Πως γκρεμίστηκαν οι σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά εξαιτίας του… Ρόναλντ Ρίγκαν
Κόσμος 25 Οκτωβρίου 2025 | 14:02

Πως γκρεμίστηκαν οι σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά εξαιτίας του… Ρόναλντ Ρίγκαν

Μια αμφιλεγόμενη τηλεοπτική διαφήμιση του Καναδά προκάλεσε ξαφνικά την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Ενώ στις αρχές του Οκτώβρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωναν βέβαιοι ότι μπορούσαν να επαναφέρουν τη διμερή εμπορική σχέση σε τροχιά, ξαφνικά την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Ουάσιγκτον οργισμένη αναθεώρησε λόγω μιας τηλεοπτικής διαφήμισης.

Από τις αρχές του μήνα και ενώ φαινόταν φως στο τούνελ των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, η καναδική κυβέρνηση άρχισε να προβάλλει στις ΗΠΑ μια αμφιλεγόμενη διαφήμιση.

Αυτή περιλάμβανε ηχητικό απόσπασμα μια ραδιοφωνική ομιλία του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987 να ασκεί κριτική στους δασμούς.

Ειδικότερα, ο τότε πρόεδρος εξηγεί ότι, παρά το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά επέβαλε δασμούς σε ιαπωνικούς ημιαγωγούς, παρέμενε προσηλωμένος σε πολιτικές ελεύθερου εμπορίου. Παρότι οι δασμοί μπορεί να φαίνονται πατριωτικοί, είπε ο Ρίγκαν, «σε βάθος χρόνου τέτοια εμπόδια στο εμπόριο βλάπτουν κάθε Αμερικανό εργαζόμενο και καταναλωτή», οδηγούν σε «σκληρούς εμπορικούς πολέμους» και έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες θέσεων εργασίας.

Αρχικά αν ο Τραμπ δεν έκρυψε την ενόχλησή του, αλλά υποβάθμισε δημόσια τη διαφήμιση. Σε εκδήλωση την Τρίτη 21 Οκτωβρίου με Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, ο Τραμπ είπε ότι είχε δει τη διαφήμιση και σχολίασε: «Αν ήμουν ο Καναδάς, θα έπαιζα την ίδια διαφήμιση κι εγώ».

Ωστόσο, όπως αναφέρει και η The Wall Street Journal την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος άλλε τόνο και με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανακοίνωσε ότι τερματίζει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά εξαιτίας της… τηλεοπτικής διαφήμισης.

Ο Κάρνεϊ δήλωσε την Παρασκευή ότι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο τραπέζι όποτε ήταν έτοιμος και ο Τραμπ, αλλά ο Λευκός Οίκος απέρριψε τα σχόλιά του, με τον εκπρόσωπο Κους Ντεσάι να λέει: «Οι περαιτέρω συνομιλίες είναι μάταιες αν ο Καναδάς δεν μπορεί να είναι σοβαρός».

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, είπε ότι, έπειτα από συνομιλία με τον Κάρνεϊ, θα παγώσει την καμπάνια από τη Δευτέρα, αλλά προς το παρόν ο Λευκός Οίκος δεν έχει αντιδράσει σε αυτή την κίνηση.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ ότι επιχειρεί να επηρεάσει το Ανώτατο Δικαστήριο ενόψει ακρόασης για την τύχη των αποκαλούμενων «αμοιβαίων δασμών» του, που έχει οριστεί για τις 5 Νοεμβρίου.

Ο Καναδάς επιχειρεί να «επηρεάσει παράνομα» το δικαστήριο «σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στην ιστορία της Χώρας μας», έγραψε σε δεύτερη ανάρτηση το πρωί της Παρασκευής.

Λίγο πριν την ανάρτηση του Τραμπ, το Ίδρυμα και Ινστιτούτο Ρόναλντ Ρίγκαν ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η διαφήμιση διαστρέβλωσε την ομιλία του Ρίγκαν. Η κυβέρνηση του Οντάριο δεν ζήτησε άδεια για τη χρήση του ηχητικού, πρόσθεσε το ίδρυμα, επισημαίνοντας ότι εξετάζει τις νομικές του επιλογές. Βέβαια, όπως σημειώνει το αμερικανιό δημοσίευμα, το Ίδρυμα δεν διευκρίνισε, πάντως, τι ακριβώς ήταν ανακριβές στη διαφήμιση.

Ο Καναδάς έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει διαφημιστικές καμπάνιες για να επηρεάσει την κοινή γνώμη κατά των δασμών. Τον Μάρτιο, η χώρα ανάρτησε διαφημίσεις σε ψηφιακές πινακίδες σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ που έγραφαν: «Οι δασμοί είναι φόρος στους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς».

Δύσκολη συγκυρία

Μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου παρουσίασαν το επεισόδιο ως αποτέλεσμα χρόνιων δυσκολιών με την Οττάβα, σε αντίθεση με την αισιοδοξία των καναδικών αρχών.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η διαμάχη εισάγει νέα αβεβαιότητα στις σχέσεις ΗΠΑ–Καναδά σε μια κρίσιμη στιγμή και για τις δύο οικονομίες. Πέρα από τις πρόσφατες συνομιλίες για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, οι δύο χώρες προετοιμάζονται για την προγραμματισμένη για το επόμενο έτος αναθεώρηση της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

Η αναθεώρηση αυτή προβλέπεται από τον νόμο της συμφωνίας που υπέγραψε ο Τραμπ το 2020, όμως ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Γραφείο του Εκπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ διευκρίνισαν αν ο Τραμπ θα επιδιώξει να καθυστερήσει ή να ακυρώσει συνομιλίες με τον Καναδά για τη συνθήκη λόγω της διαμάχης για τη διαφήμιση.

Ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, είπε: «Οι Καναδοί ήταν πολύ δύσκολοι στις διαπραγματεύσεις», προσθέτοντας ότι «η απογοήτευση έχει συσσωρευτεί με τον χρόνο» και ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή «διαπραγματεύεται ξεχωριστά με το Μεξικό», παρά την ύπαρξη τριμερούς συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκρіρ, έχουν προτείνει να «σπάσει» η τριμερής συμφωνία σε δύο ξεχωριστές διμερείς —ένα ενδεχόμενο στο οποίο ο Τραμπ έχει δείξει ανοικτός, χωρίς όμως να το έχει υιοθετήσει ρητά.

Business
Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

Τράπεζες: Το 2025 έχουν σημειωθεί ρεκόρ 15ετίας στην πιστωτική επέκταση

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Απόχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Εύχομαι κάθε επιτυχία» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ο πρώην πλέον τεχνικός των «πρασίνων», Χρήστος Κόντης, έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια, ευχαριστώντας τον σύλλογο.

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες
Όπου φύγει, φύγει 25.10.25

Η μεγάλη έξοδος συνεχίζεται: Ένας ακόμα στενός συνεργάτης των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ τους εγκατέλειψε μετά από 4 μήνες

Η Έμιλι Ρόμπινσον, διευθύντρια επικοινωνίας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, παραιτήθηκε από τη θέση της τέσσερις μήνες αφότου είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, βάζοντας το όνομά της σε μια μεγάλη λίστα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)
Euroleague 25.10.25

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Κάρλο Αντσελότι: Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο «ήρεμος πατέρας» πίσω από τον θρύλο

Η κόρη του Κάρλο Αντσελότι μιλά με ευαισθησία για τον διάσημο πατέρα της — και οι δηλώσεις της αποκαλύπτουν μια βαθιά συναισθηματική σχέση, που εξηγείται μέσα από ψυχολογικές θεωρίες για την προσκόλληση, τη μάθηση και τη διαγενεακή σύνδεση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ: «Στόχος μου η κορυφή»

Να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή είναι ο στόχος του Ράφα Μπενίτεθ, όπως δήλωσε ο Ισπανός κατά την παρουσίασή του, το μεσημέρι του Σαββάτου. - Τι είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Αλαφούζος.

Σύνταξη
To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα
Θύματα επιτυχίας 25.10.25

To μοιραίο λάθος των ΗΠΑ σε έναν πόλεμο με την Κίνα

Κόντρα σε εκτιμήσεις των ιθυνόντων του αμερικανικού στρατού, ανάλυση στελέχους του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών δίνει μια εναλλακτική οπτική σε περίπτωση πολέμου των ΗΠΑ με την Κίνα, με προεκτάσεις και στην... Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπερασπίζεται τη Λίβερπουλ

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απαντά με ειρωνεία στις πρόωρες κρίσεις για τη μάχη του τίτλου, ζητά σεβασμό για τη Λίβερπουλ και αποθεώνει τον Ουνάι Έμερι ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εργατικό ατύχημα: Το μάτι του κινδυνεύει να χάσει δημοτικός υπάλληλος στον Βόλο
Στον Βόλο 25.10.25

Δημοτικός υπάλληλος κινδυνεύει να χάσει το μάτι του - Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κοπής χόρτων

Ο 58χρονος δημοτικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου φορούσε μάσκα, κατάλληλα παπούτσια και γάντια όπως προβλέπεται, ωστόσο δεν κατέστησαν ικανά να αποτρέψουν το εργατικό ατύχημα

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…
Απρόβλεπτη 25.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει μπαϊράκι και μας λέει αυτά που θέλουμε να ακούμε…

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που προσπαθεί να προφυλάξει εαυτόν, ενώ παράλληλα λειτουργεί συγκαταβατικά στα ερωτήματα των χρηστών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ
Art 25.10.25

Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος πλαστογράφων έργων τέχνης – Πλαστoί «Πικάσο», «Ρέμπραντ» και «Κάλο» αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Η αστυνομία της Βαυαρίας αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο πλαστογράφων που διακινούσε πλαστά έργα διάσημων ζωγράφων σε Γερμανία, Ελβετία και Λιχτενστάιν.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA
Media 25.10.25

«Η γη της ελιάς»: Ανατροπές και μία σημαντική αποκάλυψη στα νέα επεισόδια στο ΜΕGA

Η επιστροφή προσώπων από το παρελθόν, ένα σχέδιο εκδίκησης που παίρνει σάρκα και οστά ανατρέπουν εκ νέου τις ζωές των ηρώων, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς».

Σύνταξη
Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA
Μπάσκετ 25.10.25

Το σχέδιο της Μαφίας που λεηλάτησε το NBA

Πώς επώνυμοι παίκτες και προπονητές, συνελήφθησαν από το FBI για συμμετοχή σε δίκτυο παράνομων στοιχημάτων και απάτης υπό τον έλεγχο της «Cosa Nostra».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη
Fizz 25.10.25

Αριάνα Γκράντε: Ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τη μουσική και η ταινία «Wicked» της άλλαξε γνώμη

«Ο ρόλος της Γκίλντα που εξελίσσεται μέσα από τις δύο ταινίες, την αναγκάζει να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Έμαθα από πολλά από εκείνη», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Το cameo που κανείς δεν περίμενε – O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά
«Namaste, Tulsi-ji» 25.10.25

Το cameo που κανείς δεν περίμενε - O λόγος της εμφάνισης Γκέιτς σε εμβληματική ινδική σειρά (βίντεο)

Το crossover που δεν προέβλεψε κανείς και άφησε τους πάντες άφωνους - Το promo του επεισοδίου συγκέντρωσε περισσότερες από έξι εκατομμύρια προβολές στο Instagram

Σύνταξη
Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»
Στροφή Στάρμερ 25.10.25

Το σκάνδαλο στο Μπάκιγχαμ που βάζει σε μπελάδες μοναρχία και κυβέρνηση – «Να εξιλεωθεί με καλές πράξεις»

Βρετανοί συνταγματολόγοι διχάζονται για το σκάνδαλο με τον πρίγκιπα ανάμεσε σε εκείνους που θέλουν να ληφθούν περαιτέρω μέτρα και σε εκείνους που προκρίνουν μια εθελούσια πράξη μετάνοιας από τον ίδιο.

Σύνταξη
Ψηφιακός εθισμός: Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη – Εθισμός, απάτες και οφέλη
Διαδίκτυο 25.10.25

Όταν η τρίτη ηλικία «κολλάει» στην οθόνη - Εθισμός, απάτες και οφέλη

Η εξάρτηση από την οθόνη που συνήθως συνδέεται με την εφηβεία πλήττει και τα γηρατειά - «Ορισμένοι ηλικιωμένοι αρχίζουν να ζουν ολοένα και περισσότερο μέσα από τα κινητά τους» λένε οι ειδικοί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)
Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
