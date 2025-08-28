newspaper
Πεκίνο: Τι σηματοδοτεί η κοινή εμφάνιση των Πούτιν, Σι και Κιμ Γιονγκ Ουν
Κόσμος 28 Αυγούστου 2025 | 09:03

Πεκίνο: Τι σηματοδοτεί η κοινή εμφάνιση των Πούτιν, Σι και Κιμ Γιονγκ Ουν

Στην παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου δεν θα παραστούν δυτικοί ηγέτες

Σύνταξη
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών που θα παραστούν σε στρατιωτική παρέλαση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την επόμενη εβδομάδα, σε μια επίδειξη συλλογικής ανυπακοής εν μέσω δυτικών πιέσεων.

Κανένας δυτικός ηγέτης δεν θα είναι μεταξύ των 26 ξένων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα παραστούν στην παρέλαση την επόμενη εβδομάδα – με εξαίρεση τον Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργό της Σλοβακίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τι σηματοδοτεί η κοινή εμφάνιση των Πούτιν, Σι και Κιμ Γιονγκ Ουν

Με φόντο την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας κατά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στις 3 Σεπτεμβρίου, οι τρεις ηγέτες θα επιδείξουν μια σημαντική επίδειξη αλληλεγγύης.

Η Ρωσία, την οποία το Πεκίνο θεωρεί στρατηγικό εταίρο , έχει πληγεί από πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, με την οικονομία της να βρίσκεται στα πρόθυρα της ύφεσης. Ο Πούτιν, ο οποίος καταζητείται από το διεθνές ποινικό δικαστήριο, ταξίδεψε τελευταία φορά στην Κίνα το 2024.

Η Βόρεια Κορέα, επίσημος σύμμαχος της Κίνας βάσει συμβατικής συμφωνίας, υπόκειται σε κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 2006 λόγω της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Ο Κιμ επισκέφθηκε την Κίνα τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2019.

Ποιοι άλλοι θα δώσουν το «παρών»

Στην παρέλαση που σηματοδοτεί την επίσημη παράδοση της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου θα παραστούν ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζασκιάν, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Νότιας Κορέας Γου Γουόν-σικ, δήλωσε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Χονγκ Λέι σε συνέντευξη Τύπου.

Στην παρέλαση θα παραστεί και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπροσωπηθούν από τον υφυπουργό Λι Τζουνχούα, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του πρέσβη της Κίνας στην Ιταλία, τον Άγιο Μαρίνο και τη Μιανμάρ.

Την ημέρα αυτή, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα επιθεωρήσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην πλατεία Τιενανμέν, μαζί με ξένους αξιωματούχους και ανώτερους Κινέζους ηγέτες.

Επίδειξη ισχύος

Η εξαιρετικά χορογραφημένη παρέλαση, που θα είναι μια από τις μεγαλύτερες της Κίνας εδώ και χρόνια, θα παρουσιάσει εξοπλισμό αιχμής, όπως μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα πυραυλικής άμυνας και υπερηχητικά όπλα.

Εκατομμύρια Κινέζοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός παρατεταμένου πολέμου με την αυτοκρατορική Ιαπωνία στις δεκαετίες του 1930 και του 1940, ο οποίος έγινε μέρος μιας παγκόσμιας σύγκρουσης μετά την επίθεση του Τόκιο στο Περλ Χάρμπορ το 1941.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Πεκίνου έχει διοργανώσει μια σειρά από εντυπωσιακές εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια για να τιμήσει την αντίσταση του στον πόλεμο, υποσχόμενο ότι η Κίνα δεν θα γονατίσει ποτέ ξανά με τέτοιο τρόπο.

Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Νοσοκομείο Νάσερ: Το διπλό χτύπημα ήταν τριπλό – Η ακτινογραφία της επίθεσης – Αποκάλυψη CNN για το μακελειό
CNN 28.08.25

Αποκάλυψη: Το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ ήταν τριπλό - Τι δείχνει νέο βίντεο - Η ακτινογραφία της επίθεσης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανάμεσά τους σε πέντε δημοσιογράφους - Τι δείχνει νέο βίντεο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Οι μισοί Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 28.08.25

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Οι μισοί ψηφοφόροι στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ - Έξι στους δέκα ψηφοφόρους εναντιώνονται στην αποστολή περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Ουκρανία: «Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στο Κίεβο και στα κεντρικά της χώρας
Εκρήξεις - Πυρκαγιές 28.08.25

«Τεράστιο» φονικό κύμα ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία

Εκρήξεις, πυρκαγιές και τουλάχιστον τρείς νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του «τεράστιου» κύματος επιθέσεων που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο και σε περιοχή της κεντρικής Ουκρανίας.

Σύνταξη
Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους εξαιτίας επίθεσης επιβάτη σε αεροσυνοδό
Παρίσι - Τελ Αβίβ 28.08.25

Αναγκαστική προσγείωση ισραηλινού αεροσκάφους λόγω επίθεσης σε αεροσυνοδό

Επιβάτης αεροσκάφους της ισραηλινής Arkia που εκτελούσε πτήση από το Παρίσι στο Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε αεροσυνοδό όταν του ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της απογείωσης να επιστρέψει στο κάθισμά του.

Σύνταξη
Συρία: Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με «πολλά θύματα» κοντά στη Δαμασκό
Συρία 28.08.25

Αποκαλύπτεται χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ κοντά στη Δαμασκό με «πολλά θύματα»

Αερομεταφερόμενα στοιχεία του ισραηλινού στρατού προωθήθηκαν σε περιοχή κοντά στη Δαμασκό για να διεξαγάγουν επιχείρηση, που είχε «πολλά θύματα», αφού πρώτα βομβάρδισαν την περιοχή.

Σύνταξη
Κολομβία: Μόνο 7 χρόνια κάθειρξης στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε δυνάμει της… νομοθεσίας
Κολομβία 28.08.25

Μόνο 7 χρόνια κάθειρξη στον εκτελεστή του Ουρίμπε δυνάμει της... νομοθεσίας

Στον έφηβο εκτελεστή του γερουσιαστή Ουρίμπε επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών διότι κατηγορήθηκε, με βάση τη νομοθεσία της Κολομβίας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όχι για ανθρωποκτονία.

Σύνταξη
Μεξικό: Θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος της περιουσίας του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους Μεξικανούς
Αμύθητη περιουσία 28.08.25

Το Μεξικό θα ζητήσει από τις ΗΠΑ μέρος των 15 δισ. του Ελ Μάγιο για τους φτωχότερους

Το Μεξικό σκοπεύει να ζητήσει μέρος των 15 δισ. από την περιουσία του Ελ Μάγιο που προβλέπεται να κατασχεθούν από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τα μοιράσει στους φτωχότερους Μεξικανούς.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως εξάρθρωσε τις συμμορίες
«Μονοπώλιο εγκλήματος» 28.08.25

«Καταστρέψαμε» τις συμμορίες διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ

«Το μονοπώλιο του εγκλήματος» που ασκούσαν οι συμμορίες έλαβε τέλος, διαβεβαιώνει η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ, την οποία σπεύδει να επικροτήσει ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τεντ Κρουζ.

Σύνταξη
Αργεντινή: Στόχος διαδηλωτών ο Μιλέι – Του πέταξαν πέτρες και μπουκάλια
Αργεντινή 28.08.25

Διαδηλωτές με πέτρες και μπουκάλια κατά του Μιλέι

Ο Χαβιέρ Μιλέι απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε στην επίθεση που δέχτηκε με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές στην περιφέρεια του Μπουένος Αϊρες.

Σύνταξη
Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά
85 χρόνια μετά 28.08.25

Ο πίνακας του 1743 που κλάπηκε από τους Ναζί και βρέθηκε νωρίτερα φέτος αγνοείται ξανά

Ο πίνακας με τίτλο Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο, λεηλατημένος από τους Ναζί, εμφανίστηκε σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή – και εξαφανίστηκε μυστηριωδώς λίγο πριν την αστυνομική έφοδο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Παλλήνη 28.08.25

«Έχανα και έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή

Σύνταξη
Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία: Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινά το Eurobasket με πίστη για διάκριση!

Η μεγάλη ώρα για την Εθνική ομάδα μπάσκετ έφτασε! Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ρίχνεται απόψε (28/8, 21:30 / ΕΡΤ NEWS) στη μάχη του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ιταλία, για την 1η αγωνιστική του Γ' ομίλου.

Σύνταξη
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπόνους δόμησης: «Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση ΝΟΚ
Εν αναμονή του ΣτΕ 28.08.25

«Πράσινο» από το Ευρωδικαστήριο για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ - Πότε θα εξεταστεί η υπόθεση

Ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες προσέφυγαν στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το οποίο έκρινε ότι η υπόθεση για τα μπόνους δόμησης του ΝΟΚ αξίζει να εξεταστεί καθώς είναι σοβαρή και τεκμηριωμένη

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Μικρές επιχειρήσεις: Ρεκόρ τετραετίας στη μείωση της ζήτησης – Πρόδρομοι δείκτες στασιμότητας και ύφεσης
Ο Γ.Καββαθάς στο in 28.08.25

Η κραυγή των μικρομεσαίων: «Δε θέλουμε άλλη συμπάθεια, θέλουμε πράξεις»

Οι μικρές επιχειρήσεις, το 99,6% του συνόλου της επιχειρηματικότητας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου. «Δεν θέλουμε άλλη συμπάθεια. Θέλουμε πράξεις» λέει στο in o πρόδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς. Ανησυχητικά σημάδια για το σύνολο της οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες – Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη
«Έγκλημα μίσους» 28.08.25

Μακελειό σε σχολείο στη Μινεάπολη: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες - Ανατριχιάζουν οι σημειώσεις του δράστη

Δύο παιδιά σκοτώθηκαν και 17 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους πυροβολισμούς στο καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη - Ο δράστης, αυτοκτόνησε μετά το μακελειό - Για έγκλημα μίσους μιλά το FBI

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
