Νότια Κορέα: Συμφώνησε με Τραμπ, αλλά τελικά… δεν μπορεί

Δεν είναι τελικά η Νότια Κορέα σε θέση να καταβάλει προκαταβολικά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πρότεινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για μείωση των δασμών στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Και τώρα, η Νότια Κορέα αναζητά μια εναλλακτική λύση, δήλωσε το Σάββατο ο προεδρικός σύμβουλος της Σεούλ.

Η συμφωνία Τραμπ με Νότια Κορέα

Από την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των ηγετών των συμμάχων τον Ιούλιο για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15% από 25%, όπως είχε επιβάλει νωρίτερα ο Τραμπ, η Νότια Κορέα έχει δηλώσει ότι η επένδυση των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα έχει τη μορφή δανείων και εγγυήσεων δανείων, καθώς και μετοχικού κεφαλαίου.

Σε δηλώσεις του αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παράσχει την επένδυση «εκ των προτέρων», παρά τον ισχυρισμό της Σεούλ ότι αυτό το είδος δαπάνης θα μπορούσε να βυθίσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε οικονομική κρίση.

«Η θέση για την οποία μιλάμε δεν είναι μια διαπραγματευτική τακτική, αλλά μάλλον, αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεν είναι ένα επίπεδο που είμαστε σε θέση να χειριστούμε», δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Νότιας Κορέας, Γουί Σουνγκ-λακ, στο τηλεοπτικό κανάλι Channel A News.

«Δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά», είπε.

Η Νότια Κορέα, η οποία δεσμεύτηκε να διαθέσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια για αμερικανικά έργα τον Ιούλιο, έχει απορρίψει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για έλεγχο των κεφαλαίων και οι Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στο Reuters πως οι συνομιλίες για την επισημοποίηση της εμπορικής τους συμφωνίας βρίσκονται σε αδιέξοδο .

Αδιέξοδο ή εναλλακτική

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επαίνεσε το ποσό των χρημάτων που, όπως είπε, οι σαρωτικοί δασμοί του φέρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας: «Έχουμε από την Ιαπωνία 550 δισεκατομμύρια δολάρια και από τη Νότια Κορέα 350 δισεκατομμύρια δολάρια».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, τόνισε ξεκάθαρα στο Reuters ότι χωρίς μέτρα ασφαλείας όπως η ανταλλαγή νομισμάτων, η οικονομία της Νότιας Κορέας, με συναλλαγματικά αποθέματα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα βυθιζόταν σε κρίση εάν αναγκαζόταν να κάνει τεράστια έξοδα.

Ο Γουί, κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του Λι, σημείωσε ότι κανείς δεν θα αμφισβητούσε τη θέση της Νότιας Κορέας σχετικά με τη σκοπιμότητα του ποσού, εάν αυτό απαιτούνταν ως προκαταβολή μετρητών.

«Συζητάμε εναλλακτικές λύσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η Σεούλ στοχεύει σε μια σύνοδο κορυφής της ομάδας Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα φιλοξενηθεί από τη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα, στην οποία αναμένεται να παραστεί και ο Τραμπ, για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΟΤ