Ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα αρχές του 2026 – «Δεν θα εισβάλουν στην Ταϊβάν» οι Κινέζοι, λέει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπάνεζι, ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα «αρκετά νωρίς τον επόμενο χρόνο».

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε.

«Τους ενδιαφέρει η Ταϊβάν, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εξακολουθεί να σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στις 29 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα. Είπε ότι πιστεύει πως σύντομα οι ΗΠΑ και η Κίνα θα συνάψουν εμπορική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με πρόσθετο δασμό 100% στις κινεζικές εισαγωγές μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, επικαλούμενος νέους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές αλλά και την αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα.

Κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση οι σινο-αμερικανικές σχέσεις θα «πάνε πολύ καλά».

«Πληρώνουν πολλά σε δασμούς στις ΗΠΑ»

Είπε επίσης ότι η Κίνα «έχει δείξει μεγάλο σεβασμό» και πληρώνει στις ΗΠΑ «τεράστια χρηματικά ποσά» σε δασμούς.

Οι δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές ανέρχονται επί του παρόντος στο 30%. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης ελέγχους στις εξαγωγές σε «οποιοδήποτε και όλα τα κρίσιμα λογισμικά» από τον επόμενο μήνα. Στη συνάντησή του με τον Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε ότι ο υψηλότερος δασμολογικός συντελεστής θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, εάν οι ΗΠΑ και το Πεκίνο δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά το Μεξικό και τον Καναδά. Το 2024, οι ΗΠΑ να εισήγαγαν κινεζικά αγαθά αξίας 438,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Κίνα αγόρασε αμερικανικά αγαθά αξίας 143,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στατιστικά στοιχεία.

«Δεν θέλουν να εισβάλουν στην Ταϊβάν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Κίνα δεν θα εισβάλει στην Ταϊβάν.

«Νομίζω ότι θα είμαστε μια χαρά με την Κίνα. Η Κίνα δεν θέλει να το κάνει αυτό», είπε στους δημοσιογράφους. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ταϊβάν δεν τους ενδιαφέρει πολύ, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει τίποτα», πρόσθεσε.

Όταν τον ρώτησαν αν θα υπερασπιστεί την Ταϊβάν στρατιωτικά σε περίπτωση εισβολής, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Πεκίνο κατανοεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν «η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο μακράν».

«Έχουμε τα καλύτερα από όλα και κανείς δεν πρόκειται να τα βάλει με αυτό», είπε. «Νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά όσον αφορά την Ταϊβάν και άλλους».