Τραμπ – Σι, των ηγετών ΗΠΑ και Κίνας, αντίστοιχα στη Νότιο Κορέα, είναι να σταματήσουν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου – στον οποίο οι δύο χώρες πρωταγωνιστούν- αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει καθοριστικά το διεθνές εμπόριο και συνολικά την παγκόσμια οικονομία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει αισιόδοξος για τη συνάντηση με τον ομόλογό του εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στην Ασία.

Η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίγκ έχει ήδη ακυρωθεί μια φορά , πριν ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ , οριστικοποιήσει ,το περασμένο Σάββατο, το ραντεβού των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου στο περιθώριο της Συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (Asia-Pacific Economic Cooperation -APEC).

Η επιβεβαίωση της συνάντησης έγινε με την ολοκλήρωση των συζητήσεων που είχαν οι αντιπροσωπείες των δύο πλευρών στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ και πριν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου στη Σύνοδο των Εθνών της Νότιο Ανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN).

Το πλαίσιο της συνάντησης Τραμπ-Σι

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ την Κυριακή -μετά από διήμερες συνομιλίες στη Μαλαισία-  Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι κατέληξαν σε μια «πολύ επιτυχημένη» συμφωνία για την επικείμενη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών.

Ειδικότερα, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις αγορές γεωργικών προϊόντων, το TikTok, τη φαιντανύλη, τις σπάνιες γαίες, το εμπόριο και συνολικά τις διμερείς σχέσεις.

Ο Σκοτ Μπέσεντ περιέγραψε τις συνομιλίες ως «εποικοδομητικές, ευρείας εμβέλειας και σε βάθος», που -όπως είπε-  «μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη συνάντηση των ηγετών σε ένα πολύ θετικό πλαίσιο».

Με ανάλογο τρόπο – αν και πιο συγκρατημένο- αντέδρασε και η κινεζική πλευρά που έκανε λόγο για «βασικές συμφωνίες» και τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ που ήταν ο επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας, να δηλώνει ότι «και οι δύο χώρες κερδίζουν από τη συνεργασία και χάνουν από την αντιπαράθεση».

TRUMP, XI

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίγκ στη σύνοδο των G20 στην Οζάκα της Ιαπωνίας (2019)

Η ατζέντα Τραμπ-Σι

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίγκ θα είναι η πρώτη μετά την εκλογή και την ανάρρηση του πρώτου στο αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ αν και στο διάστημα που μεσολάβησε έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά τουλάχιστον τρείς φορές.

«Θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας σε τέσσερις εβδομάδες και η σόγια θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσθέσει : «Οι αγρότες σόγιας της χώρας μας πλήττονται επειδή η Κίνα, για λόγους «διαπραγμάτευσης» μόνο, δεν αγοράζει».

Η εκλογή Τραμπ και η υιοθέτηση μιας επιθετικής εμπορικής πολιτικής – με την επιβολή ή την απειλή επιβολής δασμών – έχει ανατρέψει καθιερωμένες εμπορικές σχέσεις, έθεσε σε κίνδυνο τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με αρκετές χώρες, παραδοσιακούς και σταθερούς συμμάχους της Ουάσιγκτον ενώ άρχισε να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε τομείς της αμερικανικής οικονομίας όπως η αγροτική παραγωγή.

Οι εξαγωγές σόγιας είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες των ΗΠΑ

Ένα από τα θέματα που θα απασχολήσει τους δυο ηγέτες θα είναι οι εξαγωγές αμερικανικής σόγιας στην Κίνα που φέτος – για πρώτη φορά σε αυτό το βαθμό – έχουν καθυστερήσει προκαλώντας ασφυξία σε χιλιάδες αγρότες στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η Αϊόβα, η Νεμπράσκα και το Οχάιο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Οκτωβρίου είχε προαναγγείλει τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα με την έλλειψη παραγγελιών για τις οποίες είχε υποστηρίξει ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

«Θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας σε τέσσερις εβδομάδες και η σόγια θα είναι ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσθέσει : «Οι αγρότες σόγιας της χώρας μας πλήττονται επειδή η Κίνα, για λόγους «διαπραγμάτευσης» μόνο, δεν αγοράζει».

Το ζήτημα των δασμών είναι κομβικό για το εμπόριο των δυο κρατών και εντός του Νοεμβρίου λήγει η νεότερη προθεσμία που είχε τεθεί. Η προθεσμία της 10ης Νοεμβρίου για την εμπορική εκεχειρία πλησιάζει, και αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι δασμοί θα αυξηθούν ξανά.

Η «σύγκρουση» για τα λιμενικά τέλη

Αυτό που φαινομενικά ξεκίνησε ως πόλεμος κατά της διακίνησης, της φαιντανύλης αυτού του θανατηφόρου ναρκωτικού, έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις οξύτατου εμπορικού πολέμου  που περιλαμβάνει ακόμα τις σπάνιες γαίες, τους ελέγχους σε ζητήματα εξαγωγής τεχνολογίας όπως οι μικροεπεξεργαστές καθώς και σε άλλα θέματα.

Χαρακτηριστική είναι η σύγκρουση που προκάλεσε η απόφαση της διοίκησης Τραμπ να επιβάλει τέλη στα εμπορικά πλοία που ελλιμενίζονται στα αμερικανικά λιμάνια , είτε ανήκουν σε εταιρείες της Κίνας, είτε έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά ναυπηγεία.

Στις 14 Οκτωβρίου το Πεκίνο έθεσε σε ισχύ τα δικά του αντίμετρα , καθιερώνοντας τέλη σε κάθε πλοίο που έχει κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, φέρει αμερικανική σημαία ή ανήκει και  λειτουργεί από αμερικανική επιχείρηση.

Πολιτικά θέματα στη συνάντηση Τραμπ-Σι

Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι στην αμερικανο-σινική συνάντηση κορυφής θα συζητηθούν βασικά εμπορικά θέματα που είναι ζωτικής σημασίας για τις δυο οικονομίες. Φαίνεται ότι το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον επιθυμούν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου και στο πλαίσιο αυτό ήταν χαρακτηριστική η σπουδή, για αποτελέσματα, που έδειξαν οι δύο αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις, τόσο επί ευρωπαϊκού εδάφους (Ισπανία) όσο και πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ καθώς και η επιστράτευση κορυφαίων διαπραγματευτών όπως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Χι Λιφένγκ , αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των 21 κρατών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, περιγράφοντας τη συνάντηση ως μέρος της συνεχιζόμενης υψηλού επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ποια άλλα ζητήματα μπορεί να μπουν στην ατζέντα

Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να τεθούν στη συνάντηση πολιτικά ζητήματα και θέματα που βρίσκονται, λόγω στρατηγικής σημασίας, υψηλά στην ατζέντα όπως το ζήτημα των πυρηνικών όπλων που ενδιαφέρει την Ουάσιγκτον αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν που ενδιαφέρει και απασχολεί περισσότερο, όπως είναι φυσικό, το Πεκίνο.

Ακόμα, το ζήτημα των κυρώσεων στη Ρωσία μπορεί να τεθεί από τον πρόεδρο Τραμπ καθώς η Κίνα αγοράζει τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων από τη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Ινδία για το ζήτημα των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, που μάλλον έχει αποτελέσματα.

Σε κάθε περίπτωση, οι δυο πλευρές αναμένεται ότι θα επιδιώξουν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας καθώς αποδείχθηκε, ειδικά στη διάρκεια των τελευταίων μηνών, πόσο υψηλό μπορεί να είναι το κόστος για τις δυο οικονομίες αλλά και πόσο εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί ο εμπορικός πόλεμος αποκτώντας διαστάσεις που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν.

Πηγή: ot.gr

