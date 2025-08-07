science
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
science

07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Πιέσεις Τραμπ για τεχνολογία «made in America» – Δασμοί 100% στα εισαγόμενα τσιπ
Τεχνολογία 07 Αυγούστου 2025 | 11:39

Πιέσεις Τραμπ για τεχνολογία «made in America» – Δασμοί 100% στα εισαγόμενα τσιπ

Ο Τραμπ εξαιρεί από τους νέους δασμούς τις εταιρείες τεχνολογίας που παράγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ασιατική κυριαρχία στην παραγωγή ημιαγωγών, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στα εισαγόμενα ολοκληρωμένα κυκλώματα, οι οποίοι ωστόσο δεν θα ισχύσουν για τις εταιρείες τεχνολογίας που παράγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ ή έχουν δεσμευτεί να το κάνουν.

Λίγο πριν εξαγγείλει τους νέους δασμούς στο τσιπ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Apple δεσμεύτηκε για πρόσθετες επενδύσεις 100 δισ. εκατομμυρίων ευρώ στις ΗΠΑ. Νωρίτερα φέτος ο κατασκευαστής του iPhone είχε ανακοινώσει ότι θα επενδύσει 500 δισ. δολάρια και θα προσβάλει 20.000 υπαλλήλους στη χώρα τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Για εταιρείες όπως η Apple, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να παράγουν προϊόντα στις ΗΠΑ «δεν θα υπάρχει χρέωση» λόγω των νέων δασμών, δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. «Αν, για κάποιο λόγο, λες ότι χτίζεις εργοστάσια αλλά δεν τα χτίζεις, τότε θα τα προσθέσουμε όλα αναδρομικά και σωρευτικά και σε χρεώνουμε σε επόμενη ημερομηνία. Θα πρέπει να πληρώσεις, αυτό είναι σίγουρο» είπε.

Όπως σημειώνει πάντως το Reuters, οι δηλώσεις του προέδρου δεν αποτελούν επίσημη ανακοίνωση δασμών και παραμένει ασαφές πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Έως τα μέσα Αυγούστου αναμένεται εξάλλου να ανακοινωθεί πόρισμα εθνικής ασφάλειας σχετικά με τους δασμούς στους ημιαγωγούς και άλλα προϊόντα τεχνολογίας.

Ωστόσο οι δηλώσεις του Τραμπ προκάλεσαν αμέσως κύμα αντιδράσεων.

Ο ανώτατος εμπορικός απεσταλμένος της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η χώρα του έχει εξασφαλίσει ευνοϊκότερους δασμούς για τα τσιπ στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σχεδόν ταυτόχρονα η Apple ανακοίνωνε ότι τα τσιπ της Samsung που χρησιμοποιεί στα προϊόντα της θα προέρχονται από εργοστάσιο της νοτιοκορεατικής εταιρείας στο Τέξας.

«Επιβίωση του ισχυρότερου»

Η Ευρώπη δεν αναμένεται να επηρεαστεί από την ανακοίνωση, δεδομένου ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία για δασμούς 15% στο μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών προς ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των φαρμάκων και των ημιαγωγών.

Στην Ταϊβάν, κυρίαρχη στην παραγωγή των πιο προηγμένων τσιπ, ο υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης Λιου Τσιν-τσινγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών κατασκευάζουν εργοστάσια στις ΗΠΑ ή εξαγοράζουν εταιρείες με τοπικά εργοστάσια.

H ταϊβανέζικη TSMC, ο μεγαλύτερος παραγωγός ημιαγωγών παγκοσμίως, αναμένεται να μείνει αλώβητη, δεδομένου ότι διαθέτει μονάδες παραγωγής στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι οι βασικοί πελάτες της στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Nvidia, είναι απίθανο να επηρεαστούν από τους νέους δασμούς.

«Οι μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν αφθονία μετρητών έχουν την πολυτέλεια να χτίσουν στην Αμερική είναι αυτές που θα ωφεληθούν περισσότερο. Είναι η επιβίωση του μεγαλύτερου» σχολίασε στο Reuters ο Μπράιαν Τζέικομπσεν της εταιρείας επενδυτικών συμβουλών Annex Wealth Management.

Μια μεγάλη προσπάθεια για αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ ήρθε το 2022 με την ανακοίνωση προγράμματος επιδοτήσεων ύψους 52,7 δισ. δολαρίων. Πέρυσι, επί θητείας Τζο Μπάιντεν, το υπουργείο Εμπορίου έπεισε τις πέντε κορυφαίες εταιρείες ημιαγωγών να δημιουργήσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι ΗΠΑ αντιστοιχούσαν πέρυσι στο 12% της παγκόσμιας παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτω, έναντι 40% το 1990.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Copernicus: Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνα που καταγράφηκε ποτέ
Copernicus 07.08.25

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος πιο θερμός μήνας που καταγράφηκε ποτέ - Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 50° Κελσίου

Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus σημειώνει ότι αν και έσπασε το συνεχόμενο ρεκόρ αυξημένων θερμοκρασιών, ο Ιούλιος του 2025 περιλαμβάνεται στη λίστα με τους τρεις πιο θερμούς μήνες

Σύνταξη
Ιός τσικουνγκούνια: Αυξάνονται τα κρούσματα στην Κίνα – Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα
Ανησυχία 06.08.25

Αύξηση των κρουσμάτων του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα: Πώς μεταδίδεται, πόσο μεταδοτικός είναι, τα συμπτώματα

Ο ιός τσικουνγκούνια εντοπίστηκε στην Τανζανία το 1952 - Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί κρούσματα και επιδημίες σε περισσότερες από 100 χώρες 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο που σκότωσε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια αστερίες
Ειρηνικός Ωκεανός 05.08.25

Οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο που σκότωσε περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια αστερίες

Δισεκατομμύρια αστερίες αφανίστηκαν μυστηριωδώς στις ακτές του Ειρηνικού της Βόρειας Αμερικής, και οι επιστήμονες δηλώνουν πως επιτέλους έλυσαν το αίνιγμα πίσω από τη δεκαετή επιδημία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
«γενοκτονία» 07.08.25

Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Επτά επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη δίκη να φέρνει ξανά στο φως τις τελευταίες τραγικές του στιγμές.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
