Σπάνιες γαίες και εμπορικός πόλεμος: Η Κίνα αυξάνει τους περιορισμούς, ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα

Ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα έχει ένα σημαντικό σημείο τριβής: τις σπάνιες γαίες.

Η Κίνα αύξησε τους περιορισμούς της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών την Πέμπτη , γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει με οικονομικά αντίποινα και να υπονοήσει ότι θα ακυρώσει μια συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης επίσκεψης στην Ασία.

Η διαμάχη για τις σπάνιες γαίες προηγείται της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης. Η Κίνα εδώ και χρόνια έχει αποκτήσει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των ορυκτών στο πλαίσιο της ευρύτερης βιομηχανικής πολιτικής της .

Η Κίνα έχει ανεβάσει τον συνολικό αριθμό των σπάνιων γαιών που υπόκεινται σε περιορισμούς σε 12

Οι περιορισμοί της Κίνας θεωρούνται επίσης ως απάντηση στους «αμοιβαίους δασμούς» του Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο. Μετά τη συμφωνία για εμπορική εκεχειρία στη Γενεύη, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέμεναν ότι η Κίνα θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές αυτών των ορυκτών.

Τι είναι οι σπάνιες γαίες και είναι στην πραγματικότητα «σπάνιες»;

Οι σπάνιες γαίες περιλαμβάνουν 17 μεταλλικά στοιχεία στον περιοδικό πίνακα που αποτελείται από το σκάνδιο, το ύττριο και τις λανθανίδες.

Η ονομασία «σπάνιες γαίες» είναι κάπως λανθασμένη, καθώς τα υλικά βρίσκονται σε όλο τον φλοιό της Γης. Είναι πιο άφθονα από τον χρυσό, αλλά είναι δύσκολο και δαπανηρό να εξαχθούν και να υποστούν επεξεργασία και είναι επίσης επιβλαβή για το περιβάλλον .

Σε τι χρησιμοποιούνται οι σπάνιες γαίες;

Οι σπάνιες γαίες είναι πανταχού παρούσες στις καθημερινές τεχνολογίες, από τα smartphones μέχρι τις ανεμογεννήτριες, τα φώτα LED και τις τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης. Είναι κρίσιμες για τις μπαταρίες στα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και για τους σαρωτές μαγνητικής τομογραφίας και τις θεραπείες για τον καρκίνο.

Οι σπάνιες γαίες είναι επίσης απαραίτητες για τον αμερικανικό στρατό. Χρησιμοποιούνται σε μαχητικά αεροσκάφη F-35, υποβρύχια, λέιζερ, δορυφόρους, πυραύλους Tomahawk και άλλα, σύμφωνα με ερευνητικό σημείωμα του 2025 από το CSIS.

Από πού προέρχονται οι σπάνιες γαίες;

Το 60% της εξορυκτικής παραγωγής σπάνιων γαιών προέρχεται από την Κίνα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, και η χώρα ελέγχει το 92% της παγκόσμιας παραγωγής στο στάδιο της επεξεργασίας.

Υπάρχουν δύο τύποι σπάνιων γαιών, που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ατομικό τους βάρος: οι βαριές και οι ελαφριές. Οι βαριές σπάνιες γαίες είναι πιο σπάνιες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίζουν τις σπάνιες γαίες μετά την εξόρυξη.

«Μέχρι την αρχή του έτους, όποιες βαριές σπάνιες γαίες εξορύσσαμε στην Καλιφόρνια, τις στέλναμε στην Κίνα για διαχωρισμό», δήλωσε στο CNN η Gracelin Baskaran, διευθύντρια του Προγράμματος Ασφάλειας Κρίσιμων Ορυκτών στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή υψηλών δασμών στην Κίνα τον Απρίλιο εκτροχίασε αυτή τη διαδικασία. «Η Κίνα έχει δείξει προθυμία να οπλίσει» την εξάρτηση της Αμερικής από την Κίνα όσον αφορά στον διαχωρισμό σπάνιων γαιών, είπε.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα λειτουργικό ορυχείο σπάνιων γαιών στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον Baskaran.

Γιατί οι σπάνιες γαίες έχουν σημασία στον εμπορικό πόλεμο;

Το Πεκίνο χρησιμοποιεί τις σπάνιες γαίες ως σημαντικό μοχλό πίεσης στον εμπορικό πόλεμο και οι τελευταίοι περιορισμοί του έρχονται καθώς ο Σι και ο Τραμπ έχουν προγραμματίσει συνάντηση στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Στην πιο πρόσφατη κίνησή της, η Κίνα πρόσθεσε πέντε στοιχεία σπάνιων γαιών – όλμιο, έρβιο, θούλιο, ευρώπιο, υττέρβιο και σχετικούς μαγνήτες και υλικά – στον υπάρχοντα κατάλογο ελέγχου, ο οποίος απαιτεί άδειες εξαγωγής. Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των σπάνιων γαιών που υπόκεινται σε περιορισμούς σε 12. Η Κίνα θα απαιτεί επίσης άδειες για την εξαγωγή τεχνολογιών κατασκευής σπάνιων γαιών εκτός της χώρας.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που οι κινεζικοί περιορισμοί στις σπάνιες γαίες έχουν εξοργίσει τον Τραμπ. Τον Ιούνιο, ο Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή Truth Social ότι η Κίνα παραβίασε μια εμπορική εκεχειρία, καθώς το Πεκίνο διατήρησε τους ελέγχους εξαγωγών σε επτά ορυκτά σπάνιων γαιών και συναφή προϊόντα.

Οι έλεγχοι των εξαγωγών θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο, καθώς οι ΗΠΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα για τις σπάνιες γαίες. Μεταξύ 2020 και 2023, το 70% των εισαγωγών σπάνιων γαιών και μετάλλων στις ΗΠΑ προήλθε από τη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ .

Αλλά οι τελευταίοι περιορισμοί της Κίνας είναι αυτοί που θεωρούνται ως μια δραματική κλιμάκωση στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του κόσμου.

«Ανάλογα με το τι λέει η Κίνα για την εχθρική «διαταγή» που μόλις εξέδωσαν, θα αναγκαστώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, να αντιταχθώ οικονομικά στην κίνησή τους», έγραψε ο Τραμπ στο Τruth Social.

«Για κάθε στοιχείο που έχουν καταφέρει να μονοπωλήσουν, έχουμε δύο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ