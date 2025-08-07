newspaper
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Economist: Γιατί ο Τραμπ θα ωφελήσει την Κίνα αν χτυπήσει τη Ρωσία μέσω… Ινδίας;
Οικονομία 07 Αυγούστου 2025 | 13:30

Economist: Γιατί ο Τραμπ θα ωφελήσει την Κίνα αν χτυπήσει τη Ρωσία μέσω… Ινδίας;

O Λευκός Οίκος σοβαρολογεί στο να ασκήσει πιέσεις έναντι της Ινδίας για μείωση ρωσικών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στο μηδέν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Economist.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα θα μπορούσε να περιγραφεί η στάση της Ουάσιγκτον έναντι της Ανατολής και ειδικά της Ινδίας όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Οι πιθανές αποφάσεις με βασικά εργαλεία τις κυρώσεις και τους δασμούς θα στραφούν εναντίον τους.

Όταν οι δυτικές χώρες άρχισαν να μποϊκοτάρουν το ρωσικό πετρέλαιο το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ινδία διέκρινε μια ευκαιρία. Αύξησε τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία σχεδόν 19 φορές μεταξύ 2021 και 2024 -από 100.000 σε 1,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα- ενώ οι αντίστοιχες αγορές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 50%, φτάνοντας τα 2,4 εκατ. βαρέλια.

Μπορεί στα τρία χρόνια του πολέμου οι σύμμαχοι της Ουκρανίας να μην αντιδρούσαν, αλλά πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρεί αυτή την πολιτική.

Ενοχλημένος από το γεγονός ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν κάνει καμία προσπάθεια να τερματίσει την εκστρατεία του στην Ουκρανία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε στις 6 Αυγούστου επιπλέον δασμούς 25% στην Ινδία, την οποία κατηγορεί ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική «πολεμική μηχανή».

Νομοσχέδιο που προβλέπει δασμούς έως και 500% σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο προχωρά στο Κογκρέσο.

Παράλληλα, το 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ προβλέπει από τον Ιανουάριο απαγόρευση των εξευγενισμένων προϊόντων που προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο.

Οι κυρώσεις δεν αγγίζουν

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist, λυγίσει ή όχι η Ινδία στις απειλές τις Δύσης, το αποτέλεσμα θα είναι εις βάρος των Δυτικών. Πως είναι όμως αυτό δυνατόν;

Στο πρώτο σενάριο, η Κίνα δεν θα υποχωρήσει στις δυτικές απειλές, για πολύ σημαντικούς λόγους. Περίπου 2,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου, που προηγουμένως προορίζονταν για την Ευρώπη, έγιναν διαθέσιμα — και μάλιστα με γενναία έκπτωση μετά το 2022. Η Ινδία, η οποία το 2021 σχεδόν δεν αγόραζε καθόλου ρωσικό πετρέλαιο, άδραξε τη στιγμή.

Έκτοτε παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης της Ρωσίας. Σήμερα, το 35–40% των συνολικών εισαγωγών της προέρχονται από τη Ρωσία.

Αυτή η προμήθεια μειώνει το κόστος των εισαγωγών της χώρας, σε μια περίοδο που η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου καταναλώνει όλο και περισσότερο πετρέλαιο.

Μιλώντας στη DW ο Λιθουανός αναλυτής από το Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA) Πέτρας Κατίνας, είπε πως εξοικονόμησε έως και 33 δισ. δολ. σε ενεργειακό κόστος μεταξύ 2022 και 2024, καθώς η Μόσχα προσέφερε μεγάλες εκπτώσεις στις τιμές όταν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μείωσαν την εξάρτησή τους από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Τα ινδικά διυλιστήρια -που προτιμούν το ρωσικό πετρέλαιο- αποκομίζουν τεράστια κέρδη μετατρέποντάς το σε καύσιμα, τα οποία εξάγουν στη συνέχεια με τιμές αγοράς.

Επίσης, τα ινδικά διυλιστήρια -πλην εκείνων που υποστηρίζονται από τη ρωσική Rosneft- προμηθεύονται την πλειονότητα του πετρελαίου τους από χώρες εκτός Ρωσίας, έτσι, σύμφωνα με τον Economist, μπορούν να ισχυριστούν ότι τα προϊόντα τους δεν προέρχονται από ρωσικό πετρέλαιο, ακόμα κι αν περιέχουν ένα μικρό ποσοστό. Αυτό καθιστά δύσκολη την επιβολή της απαγόρευσης της ΕΕ.

Ωστόσο, αν εμποδιστεί η πρόσβαση του ρωσικού πετρελαίου στις ξένες αγορές, ο Economist προειδοποιεί ότι παγκόσμιες τιμές μπορεί να αυξηθούν, κάτι πολιτικά δυσάρεστο για τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί οι αγορές παραμένουν ήρεμες.

Υποχώρηση Ινδίας, ενδυνάμωση Κίνας

Ωστόσο, ο Economist, εξετάζει και το σενάριο να υποχωρήσει η Ινδία στους αμερικανικούς δασμούς και απειλές και να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Τότε, το βρετανικό δημοσίευμα εκτιμά πως η Ινδία θα σπεύσει να βρει νέες πηγές προμήθειας, καθώς ήδη οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να βοηθήσουν επιπλέον, μαζί με παραγωγούς από την Αφρική και άλλες περιοχές.

Κατά συνέπεια, η Ρωσία, θα δυσκολευόταν να βρει νέους αγοραστές κάτι όμως που σύμφωνα με τον Economist θα ωφελούσε το Πεκίνο, καθώς θα μπορούσε να απορροφήσει περισσότερη ποσότητα, λόγω των υποδομών που έχει να παρακάμπτει τις κυρώσεις. — όμως οι ηγέτες της δεν επιθυμούν να εξαρτώνται από έναν μόνο προμηθευτή.

Με βάση αυτή την ανάλυση, αν οι ΗΠΑ απαιτούσαν άμεση συμμόρφωση, οι τιμές πετρελαίου παγκοσμίως θα εκτοξεύονταν —ενδεχομένως πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Ωστόσο, ακόμα και αν ο Τραμπ δώσει χρόνο στους Ινδούς να απεξαρτηθούν σταδιακά από τη Ρωσία, ο Eocnomist εκτιμά ότι τα περιθώρια κέρδους των ινδικών διυλιστηρίων θα συμπιεστούν.

Έτσι, καθώς θα αποχωρούν από την αγορά, οι μεγάλοι κερδισμένοι θα είναι οι Κινέζοι ανταγωνιστές τους, οι οποίοι έχουν ήδη ενισχύσει τα αποθέματά τους τους τελευταίους μήνες και διαθέτουν μεγάλη ρευστότητα.

Καθώς είναι λιγότερο εκτεθειμένοι σε αμερικανικές κυρώσεις, οι Κινέζοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο όλο και πιο φτηνά και συνεπώς, ο μεγαλύτερος αντίπαλος των ΗΠΑ θα βγει κερδισμένος από την προσπάθεια του Τραμπ να πλήξει τη Ρωσία.

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά εργασίας στην Ευρώπη: Αυτοί είναι οι 20 κορυφαίοι τομείς
Διεθνής Οικονομία 06.08.25

Το εργασιακό τοπίο στην Ευρώπη αλλάζει – Αυτές είναι οι περιζήτητες θέσεις εργασίας

Η εγκατάσταση και συντήρηση, οι πωλήσεις και η διοίκηση συγκαταλέγονται στους πέντε κορυφαίους τομείς σε πολλές χώρες στην Ευρώπη σύμφωνα με τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται στο Indeed.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πόσο εύκολα μπορεί να ελέγξει τη Fed ο Ντόναλντ Τραμπ – Οι πιθανές διαιρέσεις
Η εμμονή του προέδρου 06.08.25

Πόσο εύκολα μπορεί να ελέγξει τη Fed ο Ντόναλντ Τραμπ – Οι πιθανές διαιρέσεις

Την προηγούμενη εβδομάδα η κυβερνήτης της Fed, Αντριάνα Κούγκλερ, ανακοίνωσε την παραίτησή της πέντε μήνες πριν λήξει η θητεία της. Τις επόμενες μέρες ο Τραμπ θα επιλέξει το πρόσωπο που θα την αντικαταστήσει

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
