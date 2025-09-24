newspaper
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι
Διεθνής Οικονομία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:10

Δασμοί: Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο στις διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ τον Οκτώβριο – Η προειδοποίηση Λι

Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Νότια Κορέα αναμένει πρόοδο σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς κι άλλα ζητήματα στο ενδεχόμενο διεξαγωγής διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Newsis, επικαλούμενο τον υψηλόβαθμο σύμβουλο ασφάλειας Γουί Σουνγκ-ρακ. Η Νότια Κορέα βρίσκεται σε συνομιλίες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ στοχεύοντας στη μείωση των δασμών εισαγωγής που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της χώρας Λι Τζάε Μιουνγκ δήλωσε, πάντως, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους δασμούς προκαλούν ανησυχίες στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Ο Λι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη λαμβάνοντας μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.

Νότια Κορέα – ΗΠΑ: Η προειδοποίηση Λι

Νωρίτερα, σε δηλώσεις του στο Reuters, είχε προειδοποιήσει, ότι η οικονομία της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κρίση παρόμοια με την κατάρρευση του 1997, εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί τις τρέχουσες απαιτήσεις των ΗΠΑ στις καθυστερημένες εμπορικές συνομιλίες χωρίς να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, δήλωσε ο πρόεδρος Lee Jae Myung στο Reuters.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ και η Ουάσιγκτον είχαν συμφωνήσει προφορικά σε μια εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα νοτιοκορεατικά προϊόντα με αντάλλαγμα επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων από τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων μέτρων.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε γραπτή μορφή λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των επενδύσεων, ανέφερε ο Lee. «Χωρίς ανταλλαγή νομισμάτων, εάν αποσύραμε τα 350 δισ. δολάρια με τον τρόπο που απαιτούν οι ΗΠΑ και επενδύαμε όλα τα χρήματα σε μετρητά στις ΗΠΑ, η Νότια Κορέα θα αντιμετώπιζε κατάσταση όπως αυτή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997», είπε μέσω μεταφραστή.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ευρώπη: Πόσo περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Οι πιο σημαντικές διαφορές 23.09.25

Πόσο περισσότερα κερδίζουν οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ανά χώρα στην Ευρώπη - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων στην Ευρώπη - Σε ποιες χώρες παρατηρούνται τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI
Μνημειώδης συνεργασία 23.09.25

H Nvidia επενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Η επένδυση της Nvidia στην OpenAI θα γίνει στο πλαίσιο της κατασκευής κέντρων δεδομένων αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO
Χρηματιστήρια 23.09.25

Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Η πρόσφατη άνοδος που καταγράφουν οι δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών στα χρηματιστήρια ακολουθεί μια παρατεταμένη περίοδο αδράνειας στις αγορές της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων
Διεθνής Οικονομία 22.09.25

Αντέχει οικονομικά η ρωσική «αρκούδα»; Πόσο δυσβάστακτο θα είναι άραγε το νέο πακέτο κυρώσεων

Παρά το πακέτο νέων κυρώσεων και το απαισιόδοξο κλίμα που επικρατεί στις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια έχουν αισθανθεί καλύτερα για την οικονομική τους κατάσταση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Ελλείψεις και καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
