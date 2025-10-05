Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ότι η χώρα του θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέσα

Ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε από την Πιονγιάνγκ ότι η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε στρατηγικά μέσα απαντώντας στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νότο και ο ίδιος δεσμεύτηκε να λάβει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα, μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Σε άμεση αναλογία με την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, τα στρατηγικά συμφέροντα μας στην περιοχή έχει επίσης αυξηθεί και, κατά συνέπεια, έχουμε διαθέσει ειδικά μέσα σε βασικούς στόχους ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Κιμ σε μια εκδήλωση στρατιωτικής έκθεσης ενόψει της 80ής επετείου ίδρυσης του Εργατικού Κόμματος της Κορέας.

«Πιστεύω ότι οι εχθροί μας θα πρέπει να ανησυχούν για την κατεύθυνση που εξελίσσεται το περιβάλλον ασφαλείας τους», πρόσθεσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, όπως μετέφερε το ΑΠΕ. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν διασαφήνισε ποια είναι τα ειδικά μέσα που διατέθηκαν σε «βασικούς στόχους ενδιαφέροντος».

H Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα»

Όπως είπε ότι η Βόρεια Κορέα «αναμφίβολα θα αναπτύξει πρόσθετα στρατιωτικά μέτρα» για να προετοιμαστεί να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τους στρατιωτικούς δεσμούς της με τη Ρωσία και έχει υποστηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στέλνοντας στρατεύματα και πυροβολικό, σύμφωνα με Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους.

Ο Κιμ έχει επίσης εμβαθύνει την ευθυγράμμιση με την Κίνα και πρόσφατα ταξίδεψε στο Πεκίνο για να παραστεί σε στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύσφιξη σχέσεων με την Κίνα

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσόε Σον Χούι δήλωσε ότι είναι ακλόνητη η θέση της Πιονγκγιάνγκ για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της με το Πεκίνο, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων από την Βόρεια Κορέα (KCNA).

Κατά την επίσκεψή της στην Κίνα, η Τσόε συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο επιθυμεί την ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων, αναφερόμενος σε μια στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική, σύμφωνα με το KCNA.

Η Τσόε Σον Χούι ταξίδεψε στην Κίνα λίγες εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Πεκίνο, όπου ο βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια.