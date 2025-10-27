Μία σύμβουλος για θέματα ασφάλειας της προεδρίας της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει ότι μία συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είναι πιθανό να γίνει σύντομα.

Απίθανη μία συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν

Η αναπληρώτρια διευθύντρια Εθνικής Ασφάλειας του προεδρικού γραφείου της Νότιας Κορέας, Ο Χιουν-Τζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες, παρά τις εικασίες των ΜΜΕ, σχετικά με μία συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επισκέπτεται την Ασία.

Προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε εκφράσει την επιθυμία του να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

«Θα το ήθελα όντως», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς αν είναι πιθανή τέτοια σύνοδος κορυφής, προσθέτοντας πως «τα πάω πολύ καλά μαζί του» και «είμαι ανοικτός κατά 100%» στο ενδεχόμενο να οργανωθούν τέτοιες διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά το 2019.