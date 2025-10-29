newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Νότια Κορέα: Ο Τραμπ δηλώνει ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας
Κόσμος 29 Οκτωβρίου 2025

Νότια Κορέα: Ο Τραμπ δηλώνει ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, φτάνοντας στη Νότια Κορέα, ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, με έμφαση στην εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών.

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε πριν λίγο στο διεθνές αεροδρόμιο της Μπουσάν, για την πρώτη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Νότια Κορέα από το 2019, όπου αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Ο Τραμπ νομίζει ότι θα μειώσει τους δασμούς επειδή πιστεύει ότι οι Κινέζοι «θα μας βοηθήσουν με το πρόβλημα της φαιντανύλης»

Ο Τραμπ θα μεταβεί στην πόλη Γκιονγκτζού για να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), στο περιθώριο της οποίας σκοπεύει να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One, o Τραμπ είπε ότι προσβλέπει στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας, με έμφαση στην εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κρατών.

Αναφερόμενος στους τιμωρητικούς δασμούς που σχετίζονται με τη διακίνηση φαιντανύλης, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι θα τους μειώσω, επειδή πιστεύω ότι (σ.σ. οι Κινέζοι) θα μας βοηθήσουν με το πρόβλημα της φαιντανύλης».

«Η Κίνα θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου» σχετικά με το συνθετικό οπιοειδές που έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπλήρωσε.

Συνάντηση με τον… Κιμ

Ερωτηθείς εάν θα συζητήσει με τον Σι Τζινπίνγκ για την Ταϊβάν, ο Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες. «Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για την Ταϊβάν. Δεν είμαι σίγουρος», είπε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επιστρέψει στην Ασία «στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον» για μια συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: ΑΠΕ

Economy
Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Επενδύσεις: Οι hot κλάδοι που κεντρίζουν τους ξένους επενδυτές

Stream newspaper
Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα
Live εικόνα 29.10.25

Εντολές εκκένωσης στην Κούβα λόγω του τυφώνα Μελίσα – Σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα

Ο κυκλώνας Μελίσα υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson - Ο τυφώνας προβλέπεται να κινηθεί βορειοανατολικά σε τροχιά προς την πόλη Σαντιάγο ντε Κούβα

Σύνταξη
Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ
Γενοκτονία 29.10.25

Βάφτηκε κόκκινο το χώμα στο Σουδάν: Φρικαλεότητες και μαζικές σφαγές αμάχων στον Ελ Φασέρ

Οι Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) του Σουδάν κατηγορούνται για τη δολοφονία περισσότερων από 2.000 αμάχων στο Ελ Φασέρ τις τελευταίες ημέρες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου
«Συμμαχία απρόθυμων» 29.10.25

Ο Όρμπαν και οι σύμμαχοί του στην ΕΕ σχεδιάζουν τη δημιουργία αντι-ουκρανικού μετώπου

Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία ετοιμάζονται να συνταχθούν σε ένα αντι-ουκρανικό μπλοκ, την ώρα που οι Ευρωπαίοι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν το Κίεβο. Ο Όρμπαν θέλει να αναβιώσει την ομάδα Visegard.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 29.10.25

Ναυάγησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Πακιστάν - Αφγανιστάν

Επειτα από τέσσερις ημέρες συνομιλιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, «ο διάλογος δεν κατέστη δυνατό να οδηγήσει σε μια εφικτή λύση».

Σύνταξη
Βραζιλία: Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση εναντίον συμμοριών
Βραζιλία 29.10.25

Αποτροπιασμό εκφράζει ο ΟΗΕ για την πολύνεκρη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Το μακελειό που σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο «ενισχύει την τάση των εξαιρετικά θανατηφόρων συνεπειών των αστυνομικών επιχειρήσεων σε περιθωριοποιημένες κοινότητες της Βραζιλίας».

Σύνταξη
Γάζα: Στους 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, από τις νέες ισραηλινές επιδρομές
Εκεχειρία... 29.10.25

Νέες φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εκεχειρία, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, ενώ χτυπήθηκαν πρόσφυγες σε τέντα και νοσοκομείο.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της
Δικαίωμα στη… σάτιρα 28.10.25

Μπριζίτ Μακρόν: Ποινές φυλάκισης και πρόστιμα ζητά ο εισαγγελέας για τα fake news εις βάρος της

Ποινές φυλάκισης από 3 έως 12 μήνες, με αναστολή, αλλά και πρόστιμα έως 8.000 ευρώ, ζητά ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των προσώπων που διακινούσαν θεωρίες συνωμοσίας εις βάρος της συζύγου του Εμανουέλ Μακρόν.

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Ρίο ντε Τζανέιρο: Τουλάχιστον 64 νεκροί σε τεράστια αστυνομική επιχείρηση – Συγκλονιστικές εικόνες [βίντεο]
Μακελειό 28.10.25

Συγκλονιστικές εικόνες από το Ρίο - Τουλάχιστον 64 νεκροί σε επιχείρηση με 2.500 αστυνομικούς

Οι φονικότερη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο - Άνευ προηγουμένου οι εικόνες από την επιχείρηση-«μαμούθ» της αστυνομίας

Σύνταξη
Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές
Έσπασε κάθε ρεκόρ 28.10.25

Μελίσα: Ο τυφώνας-θηρίο σφυροκοπά την Τζαμάικα – «Δεν θα αντέξουν οι υποδομές» λένε οι αρχές

Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στο νησί με ανέμους 286 χλμ. Οι ζημιές είναι ήδη μεγάλες. Οι αρχές αναμένουν τη χειρότερη ιστορικά καταστροφή στην ιστορία της Τζαμάικα, πριν κινηθεί προς Κούβα και Μπαχάμες

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της
Γαλλία 28.10.25

Η Μπριζίτ Μακρόν είναι συντετριμμένη από τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι είναι άνδρας, αποκαλύπτει η κόρη της

Η υπόθεση ξεκίνησε από τις δηλώσεις της Κάντας Όουενς και έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη εκστρατεία διαδικτυακού εκφοβισμού εναντίον της Μπριζίτ Μακρόν

Σύνταξη
Τραμπ: Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητά του – Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί
Δημοσκόπηση 28.10.25

Ιστορικό χαμηλό για τη δημοτικότητα του Τραμπ - Τι του καταλογίζουν οι Αμερικανοί

Ο ρυθμός του πληθωρισμού έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, ενώ η αγορά εργασίας έχει αποδυναμωθεί, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας να μειώσει τα επιτόκια.

Σύνταξη
