Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».
- Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την ενίσχυση του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί» για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας, όπως μεταδίδει σήμερα Σάββατο το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
«Πρέπει διαρκώς να ισχυροποιούμε και να εκσυγχρονίζουμε την πυρηνική ασπίδα»
Κατά τη συνάντησή του χθες Παρασκευή με κορυφαίους αξιωματούχους και επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων (φωτογραφία, επάνω) ο Κιμ έκανε λόγο για «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα».
«Ο σύντροφος Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι πρέπει διαρκώς να ισχυροποιούμε και να εκσυγχρονίζουμε την πυρηνική ασπίδα και το σπαθί που μπορούν να εγγυηθούν αξιόπιστα την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων το KCNA.
Η Βόρεια Κορέα ακολουθεί εδώ και δεκαετίες ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, συμπεριλαμβανομένης μιας απόρρητης επιχείρησης εμπλουτισμού ουρανίου χάρη στην οποία δύναται να παράγει έως και 20 πυρηνικά όπλα ετησίως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ.
Ανησυχεί η Νότια Κορέα
Ο νοτιοκορεάτης υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν εξέφρασε στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ την «έντονη ανησυχία» της Σεούλ σχετικά με τη στρατιωτική συνεργασία Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.
Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η Νότια Κορέα καταδίκασε τη στρατιωτική βοήθεια που παρείχε η Βόρεια Κορέα στη Ρωσία για τον πόλεμο με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βορειοκορεατικών στρατευμάτων και της προμήθειας όπλων.
Πηγή: ΑΠΕ
- Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
- Ο Τραμπ ζητά από τη Microsoft την απόλυση της Μόνακο, υφυπουργού Δικαιοσύνης του Μπάιντεν
- Το Ιράν «δεν θα αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Οπλων»
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
- Το Ιράν θα «υποστηρίξει ολόψυχα» οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
- Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφός της, μεταδίδει το NBC
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις