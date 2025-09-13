Οι δασμοί αναμένεται ότι θα κυριαρχήσούν στο νέο γύρο συνομιλιών αναμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους που αρχίζει την Κυριακή στη Μαδρίτη με ατζέντα τις εμπορικές σχέσεις των δυο οικονομικών υπερδυνάμεων, σχεδόν δύο μήνες μετά τις ανάλογες συναντήσεις που εγιναν στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα εξεταστούν είναι και το ζήτημα της προθεσμίας της Τετάρτης για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων του TikTok στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ένας αξιωματούχος του γραφείου του Εκπρόσωπου των ΗΠΑ για το εμπόριο (U.S. Trade Representative- USTR).

Ο εκπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμσον Γκριρ θα συμμετάσχει μαζί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ στις συνομιλίες στην Ισπανία με τον Κινέζο αντιπρόεδρο He Lifeng και άλλους ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους στον τομέα της οικονομίας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, μαζί με τον κορυφαίο διαπραγματευτή της Κίνας, Λι Τσενγκάγκ , συναντήθηκαν για τελευταία φορά στη Στοκχόλμη τον Ιούλιο, όπου συμφώνησαν κατ’ αρχήν να παρατείνουν για 90 ημέρες την εμπορική εκεχειρία που μείωσε δραστικά τους τριψήφιους δασμούς αντιποίνων και από τις δύο πλευρές και επανέφερε τη ροή σπάνιων γαιών από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ ενέκρινε την παράταση των τρεχόντων δασμολογικών συντελεστών των ΗΠΑ για τα κινεζικά προϊόντα, που ανέρχονται συνολικά σε περίπου 55%, έως τις 10 Νοεμβρίου.

Και το Tik Tok

Το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες στη Μαδρίτη θα καλύψουν μια σειρά εμπορικών και οικονομικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια σχετικά με το TikTok και των κοινών προσπαθειών των ΗΠΑ και της Κίνας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Σκοτ Μπέσεντ προέτρεψε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στις εισαγωγές από την Κίνα και την Ινδία, προκειμένου να τους πιέσουν να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, μια κίνηση που αποσκοπεί να φέρει τη Μόσχα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 δήλωσαν την Παρασκευή ότι συζήτησαν τέτοια μέτρα μεταξύ ενός ευρέος φάσματος μέτρων για την αύξηση της πίεσης στη Μόσχα και συμφώνησαν να επιταχύνουν τις συζητήσεις για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Μπέσεντ και ο Γκριρ δήλωσαν σε ξεχωριστή δήλωση ότι οι σύμμαχοι της G7 πρέπει να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιβολή δασμών στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΟΤ