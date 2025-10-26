O Τραμπ αύξησε 10% τους δασμούς στον Καναδά για μια διαφήμιση που δεν του άρεσε

Στο Οντάριο η τοπική κυβέρνηση αποφάσισε να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου μια διαφημιστική εκστρατεία στην οποία χρησιμοποιούνταν τα λόγια του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν εναντίον των δασμών. Στις 26 Οκτωβρίου, εμφανώς ετεροχρονισμένα, ήρθαν τα αντίποινα των ΗΠΑ ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονταν στο προεδρικό αεροπλάνο

Μάλιστα η επαρχία του Οντάριο είχε ανακοινώσει εδώ και κάποιες ημέρες, μετά την φασαρία που δημιουργήθηκε στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών πως θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ.

Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει την «οργή» του Τραμπ

Με ανακοίνωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «ο Καναδάς πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να δημοσιεύει μια ψευδή διαφήμιση σχετικά με την ομιλία του Ρόναλντ Ρέιγκαν για τους δασμούς. Το Ίδρυμα Ρέιγκαν δήλωσε ότι (η κυβέρνηση του Οντάριο) «δημιούργησε μια διαφημιστική καμπάνια χρησιμοποιώντας επιλεγμένα ηχητικά και οπτικά υλικά του προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν»».

» «Η διαφήμιση παραποιεί την προεδρική ραδιοφωνική ομιλία» και «δεν ζητήθηκε ούτε δόθηκε άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των σχολίων». Το Προεδρικό Ίδρυμα και Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρέιγκαν εξετάζει τις νομικές επιλογές στο ζήτημα. Ο μοναδικός σκοπός αυτής της ΑΠΑΤΗΣ ήταν η ελπίδα του Καναδά ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών θα έρθει να τον «σώσει» από τους δασμούς που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να βλάψει τις ΗΠΑ.

» Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια στους υψηλούς και καταπιεστικούς καναδικούς δασμούς (καθώς και σε εκείνους από τον υπόλοιπο κόσμο!). Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ΑΓΑΠΟΥΣΕ τους δασμούς για λόγους εθνικής ασφάλειας και οικονομίας, αλλά ο Καναδάς είπε ότι δεν τους αγαπούσε!

» Η διαφήμισή τους έπρεπε να αποσυρθεί ΑΜΕΣΩΣ, αλλά την άφησαν να προβληθεί χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν ΑΠΑΤΗ. Λόγω της σοβαρής παραποίησης των γεγονότων και της εχθρικής πράξης, αυξάνω τον δασμό για τον Καναδά κατά 10% πάνω από αυτό που πληρώνουν τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».