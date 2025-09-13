newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δασμοί: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στην ισπανική πρωτεύουσα
Διεθνής Οικονομία 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:55

Δασμοί: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στην ισπανική πρωτεύουσα

Στην ατζέντα των συνομιλιών θα είναι οι δασμοί, αλλά και η υπόθεση του TikTok

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Spotlight

Οι δασμοί αναμένεται ότι θα κυριαρχήσούν στο νέο γύρο συνομιλιών αναμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους που αρχίζει την Κυριακή στη Μαδρίτη με ατζέντα τις εμπορικές σχέσεις των δυο οικονομικών υπερδυνάμεων, σχεδόν δύο μήνες μετά τις ανάλογες συναντήσεις που εγιναν στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα εξεταστούν είναι  και το ζήτημα της προθεσμίας της Τετάρτης για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του TikTok στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ένας αξιωματούχος του γραφείου του Εκπρόσωπου των ΗΠΑ για το εμπόριο (U.S. Trade Representative- USTR).

Ο εκπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ θα συμμετάσχει μαζί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στις συνομιλίες στην Ισπανία με τον Κινέζο αντιπρόεδρο He Lifeng και άλλους ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους στον τομέα της οικονομίας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μαζί με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Κίνας, Λι Τσενγκάγκ , συναντήθηκαν για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη τον Ιούλιο, όπου συμφώνησαν κατ’ αρχήν να παρατείνουν για 90 ημέρες την εμπορική εκεχειρία που μείωσε δραστικά τους τριψήφιους δασμούς αντιποίνων και από τις δύο πλευρές και επανέφερε τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ  ενέκρινε την παράταση των τρεχόντων δασμολογικών συντελεστών των ΗΠΑ για τα κινεζικά προϊόντα, που ανέρχονται συνολικά σε περίπου 55%, έως τις 10 Νοεμβρίου.

Και το Tik Tok

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Μαδρίτη θα καλύψουν μια σειρά εμπορικών και οικονομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια σχετικά με το TikTok και των κοινών προσπαθειών των ΗΠΑ και της Κίνας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Σκοτ Μπέσεντ προέτρεψε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στις εισαγωγές από την Κίνα και την Ινδία, προκειμένου να τους πιέσουν να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, μια κίνηση που αποσκοπεί να φέρει τη Μόσχα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 δήλωσαν την Παρασκευή ότι συζήτησαν τέτοια μέτρα μεταξύ ενός ευρέος φάσματος μέτρων για την αύξηση της πίεσης στη Μόσχα και συμφώνησαν να επιταχύνουν τις συζητήσεις για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας.
Ο Μπέσεντ και ο Γκριρ δήλωσαν σε ξεχωριστή δήλωση ότι οι σύμμαχοι της G7 πρέπει να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιβολή δασμών στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

Goldman Sachs: Τα δύο συστατικά επιτυχίας των μεγάλων family offices 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

Monkey-barring: Η τελευταία dating τάση που πληγώνει

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν την 9η μέρα

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
Οικονομική φούσκα 13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
Πολιτική αστάθεια 13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πακιστάν: Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές – Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες [βίντεο]
Κλιματική μετανάστευση 13.09.25

Ανησυχία για μεγάλες μεταναστευτικές ροές από το Πακιστάν - Δύο εκατ. εκτοπισμένοι από τις πλημμύρες

Από τα μέσα του καλοκαιριού το Πακιστάν πλήττεται από κατακλυσμιαίες βροχές που έχουν καταστρέψει χιλιάδες σπίτια και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Απαραίτητη η διεθνής βοήθεια στην δοκιμαζόμενη χώρα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»
Η ρηματική διακοίνωση 13.09.25

Αθήνα: «Οι ισχυρισμοί της Λιβύης σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελλάδας στερούνται κάθε νομικής βάσης»

Η Ελλάδα απορρίπτει ως αβάσιμη και παράνομη την «επίσημη θέση της Λιβύης σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Σύνταξη
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes
Τεχνολογία 13.09.25

Βαρδής Βαρδινογιάννης: Το όραμα ενός gamer που οδήγησε στη δημιουργία του Couch Heroes

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης είναι ένα πρόσωπο που συζητείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον επιχειρηματικό κόσμο αναπτύσσοντας την πλατφόρμα Couch Heroes, που συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Gamescom 2025

Σύνταξη
Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ήττα σοκ για την Πάφο πριν τον Ολυμπιακό – Τρεις αποβολές στο παιχνίδι (0-1, vid)

Σε ένα ματς που είχαμε αρκετή ένταση ο Απόλλων Λεμεσού «λύγισε» με 1-0 την Πάφο εκτός έδρας. Αυτή ήταν η πρώτη ήττα της στο πρωτάθλημα, μόλις τέσσερις μέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη
ΔΕΘ 13.09.25

Ανδρουλάκης: Τώρα είναι η ώρα για γενναία πολιτική αλλαγή με εκλογές – Να μπει τέλος στην ασυδοσία Μητσοτάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών για να γίνει πραγματικότητα η πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και υποστήριξε πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εγγυηθεί

Σύνταξη
Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές
Ελλάδα 13.09.25

Επεισόδιο μεταξύ Παλαιστίνιων και Ισραηλινών μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – Πέντε προσαγωγές

Ένα ζευγάρι από το Ισραήλ και τρεις νεαροί από την Παλαιστίνη ενεπλάκησαν στο επεισόδιο με συνέπεια και οι πέντε να οδηγηθούν στο ΑΤ Συντάγματος

Σύνταξη
Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Ιδανικό ντεμπούτο ο Χιμένεθ, με καθοριστικές αλλαγές (vid)

Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά το... σοκ του Παναιτωλικού, επικρατώντας στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 2-1, στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο που είχε καθοριστική παρέμβαση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες
Κλιμάκωση ανταγωνισμών 13.09.25

Αντί για το τέλος του πολέμου, περαιτέρω εμπλοκή του ΝΑΤΟ – Τι ζητά ο Τραμπ που «βλέπει» ευκαιρία για μπίζνες

Το ΝΑΤΟ στέλνει την «Ανατολική Φρουρά» μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία, ποιες χώρες συμμετέχουν - Ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε νέους όρους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 13.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ, για την 4η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο