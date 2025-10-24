Ξαναρχίζουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Καναδά

Η επαρχία του Οντάριο θα διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία της στην οποία εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους τελωνειακούς δασμούς, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της, ο Νταγκ Φορντ.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched. Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together. Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

Εξαιτίας αυτών των διαφημίσεων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να «τερματιστούν» οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Οι διαφημίσεις, στις οποίες ο Ρίγκαν φέρεται να λέει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομική καταστροφή, θα προβληθούν το Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του μπέιζμπολ World Series και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, είπε ο Φορντ.

Αφού μίλησε με τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνεϊ, ο Φορντ αποφάσισε να διακόψει τη διαφημιστική εκστρατεία «ώστε οι εμπορικές συνομιλίες να ξαναρχίσουν», πρόσθεσε.

The Ronald Reagan Library posting a video of Ronald Reagan praising Canada and condemning American tariffs as terrible for the US and the world in 1988. pic.twitter.com/EKvF9LeHyZ — Morgan Cameron Ross (@Morgan_C_Ross) October 24, 2025

Σκανδαλώδης η συμπεριφορά του Καναδά για τις ΗΠΑ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.

«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.