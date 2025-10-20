Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν συζητήσει κατ’ ιδίαν την οργάνωση μιας συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού στην Ασία τον επόμενο μήνα, αν και πολλοί είναι επιφυλακτικοί ότι αυτό τελικά θα συμβεί, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος στο CNN.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη κάνει κανέναν από τους σοβαρούς υλικοτεχνικούς σχεδιασμούς που θα χρειάζονταν για να οργανώσουν μια τέτοια συνάντηση, ανέφεραν οι πηγές, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πιονγιάνγκ σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η αρχική επικοινωνία του Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας νωρίτερα φέτος δεν έλαβε ποτέ απάντηση επειδή οι Βορειοκορεάτες δεν δέχτηκαν την επιστολή, ανέφεραν δύο πηγές στο CNN.

Για το επερχόμενο ταξίδι στην Ασία, ο Λευκός Οίκος έχει επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στη διοργάνωση μιας συνάντησης με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ εν μέσω κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια και κατ’ ιδίαν την επιθυμία να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του και οι αξιωματούχοι έχουν αφήσει την πόρτα ανοιχτή για μια συνάντηση.

Η χειραψία

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, αξιωματούχοι κανόνισαν μια χειραψία μεταξύ των δύο ανδρών στην κορεατική αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη σε λιγότερο από 48 ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στο Twitter για μια πρόσκληση σε συνάντηση – ένα παράδειγμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.

Το προσωπικό ενδιαφέρον του Τραμπ για μια πιθανή συνάντηση με τον Κιμ αρχικά εντάθηκε αφότου ο Τραμπ φιλοξένησε τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζάε Μιουνγκ στον Λευκό Οίκο τον Αύγουστο, ανέφεραν οι πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Λι κάλεσε επίσημα τον Τραμπ να παραστεί στη συνάντηση των υπουργών εμπορίου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα και πρότεινε ότι η συνάντηση θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθεί με τον Κιμ.

Ο Τραμπ ήταν ανοιχτός στην ιδέα, λέγοντας στον Λι ότι θα το εξετάσει.

Ανοιχτός και ο Κιμ

«Θα το κάνω αυτό και θα έχουμε συνομιλίες. Θα ήθελε να συναντηθεί μαζί μου», είπε ο Αμερικανός για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. «Προσβλέπουμε στη συνάντηση μαζί του και θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας».

Από την πλευρά του, ο Κιμ εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συζητήσει με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του βορειοκορεατικού κοινοβουλίου τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με σχόλια που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

«Προσωπικά, έχω ακόμα καλές αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ο Κιμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. «Εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την κούφια εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση και θέλουν να επιδιώξουν ειρηνική συνύπαρξη με τη Βόρεια Κορέα με βάση την αναγνώριση της πραγματικότητας, δεν υπάρχει λόγος να μην συζητήσουμε με τις ΗΠΑ».