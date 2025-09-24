Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς κι άλλα ζητήματα στο ενδεχόμενο διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Newsis, επικαλούμενο τον υψηλόβαθμο σύμβουλο ασφάλειας Γουί Σουνγκ-ρακ. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών εισαγωγής που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της χώρας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε, πάντως, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς προκαλούν ανησυχίες στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Ο Λι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη λαμβάνοντας μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.

Νότια Κορέα – ΗΠΑ: Η προειδοποίηση Λι

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο Reuters, είχε προειδοποιήσει, ότι η οικονομία της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κρίση παρόμοια με την κατάρρευση του 1997, εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί τις τρέχουσες απαιτήσεις των ΗΠΑ στις καθυστερημένες εμπορικές συνομιλίες χωρίς να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, δήλωσε ο πρόεδρος Lee Jae Myung στο Reuters.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ και η Ουάσιγκτον είχαν συμφωνήσει προφορικά σε μια εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα νοτιοκορεατικά προϊόντα με αντάλλαγμα επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων από τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων μέτρων.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε γραπτή μορφή λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των επενδύσεων, ανέφερε ο Lee. «Χωρίς ανταλλαγή νομισμάτων, εάν αποσύραμε τα 350 δισ. δολάρια με τον τρόπο που απαιτούν οι ΗΠΑ και επενδύαμε όλα τα χρήματα σε μετρητά στις ΗΠΑ, η Νότια Κορέα θα αντιμετώπιζε κατάσταση όπως αυτή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997», είπε μέσω μεταφραστή.