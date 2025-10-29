Στη Νότια Κορέα βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που θα είναι και ο τελευταίος σταθμός της περιοδείας του στην Ασία. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ο Τραμπ δήλωσε ότι «σχεδόν οριστικοποιήσαμε μία εμπορική συμφωνία».

Η Νότια Κορέα βρέθηκε στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου τους προηγούμενους μήνες, όπως και άλλες συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ, καθώς οι δασμοί του πλανητάρχη απείλησαν την αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας που τροφοδοτείται κυρίως από τις εξαγωγές.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας επένδυσε αρκετά σε αυτό που πλέον σχεδόν όλοι οι ηγέτες επενδύουν όταν συναντούν τον Ντόναλντ Τραμπ: στον συνδυασμό κολακείας και πολυτέλειας.

Κατά την άφιξη του Τραμπ στη Νότια Κορέα, στρατιωτική μπάντα έπαιζε το «YMCA» για να αισθάνεται ο πλανητάρχης σαν το σπίτι του.

Δείπνο από χρυσό, στέμμα και μετάλλιο

Ο Λι του πρόσφερε ένα επιδόρπιο με αγαπημένο θέμα του προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή τον χρυσό.

Το δείπνο είχε «χρυσοποίκιλτα μπράουνις και μανταρίνια… σερβιρισμένα σε ένα πιάτο με την ένδειξη «ΕΙΡΗΝΗ» για να «γιορτάσουν μια χρυσή εποχή της συμμαχίας Κορέας-ΗΠΑ», ανέφερε το γραφείο του Λι.

Τον παρασημοφόρησε επίσης με το μετάλλιο της τιμής, το πρώτο που απονέμεται σε αμερικανό πρόεδρο, για «τις προσπάθειές του να φέρει την ειρήνη στην κορεάτικη χερσόνησο».

Για δώρο ο Λι προσέφερε στον Τραμπ ένα χρυσό στέμμα, αντίγραφο του στέμματος που φορούσαν οι βασιλιάδες της δυναστείας Σιλα που κυριάρχησε στην περιοχή από το 57 π.Χ έως το 935 μ.Χ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να το χάρηκε αν και στην πατρίδα του εκατομμύρια βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας «No Kings».

Τι συμφώνησαν

Αλλά το πραγματικό δώρο του Λι στον Τραμπ ήταν η υπόσχεση ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της Νότιας Κορέας για να μειώσει το «βάρος» στις ΗΠΑ και ότι θα προχωρήσουν οι επενδύσεις αξίας 350 δισ. δολαρίων.

Από τα 350 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων που ζήτησε εκ των προτέρων ο Τραμπ, τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια θα είναι σε μετρητά και τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής, της οποίας θα ηγηθούν νοτιοκορεατικές εταιρείες.

Η επένδυση των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα πραγματοποιηθεί σε βάθος χρόνου, με την ετήσια επένδυση να περιορίζεται στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Η συμφωνία της Τετάρτης θα μειώσει τους δασμούς για τα αυτοκίνητα της Νότιας Κορέας στο 15%, το ίδιο ποσοστό με την ανταγωνίστρια Ιαπωνία, και το ποσοστό δασμών για τους ημιαγωγούς, το οποίο δεν θα είναι δυσμενές σε σύγκριση με την ανταγωνίστρια Ταϊβάν.

Θερμή υποδοχή από διαδηλωτές

Η εικόνα έξω από το κτίριο που γίνεται η σύνοδος της APEC είναι ωστόσο διαφορετική. Πολλοί Νοτιοκορεάτες επεφύλαξαν τη δική τους θερμή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ, με διαδηλώσεις και συνθήματα ότι είναι ανεπιθύμητος.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Τραμπ ότι επέβαλε άδικους δασμούς και ότι πιέζει τη Νότια Κορέα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες.

Κάποιοι έστησαν ένα δρώμενο όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαινόταν δεμένος με σχοινί, ενώ άλλοι φώναζαν συνθήματα όπως «Όχι βασιλιάδες, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος» και «Όχι στην APEC».

Στις κινητοποιήσεις δεν έλειψαν και οι συγκρούσεις με την αστυνομία.