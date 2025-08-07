newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Διεθνής Οικονομία 07 Αυγούστου 2025 | 16:12

Ο νέος κόσμος που φέρνουν οι δασμοί Τραμπ – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τέθηκαν σε ισχύ οι δασμοί που αναμένεται να αλλάξουν την παγκόσμια οικονομία

Τζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Σε ισχύ τίθενται οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε περισσότερες από 90 χώρες κλιμακώνοντας τον εμπορικό πόλεμο που αναμένεται να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία.

Το σήμα για την έναρξη δόθηκε με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social

«ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ!!! ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΔΑΣΜΟΥΣ ΡΟΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η νέα εμπορική πολιτική των ΗΠΑ πήρε σάρκα και οστά τέσσερις μήνες μετά από την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών που είχαν ως στόχο να αποκαταστήσουν στις εμπορικές σχέσεις αυτό που Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ως αδικία εις βάρος των ΗΠΑ. Ωστόσο η αντίδραση των αγορών και κυρίως της αγοράς ομολόγων που αύξησε το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή τους και την έναρξη διμερών εμπορικών συνομιλιών, εκ των οποίων ορισμένες οδήγησαν σε συμφωνίες. Ένας γενικός οριζόντιος δασμός 10% επιβλήθηκε σε όλους τους εμπορικούς εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμβουλοι του πανηγυρίζουν υποστηρίζοντας ότι έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια σε φορολογικά έσοδα χωρίς να οδηγήσουν σε καταστροφικό πληθωρισμό ή ύφεση, όπως φοβόντουσαν ορισμένοι οικονομολόγοι.

Ωστόσο η ανησυχία από τους οικονομολόγους παραμένει. Η επιβράδυνση της απασχόλησης έχει αρχίσει να φαίνεται όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία για τις προσλήψεις, ενώ αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό καθώς οι νέοι υψηλότεροι δασμοί θα δείξουν «τα δόντια» τους στην αμερικανική οικονομία.

Οι νέες συντελεστές

Μέχρι την Πέμπτη σε όλες σχεδόν τις χώρες είχε επιβληθεί ελάχιστος δασμός 10%. Τώρα όμως υπάρχουν μεγάλες διαφορές.

Οι υψηλότεροι συντελεστές  αφορούν προϊόντα από τη Βραζιλία (50%), το Λάος (40%), τη Μιανμάρ (40%), την Ελβετία (39%), το Ιράκ (35%) και τη Σερβία (35%).

Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία ήταν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από τους νέους δασμούς.

Το Λάος και η Μιανμάρ, που επικεντρώνονται στη μεταποίηση, βρέθηκαν αντιμέτωπες με δασμολογικό συντελεστή 40%. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει στοχεύσει χώρες με στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα.

Τραμπ

Επίσης, 21 χώρες αντιμετωπίζουν δασμούς άνω του 15%. Σε αυτές περιλαμβάνονται αρκετές χώρες από τις οποίες οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό για μια ποικιλία προϊόντων, όπως το Βιετνάμ (20%), η Ινδία (25%), η Ταϊβάν (20%) και η Ταϊλάνδη (19%).

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες την επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στην Ινδία, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων στο 50%, ως απάντηση για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου από την κυβέρνηση του Νέου Δελχί. Ο δεύτερος δασμός έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 27 Αυγούστου.

Τριάντα εννέα χώρες, καθώς και τα προϊόντα μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε δασμούς 15%, σύμφωνα με κατάλογο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από τον Καναδά και το Μεξικό, όλες οι άλλες χώρες από τις οποίες εισάγουν αγαθά οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ελάχιστο δασμό 10%, αν και με μερικές εξαιρέσεις.

Τα αγαθά από το Μεξικό και τον Καναδά εξαιρούνται από τους δασμούς εάν συμμορφώνονται με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Εάν όχι, τα αγαθά από το Μεξικό υπόκεινται σε δασμούς 25%, ενώ τα αγαθά από τον Καναδά υπόκεινται σε δασμούς 35%, από 25% προηγουμένως. Ο Τραμπ αναφερόμενος στον Καναδά είπε ότι η χώρα «δεν συνεργάστηκε» για τον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ. Η καναδική κυβέρνηση λέει ότι καταπολεμά τις συμμορίες ναρκωτικών.

Οι υψηλότεροι δασμοί στο Μεξικό ανεστάλησαν για άλλες 90 ημέρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε πρόσφατα να αυξήσει τον γενικό δασμολογικό συντελεστή στις μεξικανικές εισαγωγές στο 30%, από τον δασμό 25% που είχε επιβάλει προηγουμένως για την αντιμετώπιση του φερόμενου διασυνοριακού εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών. Στο Μεξικό έχει επιβληθεί επίσης δασμός 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και 50% στα μεταλλικά προϊόντα.

Οι εμπορικές συμφωνίες

Τους τελευταίους πέντε μήνες ο Αμερικανό πρόεδρος έχει ανακοινώσει οχτώ εμπορικές συμφωνίες. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα πλαίσιο που σύμφωνα με ειδικούς θα χρειαστούν μήνες ή και χρόνια μέχρι να οριστικοποιηθούν σε όλες τις λεπτομέρειες εάν δεν καταρρεύσουν.

Από αυτές, μόνο δύο, με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, έχουν επισημοποιηθεί. Η συμφωνία με την Κίνα, η οποία μείωσε σημαντικά τους δασμολογικούς συντελεστές που επέβαλαν και οι δύο χώρες στα προϊόντα της άλλης, λήγει στις 12 Αυγούστου, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.

δασμοί Tραμπ

Οι περισσότερες συμφωνίες προβλέπουν οι εμπορικοί εταίροι να αγοράσουν περισσότερα  περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, όπως πετρέλαιο, αυτοκίνητα, αεροπλάνα Boeing, αμυντικό εξοπλισμό και γεωργικά προϊόντα. Περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις εκατοντάδων δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι εμπορικοί εταίροι που εμπλέκονται σε συμφωνίες συμφωνούν σε πολλούς από τους προτεινόμενους όρους. Για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Shigeru Ishiba και ο επικεφαλής Ιάπωνας εμπορικός διαπραγματευτής, Ryosei Akazawa, δήλωσαν πρόσφατα ότι πολλές βασικές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία και λένε μια εντελώς διαφορετική ιστορία από τον Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η χώρα συμφώνησε να αγοράσει Ford F-150.

H συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ένα δασμό 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η ΕΕ εργάζεται για την οριστικοποίηση μιας λίστας βασικών προϊόντων που θα εξαιρούνται από τους δασμούς των ΗΠΑ , μια διαδικασία που, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, θα διαρκέσει κάποιο χρόνο. Η ΕΕ προσπαθεί να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα στον κατάλογο των εξαιρούμενων δασμών, με μηδενικό συντελεστή.

Η ΕΕ φαίνεται να έχει δεσμευτεί να αγοράσει προϊόντα ενέργειας από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων, ενώ θα επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ. Δεν έχει διευκρινιστεί αν  θα πρόκειται  για ευρωπαϊκά κονδύλια ή θα εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας της κάθε χώρας-μέλους. Επιπλέον, οι υποσχέσεις της ΕΕ για μεγάλης κλίμακας αγορές αμερικανικών όπλων ενέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, αφού οι στρατιωτικές αποφάσεις για τις δαπάνες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών και όχι της ΕΕ, ενώ το νέο ταμείο της ΕΕ για κοινές στρατιωτικές προμήθειες περιλαμβάνει αυστηρές διατάξεις για αγορά ευρωπαϊκών αμυντικών όπλων, σχολιάζει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Ποια αγαθά εξαιρούνται

Μια αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι τα smartphones, τα οποία δεν υπόκεινται σε κανέναν από τους νέους συντελεστές.

Επιπλέον, τα αγαθά για τα οποία ο Τραμπ επέβαλε ξεχωριστούς τομεακούς δασμούς ή διέταξε έρευνες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερους συντελεστές δεν θα προστεθούν στους ειδικούς για κάθε χώρα «αμοιβαίους» δασμούς.

Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να εισάγονται από χώρες χωρίς δασμούς. Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποιεί ότι σύντομα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερους συντελεστές. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο CNBC είπε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι δασμοί στις εισαγωγές ημιαγωγών και φαρμακευτικών προϊόντων.

«Θα επιβάλουμε αρχικά έναν μικρό δασμό στα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλά σε ένα χρόνο, το πολύ ενάμιση χρόνο, θα φτάσει στο 150% και στη συνέχεια θα φτάσει στο 250% επειδή θέλουμε τα φαρμακευτικά προϊόντα να παράγονται στη χώρα μας» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC. «Θα ανακοινώσουμε δασμούς και για τους ημιαγωγούς , που αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία», συνέχισε ο πρόεδρος.

Η ΕΕ προσπάθησε να προλάβει αυτούς τους δασμούς διαπραγματευόμενη έναν φόρο 15% στις εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε με τον Τραμπ.

Άλλες χώρες που συμμετέχουν σε εμπορικές συμφωνίες λαμβάνουν ομοίως ευνοϊκότερους συντελεστές σε ορισμένους τομεακούς δασμούς. Υπάρχει επίσης μερική απαλλαγή για ορισμένα αγαθά που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, όπου τουλάχιστον το 20% της αξίας τους προέρχεται από αμερικανικά υλικά και εργασία.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά εργασίας στην Ευρώπη: Αυτοί είναι οι 20 κορυφαίοι τομείς
Διεθνής Οικονομία 06.08.25

Το εργασιακό τοπίο στην Ευρώπη αλλάζει – Αυτές είναι οι περιζήτητες θέσεις εργασίας

Η εγκατάσταση και συντήρηση, οι πωλήσεις και η διοίκηση συγκαταλέγονται στους πέντε κορυφαίους τομείς σε πολλές χώρες στην Ευρώπη σύμφωνα με τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται στο Indeed.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Πλήρης έλεγχος 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο