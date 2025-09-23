Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι θα επιδιώξει «πιο εντατικά» την ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα, όπως μεταδίδει σήμερα Τρίτη το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων – KCNA (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, Κιμ Γιονγκ Ουν, αριστερά, και Σι Τζινπίνγκ).

Ο Κιμ εξέφρασε αυτήν την πρόθεση απαντώντας σε συγχαρητήριο μήνυμα του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με το KCNA.

Κοινός αγώνας ΛΔΚ – Κίνας «για την επίτευξη του σοσιαλιστικού σκοπού»

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την υποστήριξη που εισέπραξε από την κινεζική ηγεσία κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, όπου παρακολούθησε στρατιωτική παρέλαση μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πιστεύουμε ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, (όπως είναι το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας) μαζί με τους κινέζους συντρόφους, θα προωθήσει πιο δυναμικά την ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ΛΔΚ – Κίνας στον κοινό αγώνα για την επίτευξη του σοσιαλιστικού σκοπού και, ως εκ τούτου, θα προσφέρει στους λαούς των δύο χωρών μεγαλύτερη ευημερία, επισημαίνει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά το δημοσίευμα.

«Σοσιαλιστικό κράτος»

Εύχομαι στον κινεζικό λαό μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία της επιτυχούς εκπλήρωσης του 14ου Πενταετούς Σχεδίου και στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου σοσιαλιστικού κράτους σε όλες τις πτυχές του υπό την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, με πυρήνα τον σύντροφο γενικό γραμματέα (Σι Τζινπίνγκ), καταλήγει το KCNA.