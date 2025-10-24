Ο Τραμπ τερματίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο
«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε χθες Πέμπτη το βράδυ να «τερματιστούν» οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά για το εμπόριο, κατηγορώντας τις καναδικές αρχές πως διαστρέβλωσαν δηλώσεις προκατόχου του, του ρεπουμπλικάνου Ρόναλντ Ρέιγκαν, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας εναντίον της αύξησης των τελωνειακών δασμών.
«Εξαιτίας της σκανδαλώδους συμπεριφοράς τους, όλες οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο με τον Καναδά διά της παρούσης τερματίζονται», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως συνηθίζει.
- H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)
- Βικτόρια Μπέκαμ: «Φοβόμουν να φάω οτιδήποτε είχε λίπος»
- «Ποιος είναι ο λόγος που ο Σάμανιτς αποχώρησε από την Μπασκόνια»
- Φοινικούντα: Συχνά φαίνεται ότι άλλαζε την διαθήκη του το θύμα – Υπό έρευνα οι τηλεφωνικές κλήσεις
- Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
- Yδρογονάνθρακες: Σε Chevron – Helleniq Energy τα τέσσερα blocks Κρήτης και Πελοποννήσου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις