Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού θέλουν η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τόνισε χθες Πέμπτη ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα (φωτογραφία του Reuters/Raquel Cunha, επάνω, από τη συνάντηση στο Μεξικό της Κλαούδια Σέινμπαουμ, δεξιά, με τον Μαρκ Κάρνι).

Η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τονίζει ο Μαρκ Κάρνι

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – T-MEC κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Μεξικού, CUSMA κατ’ αυτή του Καναδά, USMCA κατ’ αυτήν των ΗΠΑ –, που υπογράφηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, μη εξαιρουμένων του Καναδά και του Μεξικού.

«Αισιόδοξη»

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε από την πλευρά της «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής.

«Είμαι αισιόδοξη. Οχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (…) θα υπερισχύσει», ανέφερε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό.