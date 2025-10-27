newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Νότια Κορέα: Μία συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι απίθανο να συμβεί
Κόσμος 27 Οκτωβρίου 2025 | 07:37

Νότια Κορέα: Μία συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι απίθανο να συμβεί

Απίθανο είναι να γίνει μία συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν

Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είναι πιθανό να γίνει σύντομα.

Απίθανη μία συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν

Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.

Προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Θα το ήθελα όντως», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

