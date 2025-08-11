Οι δασμοί που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ από την Πέμπτη.

Και η Ρωσία αντιμετωπίζει την επιβολή κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Ωστόσο, το αμερικάνικο σάιτ Axios τονίζει ότι όποιος νομίζει ότι αυτή ήταν η τελευταία λέξη του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει αναμένεται να πάρει ένα σκληρό μάθημα.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν είναι μια διαδικασία που έχει αρχή και τέλος, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα αντέξει στον χρόνο, σημειώνει το αμερικάνικο μέσο.

Αντίθετα, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλλουν δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα, ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο — ανεξάρτητα από τυχόν προϋπάρχουσες συνθήκες ή συμφωνίες.

Το Axios στη συνέχεια καταγράφει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Οι πρόσθετοι δασμοί στην Ινδία

Ο Τραμπ, αφού για μήνες έλεγε ότι επρόκειτο να υπογραφεί εμπορική συμφωνία με την Ινδία, επέβαλε δασμό 25% στη μακροχρόνια σύμμαχό του και, λιγότερο από μια εβδομάδα αργότερα, τον διπλασίασε.

Ο λόγος που ανέφερε ήταν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου, αν και δεν έκανε το ίδιο με την Κίνα, που είναι εξίσου σημαντικός αγοραστής.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 100% στους ημιαγωγούς, πριν ακόμη δημοσιευθεί η πολυαναμενόμενη έρευνα για το θέμα.

Ωστόσο, αμέσως μετά, υποσχέθηκε εξαιρέσεις για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα στις ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα «παραθυράκι» για τους περισσότερους από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ στον κόσμο.

Τα μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία ανέφεραν ότι η αντίληψη της κυβέρνησής τους σχετικά με τον υπολογισμό των δασμών φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από την αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ, ιδίως σε σύγκριση με τη συμφωνία που έγινε με την ΕΕ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίγκμπαϊλ φέρεται να καταδίκασε τη συμφωνία της ΕΕ και να έφυγε για την Ουάσινγκτον για να προσπαθήσει να επαναδιαπραγματευτεί τμήματα της, πριν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η Ελβετή πρόεδρος Κάριν Κέλερ – Σούτερ επίσης πήγε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ για να διαπραγματευτεί τους εξαιρετικά υψηλούς δασμούς στη χώρα της, αλλά έφυγε με άδεια χέρια.

Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα

Νέα στοιχεία από την Κίνα δείχνουν ότι οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατακόρυφα τον Ιούλιο — όχι προς τις ΗΠΑ, αλλά προς χώρες που αποτελούν δημοφιλείς ενδιάμεσους προορισμούς για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τις ΗΠΑ και την αποφυγή των υψηλότερων δασμών.

Το νέο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ περιλαμβάνει επιβάρυνση 40% σε τέτοιες «μεταφορτώσεις», αλλά η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει αναβάλει την εξήγηση του τρόπου λειτουργίας του.

Η τριμηνιαία έρευνα του Conference Board και του Business Council σχετικά με το κλίμα ανάμεσα στους CEO αναφέρει ότι αυτό βελτιώθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, καθώς «οι δασμοί και το εμπόριο» δεν αποτελούν πια τις βασικές ανησυχίες τους.

«Η βελτίωση αυτή αποτελεί συνέχεια της τάσης που παρατηρήθηκε μετά την αποκλιμάκωση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και ενδεχομένως αντανακλά τη συνεχιζόμενη πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Στέφανι Γκίτσαρντ, επικεφαλής οικονομολόγος για τους παγκόσμιους δείκτες στο Conference Board.

Η χρηματιστηριακή αγορά αγνοεί σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα γεγονότα και προχωρά προς νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη στην προφανή ανακούφιση που προκάλεσαν οι εξαιρέσεις στους δασμούς για τα τσιπ, υποστηρίζει το Axios.

Όπως σημείωσε αυτή την εβδομάδα ο επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της LPL Financial, Κρίστιαν Κερ, η μεταβλητότητα σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων — μετοχές, ομόλογα, νομίσματα — έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Τι ακολουθεί

Υπάρχουν πολλά ακόμη δασμολογικά μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπει το αμερικάνικο μέσο.

Εκτός από την έρευνα για τους ημιαγωγούς, αναμένονται σύντομα παρόμοιες εκθέσεις για την ξυλεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα, με πιθανότητα επιβολής υψηλών δασμών ως αποτέλεσμα.

Η Ρωσία αντιμετωπίζει την επιβολή κυρώσεων, με προθεσμία που λήγει την Παρασκευή 8 Αυγούστου και που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των δασμών για πολλές χώρες.

Η εμπορική εκεχειρία με την Κίνα πρόκειται να λήξει στις 12 Αυγούστου και, ενώ οι Κινέζοι έχουν δηλώσει ότι θα παραταθεί, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία ενέργεια.

Όπως σημείωσε η Evercore ISI σε έκθεση της αυτή την εβδομάδα, τους επόμενους δύο μήνες αναμένονται δώδεκα αποφάσεις σχετικά με στοχευμένους δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικούς δασμούς σε προϊόντα από βιομηχανικά έως καταναλωτικά.

Το Axios καταλήγει σημειώνοντας ότι πλησιάζουμε στο τέλος της αρχής του εμπορικού πολέμου.