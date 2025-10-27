Νότια Κορέα: Μία συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι απίθανο να συμβεί
Απίθανο είναι να γίνει μία συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν
Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είναι πιθανό να γίνει σύντομα.
Απίθανη μία συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν
Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.
Προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
«Θα το ήθελα όντως», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το Reuters.
Υπενθυμίζεται ότι οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.
- Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
- H απίθανη επίδοση της Άρσεναλ και τα clean sheets μετά τον Ολυμπιακό (pics)
- Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
- Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
- Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις