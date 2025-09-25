Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Συναγερμός έχει σημάνει σε αρμόδιους φορείς στην Κρήτη για τον εκβρασμό φαλαινοειδών σε ακτές της νότιας Κρήτης.

Από το πρωί έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρεις νεκρές φάλαινες με του μήκος τους να φτάνει ακόμα και τα έξι μέτρα.

Σε ενημερωτική του ανακοίνωση ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Αρίων» που ασχολείται με την προστασία των κητωδών θηλαστικών στις ελληνικές θάλασσες, αναφέρει:

«Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, είναι από το πρωί εν εξελίξει. Στα σημεία εκβρασμών έσπευσαν άμεσα κτηνίατροι του Δικτύου Κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» στη Κρήτη, μέλη του «ΑΡΙΩΝ», μέλη της ΟΔΕ Κητωδών και βιολόγοι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Κρήτης καθώς και στελέχη των Λιμενικών Αρχών.

Προς το παρόν, όλα τα ζώα είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις.

Επίσης, ο ΑΡΙΩΝ σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό. Θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενημέρωση μόλις βγουν τα αποτελέσματα από τον “ΑΡΙΩΝ”, μέχρι τότε παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, μακριά από τα ζώα για λόγους υγείας και να αποφεύγει ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης ή ημιπληροφόρησης.

Σε τυχόν παρατήρηση νέων προσαράξεων, παρακαλούμε ενημερώστε το πλησιέστερο λιμεναρχείο και τον “ΑΡΙΩΝ”.

Ευχαριστούμε πολύ,

Ομάδα Διαχείρισης Εκβρασμών του «ΑΡΙΩΝ»

Συντονιστής Διαχείρισης Εκβρασμών Κητωδών»





