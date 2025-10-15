Μπέσεντ: Κοντά σε εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και Νότια Κορέα

Kοντά στην οριστικοποίηση μιας εμπορικής συμφωνίας με τη Νότια Κορέα, δήλωσε την Τετάρτη ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι βρίσκονται οι ΗΠΑ, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι αναμένει μια ανακοίνωση τις επόμενες 10 ημέρες.

«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε με την Κορέα», δήλωσε ο Μπέσεντ στο CNBC. «Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, αλλά εμείς τις διευθετούμε».

Ο Μπέσεντ είπε ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας συναντώνται αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αργότερα την Τετάρτη, ο Μπέσεντ είπε ότι πιστεύει ότι οι διαφωνίες με τη Νότια Κορέα σχετικά με τις υποσχόμενες επενδύσεις θα μπορούσαν να επιλυθούν.

«Είμαι βέβαιος ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις τώρα και θα περίμενα κάτι τις επόμενες 10 ημέρες», είπε ο Μπέσεντ.

Ερωτηθείς εάν το yπουργείο Οικονομικών θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας διευκόλυνσης ανταλλαγής νομισμάτων για τη Νότια Κορέα, ο Μπέσεντ είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, αλλά εξεπλάγη που δεν υπάρχει ήδη.

«Αν ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και δεν είμαι, η Κορέα θα είχε ήδη μια δυνατότητα ανταλλαγής νομισμάτων, όπως και η Σιγκαπούρη».

Πριν από τα τέλη Οκτωβρίου

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας επιθυμούν να οριστικοποιήσουν μια εμπορική συμφωνία πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν η Σεούλ θα φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο κορυφής APEC και να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο.

Ο κορυφαίος σύμβουλος πολιτικής της Σεούλ, Κιμ Γιονγκ-μπέομ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δύο χώρες είχαν σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων που η Σεούλ είχε δεσμευτεί να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για μειωμένους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ.

Σε συνέντευξή του σε ένα κανάλι στο YouTube, ο Κιμ Γιονγκ-μπέομ είπε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ υπέβαλαν μια νέα πρόταση σχετικά με το πώς η Νότια Κορέα θα μπορούσε να εφαρμόσει το επενδυτικό πακέτο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος Λι Τζάε Μιούνγκ δήλωσε στο Reuters τον περασμένο μήνα ότι η οικονομία της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να βυθιστεί σε κρίση αντίστοιχη με την κατάρρευση του 1997, εάν η κυβέρνηση αποδεχόταν τις τρέχουσες απαιτήσεις των ΗΠΑ στις εμπορικές συνομιλίες χωρίς διασφαλίσεις.

Πηγή: ΟΤ