Την περίοδο που οι ΗΠΑ και η Βόρεια Κορέα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για μια πυρηνική συμφωνία, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέθετε στην επίλεκτη ομάδα καταδρομέων της SEAL Team 6 να τοποθετήσουν μία συσκευή υποκλοπής τηλεπικοινωνιών σε βορειοκορεάτικο έδαφος με σκοπό να γνωρίζει τι και με ποιον συζητούσε ο Κιμ Γιονγ Ουν.

Την αποκάλυψη έκαναν οι New York Times που βασιζόμενοι σε πολλές μαρτυρίες πηγών με γνώση του θέματος περιγράφουν με λεπτομέρειες την πορεία της αποστολής και την αιματηρή κατάληξή της.

Αντί να τοποθετήσουν τη συσκευή στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, οι καταδρομείς που βγήκαν από τα αμερικανικά υποβρύχια που έφτασαν κοντά σε μια βραχώδη ακτή της Βόρειας Κορέας «έπεσαν πάνω» σε βορειοκορεάτες αλιείς τους οποίους και σκότωσαν χωρίς δισταγμό και πέταξαν τα πτώματά τους στη θάλασσα για να μην τους ανακαλύψουν.

Μάλιστα σύμφωνα με κάποιες πηγές φρόντισαν πρώτα να τρυπήσουν τους πνεύμονες των νεκρών για να είναι σίγουροι ότι θα βυθιζόταν και έφυγαν χωρίς να τοποθετήσουν τη συσκευή.

Η έρευνα που διενεργήθηκε για την αποστολή – το πόρισμά της είναι όπως θα αναμενόταν επίσης άκρως απόρρητο – συμπέρανε ότι η αποτυχία της οφειλόταν σε αλληλουχία ατυχών συμπτώσεων που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν. Η δολοφονία αμάχων σύμφωνα με την ίδια έρευνα δικαιολογούνταν «βάσει των κανόνων εμπλοκής».

Κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν στην απόρρητη αποστολή πήραν στη συνέχεια προαγωγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε ενημέρωσε τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές κάτι που σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα μπορεί να θεωρείται παράνομο εκ μέρους του προέδρου.

Ερωτηθείς για την αποτυχημένη επιχείρηση ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πλήρη άγνοια. «Πρώτη φορά το ακούω» είπε σε δημοσιογράφους, αν και το δημοσίευμα επιμένει ότι η αποστολή από τη σύλληψη ως την εκτέλεσή της, εγκρίθηκε επανειλημμένα από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Όσον αφορά δε τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά δεν έφεραν καρπούς.

Η ιστορία της ομάδας SEAL – Από την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα

Η επιχείρηση στη Βόρεια Κορέα δεν ήταν η πρώτη για την ομάδα SEAL. Είχαν επιχειρήσει σε βορειοκορεατικό έδαφος και το 2005 επί προεδρίας του Τζορτζ Μπους κάτι όμως που δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι χτες.

Η επίλεκτη ομάδα προορίζεται για δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές και έχει χτίσει τη φήμη των «υπεράνθρωπων δυνατοτήτων» κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει «εξοντώσει τρομοκρατικούς στόχους» όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν.

Αλλά εντός του στρατού είναι κοινό μυστικό ότι διάφορες αποστολές που σχεδιάζουν είναι μεν φαντασμαγορικές αλλά στο πεδίο δεν πάνε καλά, ενώ έχουν στο ιστορικό τους πολλές δολοφονίες αμάχων.

Η πρώτη αποστολή της ομάδας ήταν την περίοδο της αμερικανικής εισβολής στη Γρενάδα, το μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής, το 1983.

Το σχέδιο ήταν να πέσουν με αλεξίπτωτα στη θάλασσα, να βγουν με ταχύπλοα στην ακτή και να τοποθετήσουν φωτεινά σήματα για να καθοδηγήσουν τις δυνάμεις εφόδου στο αεροδρόμιο του νησιού.

Αλλά το αεροπλάνο των SEAL απογειώθηκε αργά. Οι καταδρομείς πήδηξαν τη νύχτα στη θάλασσα επιβαρυμένοι από βαρύ εξοπλισμό ενώ επικρατούσαν θυελλώδεις άνεμοι. Τέσσερις από την ομάδα SEAL πνίγηκαν και οι υπόλοιποι βυθίστηκαν με τα ταχύπλοά τους.

Το αεροδρόμιο καταλήφθηκε αργότερα από τους Army Rangers, οι οποίοι έπεσαν με αλεξίπτωτο απευθείας στο αεροδρόμιο.

Σε Παναμά, Αφγανιστάν, Υεμένη και Σομαλία

Έκτοτε, η SEAL έχουν αναλάβει άλλες «πολύπλοκες και τολμηρές» αποστολές που κατέληξαν σε αποτυχία, στον Παναμά, το Αφγανιστάν, την Υεμένη και τη Σομαλία. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης στο Αφγανιστάν το 2010, η SEAL σκότωσε κατά λάθος έναν όμηρο που προσπαθούσαν να διασώσουν, με μια χειροβομβίδα και στη συνέχεια παραπλάνησαν τους ανωτέρους τους σχετικά με το πώς είχε πεθάνει.

Εν μέρει λόγω αυτού του ιστορικού, ο Μπαράκ Ομπάμα περιόρισε τις αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων στα τέλη της δεύτερης θητείας του και αύξησε την εποπτεία, περιορίζοντας τις πολύπλοκες επιδρομές των κομάντο για έκτακτες καταστάσεις, όπως οι διασώσεις ομήρων.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ανέτρεψε πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς και μείωσε τον αριθμό των διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου για ευαίσθητες αποστολές.

Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, ο Τραμπ παρέλειψε μεγάλο μέρος της καθιερωμένης διαδικασίας διαβούλευσης για να δώσει το πράσινο φως για μια επιδρομή της ομάδας σε ένα χωριό στην Υεμένη.

Σε αυτή την αποστολή σκοτώθηκαν 30 άμαχοι χωρικοί και ένας αμερικανός καταδρομέας ενώ καταστράφηκε και ένα αεροσκάφος αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με πληροφορίες από New York Times