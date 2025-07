Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως κλείστηκε συμφωνία για το εμπόριο με τη Νότια Κορέα, που προβλέπει την εφαρμογή επιπλέον τελωνειακών δασμών 15% στα νοτιοκορεατικά προϊόντα που εισάγουν οι ΗΠΑ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Heo Ran).

BREAKING — President Trump announces a trade deal with South Korea, securing $350 billion in U.S.-owned and controlled investments, alongside South Korea’s commitment to purchase $100 billion in energy and face a 15% tariff.

Trump wrote on Truth Social: "I am pleased to announce…

