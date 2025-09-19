newspaper
18.09.2025 | 22:52
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία – Προειδοποίηση για τσουνάμι
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:35

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Οι κυβερνήσεις του Καναδά και του Μεξικού θέλουν η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τόνισε χθες Πέμπτη ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, σε επίσημη επίσκεψη στη μεξικανική πρωτεύουσα (φωτογραφία του Reuters/Raquel Cunha, επάνω, από τη συνάντηση στο Μεξικό της Κλαούδια Σέινμπαουμ, δεξιά, με τον Μαρκ Κάρνι).

Η τριμερής συμφωνία για το εμπόριο με τις ΗΠΑ να γίνει «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική», τονίζει ο Μαρκ Κάρνι

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη μεξικανή πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Η τρέχουσα τριμερής συμφωνία – T-MEC κατά την ορολογία της κυβέρνησης του Μεξικού, CUSMA κατ’ αυτή του Καναδά, USMCA κατ’ αυτήν των ΗΠΑ –, που υπογράφηκε το 2020, αναμένεται να επανεξεταστεί το 2026, με φόντο τον εμπορικό πόλεμο που εξαπέλυσε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, μη εξαιρουμένων του Καναδά και του Μεξικού.

«Αισιόδοξη»

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ δήλωσε από την πλευρά της «αισιόδοξη» για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας της βόρειας Αμερικής.

«Είμαι αισιόδοξη. Οχι μόνο εκ πεποιθήσεως, αλλά επειδή πιστεύω πως η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό (…) θα υπερισχύσει», ανέφερε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καναδό πρωθυπουργό.

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα
Έκτο βέτο 19.09.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Ακόμη ένα αμερικανικό βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα

Η πρόταση που απαιτούσε την απελευθέρωση των ομήρων, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»
«Συμπερίληψη» 18.09.25

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους»

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Σωτήρης Τσαφούλιας σχολίασε το γεγονός ότι πολλές φορές τα λεγόμενα παρεξηγούνται και αναφέρθηκε στην δύναμη των λέξεων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια
Μετά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.09.25

Τελεσίγραφο της Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις - Κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια

Αντιμέτωπη με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών η Ελλάδα. Προθεσμία από την Κομισιόν στη χώρα μας, προκειμένου να συμμορφωθεί. Το αρμόδιο υπουργείο ήξερε και δεν έκανε τίποτα. Καθησυχαστικός ο Κ. Τσιάρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο
Έρευνα της τροχαίας 18.09.25

Ένας νεκρός σε τροχαίο με νταλίκα στην εθνική οδό, κοντά στο Μαρτίνο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε με νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος τη γέφυρας του Μαρτίνου. Δύο γυναίκες τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μεξικό: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός – Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου
Μετέφερε υγραέριο 18.09.25

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός στο Μεξικό - Τουλάχιστον 21 νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η τραγωδία στο Μεξικό οφείλεται πιθανότατα στην υπερβολική ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός, με αποτέλεσμα το βυτιοφόρο να ανατραπεί και να προκληθεί ισχυρή έκρηξη

Σύνταξη
