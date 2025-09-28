newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νότια Κορέα: Συμφώνησε με Τραμπ, αλλά τελικά… δεν μπορεί
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:00

Νότια Κορέα: Συμφώνησε με Τραμπ, αλλά τελικά… δεν μπορεί

Η Νότια Κορέα αναζητά μια εναλλακτική λύση στην ασφυκτική εμπορική συμφωνία που θέλει ο Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Δεν είναι τελικά η Νότια Κορέα σε θέση να καταβάλει προκαταβολικά 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πρότεινε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για μείωση των δασμών στα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Και τώρα, η Νότια Κορέα αναζητά μια εναλλακτική λύση, δήλωσε το Σάββατο ο προεδρικός σύμβουλος της Σεούλ.

Η συμφωνία Τραμπ με Νότια Κορέα

Από την επικείμενη συμφωνία μεταξύ των ηγετών των συμμάχων τον Ιούλιο για τη μείωση των αμερικανικών δασμών στο 15% από 25%, όπως είχε επιβάλει νωρίτερα ο Τραμπ, η Νότια Κορέα έχει δηλώσει ότι η επένδυση των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα έχει τη μορφή δανείων και εγγυήσεων δανείων, καθώς και μετοχικού κεφαλαίου.

Σε δηλώσεις του αυτή την εβδομάδα, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παράσχει την επένδυση «εκ των προτέρων», παρά τον ισχυρισμό της Σεούλ ότι αυτό το είδος δαπάνης θα μπορούσε να βυθίσει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας σε οικονομική κρίση.

«Η θέση για την οποία μιλάμε δεν είναι μια διαπραγματευτική τακτική, αλλά μάλλον, αντικειμενικά και ρεαλιστικά δεν είναι ένα επίπεδο που είμαστε σε θέση να χειριστούμε», δήλωσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Νότιας Κορέας, Γουί Σουνγκ-λακ, στο τηλεοπτικό κανάλι Channel A News.

«Δεν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά», είπε.

Η Νότια Κορέα, η οποία δεσμεύτηκε να διαθέσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια για αμερικανικά έργα τον Ιούλιο, έχει απορρίψει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για έλεγχο των κεφαλαίων και οι Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι αποκαλύπτουν στο Reuters πως οι συνομιλίες για την επισημοποίηση της εμπορικής τους συμφωνίας βρίσκονται σε αδιέξοδο .

Αδιέξοδο ή εναλλακτική

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επαίνεσε το ποσό των χρημάτων που, όπως είπε, οι σαρωτικοί δασμοί του φέρνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας: «Έχουμε από την Ιαπωνία 550 δισεκατομμύρια δολάρια και από τη Νότια Κορέα 350 δισεκατομμύρια δολάρια».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, τόνισε ξεκάθαρα στο Reuters ότι χωρίς μέτρα ασφαλείας όπως η ανταλλαγή νομισμάτων, η οικονομία της Νότιας Κορέας, με συναλλαγματικά αποθέματα 410 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα βυθιζόταν σε κρίση εάν αναγκαζόταν να κάνει τεράστια έξοδα.

Ο Γουί, κορυφαίος σύμβουλος ασφαλείας του Λι, σημείωσε ότι κανείς δεν θα αμφισβητούσε τη θέση της Νότιας Κορέας σχετικά με τη σκοπιμότητα του ποσού, εάν αυτό απαιτούνταν ως προκαταβολή μετρητών.

«Συζητάμε εναλλακτικές λύσεις», είπε, προσθέτοντας ότι η Σεούλ στοχεύει σε μια σύνοδο κορυφής της ομάδας Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα φιλοξενηθεί από τη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα, στην οποία αναμένεται να παραστεί και ο Τραμπ, για την οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΝΙΚΗ: Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 28.09.25

Διαγράφηκε ο Νίκος Βρεττός από τη ΝΙΚΗ για την στάση του στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Νίκος Βρεττός παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί υπερψήφισε εκτός κομματικής γραμμής την πρόταση της ΝΔ για πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση
Κόσμος 28.09.25

Γερμανία: Πρώτο κόμμα το AfD και αυξημένη δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση

H Εναλλακτική για την Γερμανία - AfD, το ξενοφοβικό κόμμα που έχει χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικό» από τις αρχές, παραμένει ελαφρά πρώτο στις δημοσκοπήσεις.

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο