Οι νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί σε προϊόντα εισαγόμενα από δεκάδες οικονομίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο του εγχειρήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει νέα παγκόσμια εμπορική τάξη.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπρόσθετο δασμό 25% στην Ινδία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, φτάνοντας έτσι συνολικά στο 50%.

Δασμοί 100% σε όλα τα εισαγόμενα μικροτσίπ

Ακόμα δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιβάλει δασμούς 100% σε «όλα τα τσιπ και τους ημιαγωγούς που έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», με εξαίρεση για τις εταιρείες που έχουν δεσμευτεί να τα κατασκευάζουν στις ΗΠΑ.

Τα τσιπ ημιαγωγών είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος αγαθών, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, υπολογιστών, τηλεφώνων, τεχνολογίας υγείας και διακομιστών τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον δασμό 100% την Τετάρτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου προώθησε τη δέσμευση της Apple να αυξήσει την παραγωγή της στις ΗΠΑ κατά 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Εάν κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν υπάρχει χρέωση», είπε. «Νομίζω ότι όλες οι εταιρείες τσιπ επιστρέφουν στην πατρίδα τους», πρόσθεσε.

Πτώση των κινέζικων εξαγωγών

Την ίδια στιγμή οι κινεζικές εξαγωγές στην αμερικανική αγορά κατέγραψαν πτώση 6,1% μεταξύ Ιουνίου και του Ιουλίου, παρά την ανακωχή στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο, που πάντως δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με διάρκεια που θα διευθετούσε τις διενέξεις τους ως προς το εμπόριο.

Η Κίνα εξήγαγε τον Ιούλιο αγαθά αθροιστικής αξίας 35,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, μειωμένης απο τα 38,2 δισεκ. τον Ιούνιο, κατά δεδομένα των κινεζικών τελωνείων που δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα.