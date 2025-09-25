newspaper
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:58

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει σε αρμόδιους φορείς στην Κρήτη για τον εκβρασμό φαλαινοειδών σε ακτές της νότιας Κρήτης.

Από το πρωί έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρεις νεκρές φάλαινες με του μήκος τους να φτάνει ακόμα και τα έξι μέτρα.

Σε ενημερωτική του ανακοίνωση ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Αρίων» που ασχολείται με την προστασία των κητωδών θηλαστικών στις ελληνικές θάλασσες, αναφέρει:

«Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, είναι από το πρωί εν εξελίξει. Στα σημεία εκβρασμών έσπευσαν άμεσα κτηνίατροι του Δικτύου Κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» στη Κρήτη, μέλη του «ΑΡΙΩΝ», μέλη της ΟΔΕ Κητωδών και βιολόγοι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Κρήτης καθώς και στελέχη των Λιμενικών Αρχών.

Προς το παρόν, όλα τα ζώα είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις.

Επίσης, ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό. Θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενημέρωση μόλις βγουν τα αποτελέσματα από τον “ΑΡΙΩΝ”, μέχρι τότε παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, μακριά από τα ζώα για λόγους υγείας και να αποφεύγει ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης ή ημιπληροφόρησης.

Σε τυχόν παρατήρηση νέων προσαράξεων, παρακαλούμε ενημερώστε το πλησιέστερο λιμεναρχείο και τον “ΑΡΙΩΝ”.

Ευχαριστούμε πολύ,
Ομάδα Διαχείρισης Εκβρασμών του «ΑΡΙΩΝ»
Συντονιστής Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών»



Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου – Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 25.09.25

Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου - Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές

Δεύτερη ημέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να προκαλεί την αντίδραση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
Ελλάδα 25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτινε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.09.25

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οβιέδο – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Οβιέδο – Μπαρτσελόνα, για την 6η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέμπη: «Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» – Επιστολή του ΥΜΕ στον ΟΣΕ
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Παραιτηθείτε από τα ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις συγγενών θυμάτων» - Επιστολή ΥΜΕ στον ΟΣΕ για τα Τέμπη

Όπως αναφέρει η επιστολή, Πολιτεία και ΟΣΕ «έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους».

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με τραγούδι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με τραγούδι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα
Europa League 25.09.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Θέλτα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
Europa League 25.09.25

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ
Πορτογαλία 25.09.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα

Σύνταξη
Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
