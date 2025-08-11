newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 10:00

Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Spotlight

Οι δασμοί που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ από την Πέμπτη.

Και η Ρωσία αντιμετωπίζει την επιβολή κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Ωστόσο, το αμερικάνικο σάιτ Axios τονίζει ότι όποιος νομίζει ότι αυτή ήταν η τελευταία λέξη του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει αναμένεται να πάρει ένα σκληρό μάθημα.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν είναι μια διαδικασία που έχει αρχή και τέλος, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αντέξει στον χρόνο, σημειώνει το αμερικάνικο μέσο.

Αντίθετα, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλλουν δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο — ανεξάρτητα από τυχόν προϋπάρχουσες συνθήκες ή συμφωνίες.

Το Axios στη συνέχεια καταγράφει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Οι πρόσθετοι δασμοί στην Ινδία

Ο Τραμπ, αφού για μήνες έλεγε ότι επρόκειτο να υπογραφεί εμπορική συμφωνία με την Ινδία, επέβαλε δασμό 25% στη μακροχρόνια σύμμαχό του και, λιγότερο από μια εβδομάδα αργότερα, τον διπλασίασε.

Ο λόγος που ανέφερε ήταν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου, αν και δεν έκανε το ίδιο με την Κίνα, που είναι εξίσου σημαντικός αγοραστής.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 100% στους ημιαγωγούς, πριν ακόμη δημοσιευθεί η πολυαναμενόμενη έρευνα για το θέμα.

Ωστόσο, αμέσως μετά, υποσχέθηκε εξαιρέσεις για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα στις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα «παραθυράκι» για τους περισσότερους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ στον κόσμο.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία ανέφεραν ότι η αντίληψη της κυβέρνησής τους σχετικά με τον υπολογισμό των δασμών φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από την αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ, ιδίως σε σύγκριση με τη συμφωνία που έγινε με την ΕΕ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίγκμπαϊλ φέρεται να καταδίκασε τη συμφωνία της ΕΕ και να έφυγε για την Ουάσινγκτον για να προσπαθήσει να επαναδιαπραγματευτεί τμήματα της, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Ελβετή πρόεδρος Κάριν Κέλερ – Σούτερ επίσης πήγε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για να διαπραγματευτεί τους εξαιρετικά υψηλούς δασμούς στη χώρα της, αλλά έφυγε με άδεια χέρια.

Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα

Νέα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιούλιο — όχι προς τις ΗΠΑ, αλλά προς χώρες που αποτελούν δημοφιλείς ενδιάμεσους προορισμούς για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τις ΗΠΑ και την αποφυγή των υψηλότερων δασμών.

Το νέο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ περιλαμβάνει επιβάρυνση 40% σε τέτοιες «μεταφορτώσεις», αλλά η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει αναβάλει την εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του.

Η τριμηνιαία έρευνα του Conference Board και του Business Council σχετικά με το κλίμα ανάμεσα στους CEO αναφέρει ότι αυτό βελτιώθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, καθώς «οι δασμοί και το εμπόριο» δεν αποτελούν πια τις βασικές ανησυχίες τους.

«Η βελτίωση αυτή αποτελεί συνέχεια της τάσης που παρατηρήθηκε μετά την αποκλιμάκωση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και ενδεχομένως αντανακλά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Στέφανι Γκίτσαρντ, επικεφαλής οικονομολόγος για τους παγκόσμιους δείκτες στο Conference Board.

Η χρηματιστηριακή αγορά αγνοεί σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα γεγονότα και προχωρά προς νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην προφανή ανακούφιση που προκάλεσαν οι εξαιρέσεις στους δασμούς για τα τσιπ, υποστηρίζει το Axios.

Όπως σημείωσε αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της LPL Financial, Κρίστιαν Κερ, η μεταβλητότητα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων — μετοχές, ομόλογα, νομίσματα — έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Ο εμπορικός πόλεμος συνεχίζεται, με τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ να αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό.

Τι ακολουθεί

Υπάρχουν πολλά ακόμη δασμολογικά μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπει το αμερικάνικο μέσο.

Εκτός από την έρευνα για τους ημιαγωγούς, αναμένονται σύντομα παρόμοιες εκθέσεις για την ξυλεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με πιθανότητα επιβολής υψηλών δασμών ως αποτέλεσμα.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει την επιβολή κυρώσεων, με προθεσμία που λήγει την Παρασκευή 8 Αυγούστου και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δασμών για πολλές χώρες.

Η εμπορική εκεχειρία με την Κίνα πρόκειται να λήξει στις 12 Αυγούστου και, ενώ οι Κινέζοι έχουν δηλώσει ότι θα παραταθεί, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία ενέργεια.

Όπως σημείωσε η Evercore ISI σε έκθεση της αυτή την εβδομάδα, τους επόμενους δύο μήνες αναμένονται δώδεκα αποφάσεις σχετικά με στοχευμένους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς σε προϊόντα από βιομηχανικά έως καταναλωτικά.

Το Axios καταλήγει σημειώνοντας ότι πλησιάζουμε στο τέλος της αρχής του εμπορικού πολέμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Καφές: Δεν σταματά να μας εκπλήσσει με τα οφέλη του

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Aegean και Metlen δίνουν νέα καύσιμα

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;
Διεθνής Οικονομία 09.08.25

Οι δασμοί Τραμπ «γεμίζουν» τα ταμεία της Αμερικής – Αλλά ποιο είναι το κόστος;

Οι δασμοί Τραμπ φέρνουν πρωτοφανή έσοδα στα αμερικανικά ταμεία, όμως οι οικονομικές συνέπειες τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς προκαλούν έντονες ανησυχίες

Νατάσα Σινιώρη
Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο
Ολοι μιλούν για τον Γιουκούν 09.08.25

Η σιωπηλή αυτοκρατορία των κινεζικών μπαταριών που αλλάζει τον κόσμο

Η παγκόσμια υπερδύναμη των ηλεκτρικών μπαταριών, κάνει δυναμική είσοδο στο διεθνές χρηματιστηριακό και βιομηχανικό προσκήνιο, επεκτείνοντας την «πόλη-εργοστάσιό» της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του
Πάθη 11.08.25

Έγχυση πρωτεϊνών, αναψυκτικά κεράσι, τεχνητό κώμα – Ο Έλβις Πρίσλεϊ πάλευε πάντα με την απώλεια των κιλών του

Έχουν περάσει 52 χρόνια από τον άδοξο θάνατο του Έλβις Πρίσλεϊ, με τη θανατηφόρα δίαιτα του τραγουδιστή με τα τηγανητά να είναι σχεδόν εξίσου διάσημη με τις αιώνιες επιτυχίες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα της χώρας της Ιβηρικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών; Ναι, συνήθως για κακό
Ζήτημα δημοκρατίας 11.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τις εκλογές; Οι ειδικοί λένε ναι – και όχι πάντα για καλό σκοπό

Έρευνα της Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον Πληροφοριών διαπίστωσε ότι διάφοροι παράγοντες έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στις εκλογικές αναμετρήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο