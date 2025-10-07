newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Καναδάς: Υδάτινο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες μπελούγκα
07 Οκτωβρίου 2025 | 13:47

Καναδάς: Υδάτινο πάρκο απειλεί να θανατώσει 30 φάλαινες μπελούγκα

Με ευθανασία απειλούνται 30 φάλαινες μπελούγκα που κρατούνται αιχμάλωτες σε υδάτινο πάρκο του Καναδά

Σύνταξη
Ένα υδάτινο πάρκο στον Καναδά απείλησε να προχωρήσει στην ευθανασία των 30 φαλαινών μπελούγκα που εξακολουθεί να κρατάει σε αιχμαλωσία, αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν του καταβάλει χρήματα μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας.

Με επιστολή που έστειλε στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η διεύθυνση του πάρκου ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια

Το πάρκο Marineland, το οποίο βρίσκεται κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα (Οντάριο) και έκλεισε το 2024, υποστηρίζει ότι δεν έχει πλέον τα κεφάλαια για να παράσχει τις φροντίδες που είναι απαραίτητες για την επιβίωση αυτών των θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία μπορούν να φθάσουν τα 5 μέτρα.

Η επιχείρηση είχε ζητήσει πρόσφατα την άδεια να στείλει τα εν λόγω κήτη στο υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Chimelong Ocean Kingdom στην Κίνα. Όμως η καναδική κυβέρνηση άσκησε βέτο στο αίτημα αυτό, αρνούμενη να γίνουν και πάλι τα θηλαστικά αυτά θύματα εκμετάλλευσης για λόγους ψυχαγωγίας.

Με επιστολή που έστειλε την Παρασκευή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η διεύθυνση του πάρκου ζήτησε κατεπείγουσα οικονομική βοήθεια.

Αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνηθεί και επιμείνει μέχρι την 7η Οκτωβρίου στην απαγόρευση της εξαγωγής αυτών των φαλαινών, το Marineland ισχυρίζεται ότι θα πρέπει «να λάβει τη σπαρακτική απόφαση να προχωρήσει στην ευθανασία τους», αναφέρεται στην επιστολή που επικαλούνται το Radio Canada και οι New York Times.

«Αν δεν υπάρξει απάντηση μέχρι αυτή την ημερομηνία, δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ότι οι απαντήσεις στα αιτήματά μας είναι αρνητικές. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλα τα ενεχόμενα μέρη και το κοινό και θα λάβουμε τα μέτρα που απορρέουν άμεσα από την απόφαση της υπουργού», προστίθεται στην επιστολή.

«Το γεγονός ότι το Marineland δεν είχε προβλέψει κάποια βιώσιμη εναλλακτική επιλογή, αφού εξέθρεψε σε αιχμαλωσία για πολλά χρόνια αυτές τις φάλαινες, δεν μεταθέτει την ευθύνη για την κάλυψη των δαπανών σας στην καναδική κυβέρνηση», απάντησε χθες, Δευτέρα, η Τζοάν Τόμσον, υπουργός Αλιείας και Ωκεανών του Καναδά, την οποία επικαλούνται οι New York Times

googlenews

Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»
«Κάναμε λάθος» 07.10.25

«Βόμβα» πρώην αρχηγού Σιν Μπετ προς Χαμάς: «Φυσικά και δεν πρέπει να εμπιστευτεί τον Νετανιάχου»

Πεπεισμένος ότι μια μόνιμη λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών Παλαιστίνης και Ισραήλ, ο άνθρωπος που διοικούσε τη Σιν Μπετ για χρόνια δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται ούτε ο ίδιος τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά
«Ναρκοπέδιο» 07.10.25

Σφαγή, λιμός, εκτοπισμός, καταστροφή: Γάζα, δύο χρόνια μετά

Οι όψιμες, θολές διπλωματικές προσπάθειες για τη Γάζα στο φόντο ενός εφιαλτικού διετούς πολέμου, από τα μελανότερα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας, με άγνωστο τον επίλογο για τη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου
Κόσμος 07.10.25

Σε θετικό κλίμα η 1η μέρα των συνομιλιών για τη Γάζα – Εκδηλώσεις στο Ισραήλ για τη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Η πρώτη ημέρα των έμμεσων συνομιλιών για τη Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, λέγεται ότι έληξε με θετικό πρόσημο - Αισιόδοξος εμφανίζεται ο Τραμπ

Σύνταξη
Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν
Διορία 48 ωρών 07.10.25

Γαλλία: Η τελευταία αποστολή του Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο απομονωμένος Εμανουέλ Μακρόν

Θεατρικό δράμα θυμίζει η κατάσταση στη Γαλλία, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχεται πυρά από παντού, ενώ προσπαθεί να σώσει την κυβέρνηση και να διασωθεί ο ίδιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό
Δημιουργία περιεχομένου 07.10.25

Τι μας λέει η επιδρομή της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Σικάγο για τον Τραμπισμό

O Economist κάνει έναν τρομακτικό υπαινιγμό: Πως οι χειρότερες υπερβολές βίας της κυβέρνησης Τραμπ - ειδικά στο Σικάγο - φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών
Κόσμος 07.10.25

Περού: Η Λίμα παραλύει εξαιτίας κινητοποίησης οδηγών λεωφορείων κατά των εκβιασμών

Συμμορίες στη Λίμα του Περού ζητούν από τις εταιρείες λεωφορείων 14.000$ τον μήνα, εναλλακτικά σκοτώνουν τους οδηγούς. Η πρωτεύουσα παρέλυσε ξανά, καθώς οι οδηγοί τράβηξαν χειρόφρενο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας
Κόσμος 07.10.25

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δεν παραιτείται, ο Τραμπ κλείνει την πόρτα της διπλωματίας

Ένα απολύτως κυνικό δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρει πως οι ΗΠΑ κλείνουν κάθε περιθώριο διπλωματίας με τη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να νιώθει απογοήτευση που ο Μαδούρο δεν παραιτείται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Paramount:
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel
Live in Style 07.10.25

«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel

Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα λαμπερό ηλιακό σύστημα, η πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy βασίστηκε σε ιδέες μοντερνισμού και ελευθερίας, σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για την Chanel

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
