Συνάντηση Τραμπ-Σι: Στις 30 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της APEC

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου. Την ανακοίνωση έκανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ.

Ήταν γνωστό ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στη Νότια Κορέα, ωστόσο έως σήμερα δεν είχε ανακοινωθεί η ημερομηνία. Σύμφωνα με την Κάρολιν Λίβιτ, ο Ντόναλντα Τραμπ θα έχει διμερή συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη στο τέλος ενός ταξιδιού σε τρεις χώρες της Ασίας. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία πληροφορία για το περιεχόμενο της συνάντησης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, τοπική ώρα, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ των ηγετών από το 2019, όταν οι δύο συναντήθηκαν στην Ιαπωνία στη σύνοδο κορυφής της G20.

Σύμφωνα με την Κάρολιν Λίβιτ, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει επίσης διμερείς συναντήσεις με τους ηγέτες της Μαλαισίας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι πιστεύει πως οι δύο ηγέτες θα καταλήξουν σε συμφωνίες για τα πάντα, από το εμπόριο έως την πυρηνική ενέργεια. Σχεδιάζει επίσης να ασχοληθεί με την αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα. Μεταξύ άλλων έχει πει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του 2026, καθώς «έχει προσκληθεί».

Εμπορική κλιμάκωση

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο εθνών έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 100% στις κινεζικές εξαγωγές, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ δύο ημέρες μετά τη συνάντηση των ηγετών.

Αφορμή για τους νέους δασμούς ήταν το γεγονός ότι η Κίνα θα επιβάλει νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και σχετικής τεχνολογίας σε ηλεκτρονικά και στρατιωτικά προϊόντα.