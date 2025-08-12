newspaper
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δασμοί: Παράταση 90 ημερών στην ανακωχή Τραμπ – Κίνας
Διεθνής Οικονομία 12 Αυγούστου 2025

Δασμοί: Παράταση 90 ημερών στην ανακωχή Τραμπ – Κίνας

Ταυτόχρονα με τον Τραμπ, το Πεκίνο ανακοίνωσε την παράταση της ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο

Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει για 90 ημέρες την αποκλιμάκωση στο μέτωπο των τελωνειακών δασμών που έχει ανοίξει με την Κίνα, μερικές ώρες προτού θεωρητικά τελειώσει η ανακωχή στο πεδίο αυτό ανάμεσα στις δυο δυνάμεις, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη.

Ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισημοποιήθηκε η εκεχειρία αυτή, διευκρινίζοντας παράλληλα μέσω Truth Social ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όσων έχουν συμφωνήσει οι δυο πλευρές «παραμένουν τα ίδια».

Η Κίνα «συνεχίζει να λαμβάνει σημαντικά μέτρα (…) για να καθησυχαστούν ανησυχίες των ΗΠΑ όσον αφορά την οικονομική και εθνική ασφάλειά (τους)», εξηγείται στο διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο και προστίθεται πως ο κ. Τραμπ έκρινε πως είναι «αναγκαίο και προσήκον να διατηρηθεί» η εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο ως τη 10η Νοεμβρίου, με εφαρμογή στο μεσοδιάστημα των δασμών «βάσης» 10% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα.

Σχεδόν ταυτόχρονα, το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα μετέδιδε κοινή ανακοίνωση προερχόμενη από τις σινοαμερικανικές διαπραγματεύσεις στη Στοκχόλμη και ότι την ότι το Πεκίνο θα παρατείνει επίσης την εκεχειρία.

Η Κίνα συνεχίζει έτσι την αναστολή που είχε εξαγγείλει στην αύξηση των δασμών για 90 ημέρες από τη 12η Αυγούστου, διατηρώντας επίσης, όπως και η άλλη πλευρά, τους επιπρόσθετους δασμούς 10% στα αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα, κατά την ίδια πηγή.

Δασμοί: Παράταση της ανακωχής

Αφού ενεπλάκησαν την άνοιξη σε σκληρή σύγκρουση για το εμπόριο, ανταλλάσσοντας ομοβροντίες απαγορευτικών τελωνειακών δασμών, τριψήφιων, η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο έκλεισαν συμφωνία ανακωχής διάρκειας 90 ημερών τον Μάιο στη Γενεύη.

Προσωρινά η συμφωνία εκείνη όριζε στο 30% τους αμερικανικούς επιπρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα και στο 10% τους κινεζικούς στα αμερικανικά.

Ακολούθησαν κι άλλοι κύκλοι διαπραγματεύσεων μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των δυο χωρών, στο Λονδίνο και στη Στοκχόλμη, για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση, για να παραμείνει η ανακωχή στις ράγες.

Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στον Λευκό Οίκο πως οι διαπραγματεύσεις των δυο πλευρών για το εμπόριο πάνε «μάλλον καλά».

«Η σχέση ανάμεσα στον (κινέζο) πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ) κι εμένα είναι πολύ καλή», είπε επίσης ο Τραμπ  στον Τύπο.

Το Πεκίνο από την πλευρά του δεν έχει σταματήσει να επαναλαμβάνει πως επιθυμεί «θετική» έκβαση των διαπραγματεύσεων που διεξάγει με την Ουάσιγκτον.

«Ελπίζουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την Κίνα για να εφαρμοστεί η σημαντική συναίνεση που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης (σ.σ. τον Ιούνιο) των δυο αρχηγών κρατών (…) και θα προσπαθήσουν να εξασφαλιστούν θετικά αποτελέσματα στη βάση της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους», ανέφερε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο Λιν Τζιαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του.

Ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ είχε δηλώσει μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων στη Σουηδία πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα έλεγε την «τελευταία λέξη» για την παράταση, ή μη, της δασμολογικής εκεχειρίας.

Αποφασισμένος να αποσπάσει παραχωρήσεις ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος έμοιαζε αποφασισμένος να αποσπάσει παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής. Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, κάλεσε μέσω Truth Social την Κίνα να «τετραπλασιάσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας».

Το Πεκίνο «ανησυχεί για τις ελλείψεις σόγιας. Οι σπουδαίοι αγρότες μας παράγουν τις καλύτερες ποικιλίας σόγιας», διαλάλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας πως οι αγορές αυτές θα «μείωναν σημαντικά» το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας, χάρη στην αλματώδη αύξηση των κινεζικών εισαγωγών. Το μήνυμα κατέληγε: «Σας ευχαριστώ πρόεδρε Σι».

Εξάλλου ο ρεπουμπλικάνος ανέφερε χθες πως ο χρυσός δεν θα δασμολογηθεί, θα παραμείνει αλώβητος από τα νέα κόστη που έχουν επιβληθεί.

Έπειτα από τη δημοσίευση άρθρου των Financial Times και τη δημοσιοποίηση εγγράφου των αμερικανικών τελωνείων, επενδυτές ανησύχησαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον δασμών σε πολύτιμα μέταλλα. Οι τιμές τους απογειώθηκαν.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε κατά κύματα νέους τελωνειακούς δασμούς σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Κυμαίνονται από 10% ως 50% κατά χώρα, χωρίς να υπολογίζονται κλαδικοί δασμοί που πλήττουν συγκεκριμένους τομείς (αυτοκινητοβιομηχανία, χαλυβουργία, κ.λπ.).

Ο ρεπουμπλικάνος δεν έχει πάψει να απειλεί πως θα επιβληθούν νέοι, είτε εν ονόματι της προστασίας αμερικανικών βιομηχανιών (φαρμακευτικών, παραγωγής ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων…) ή, σε κάποιες περιπτώσεις εν είδει τιμωρίας σε συγκεκριμένες χώρες για πολιτικούς λόγους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Vita.gr
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
