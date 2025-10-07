Καναδάς: Υδάτινο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες μπελούγκα
Με ευθανασία απειλούνται 30 φάλαινες μπελούγκα που κρατούνται αιχμάλωτες σε υδάτινο πάρκο του Καναδά
- Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ο πρώτος που έλεγξαν ήταν... αστυνομικός
- Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει - Έπρεπε να θανατωθούν τα ζώα του λόγω ευλογιάς
- Μεσσηνία: Το προφίλ του δράστη και τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
- Μπλόκο αγροτών σε κλιμάκιο της κυβέρνησης στη Λιβαδειά
Ένα υδάτινο πάρκο στον Καναδά απείλησε να προχωρήσει στην ευθανασία των 30 φαλαινών μπελούγκα που εξακολουθεί να κρατάει σε αιχμαλωσία, αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν του καταβάλει χρήματα μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας.
Με επιστολή που έστειλε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η διεύθυνση του πάρκου ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια
Το πάρκο Marineland, το οποίο βρίσκεται κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα (Οντάριο) και έκλεισε το 2024, υποστηρίζει ότι δεν έχει πλέον τα κεφάλαια για να παράσχει τις φροντίδες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία μπορούν να φθάσουν τα 5 μέτρα.
Η επιχείρηση είχε ζητήσει πρόσφατα την άδεια να στείλει τα εν λόγω κήτη στο υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Chimelong Ocean Kingdom στην Κίνα. Όμως η καναδική κυβέρνηση άσκησε βέτο στο αίτημα αυτό, αρνούμενη να γίνουν και πάλι τα θηλαστικά αυτά θύματα εκμετάλλευσης για λόγους ψυχαγωγίας.
Με επιστολή που έστειλε την Παρασκευή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η διεύθυνση του πάρκου ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια.
Αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνηθεί και επιμείνει μέχρι την 7η Οκτωβρίου στην απαγόρευση της εξαγωγής αυτών των φαλαινών, το Marineland ισχυρίζεται ότι θα πρέπει «να λάβει τη σπαρακτική απόφαση να προχωρήσει στην ευθανασία τους», αναφέρεται στην επιστολή που επικαλούνται το Radio Canada και οι New York Times.
«Αν δεν υπάρξει απάντηση μέχρι αυτή την ημερομηνία, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ότι οι απαντήσεις στα αιτήματά μας είναι αρνητικές. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλα τα ενεχόμενα μέρη και το κοινό και θα λάβουμε τα μέτρα που απορρέουν άμεσα από την απόφαση της υπουργού», προστίθεται στην επιστολή.
«Το γεγονός ότι το Marineland δεν είχε προβλέψει κάποια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή, αφού εξέθρεψε σε αιχμαλωσία για πολλά χρόνια αυτές τις φάλαινες, δεν μεταθέτει την ευθύνη για την κάλυψη των δαπανών σας στην καναδική κυβέρνηση», απάντησε χθες, Δευτέρα, η Τζοάν Τόμσον, υπουργός Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά, την οποία επικαλούνται οι New York Times
- Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
- Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
- Βόλος: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Έπρεπε να θανατωθούν τα ζώα του λόγω ευλογιάς
- Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
- Στην αποστολή της Εθνικής για Σκωτία και Δανία ο Καρέτσας
- Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις