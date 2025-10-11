Βυθίζει τις αγορές ο Τραμπ – Η απειλή υψηλότερων δασμών στην Κίνα

Στο κόκκινο βύθισε τις αγορές ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απείλησε την Κίνα με υψηλότερους δασμούς σε αντίποινα για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 878,82 μονάδων, ή 1,9% στις 45.479,60 μονάδες . Ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 2,71% στις 6.552,51 μονάδες και o Nasdaq με 3,56% στις 22.204,43 μονάδες. Πριν από την ανάρτηση οι μετοχές στη Wall Street κινούνταν ανοδικά και ο Nasdaq κατέγραψε νέο ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών. Ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, o CBOE Volatility Index ή δείκτης VIX, εκτινάχθηκε πάνω από τις 22 μονάδες.

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική και στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες».

«Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Xi σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» χρησιμοποιώντας τους πόρους της σε σπάνιες γαίες και είπε ότι θα αναγκαστεί να «αντιμετωπίσει οικονομικά την κίνησή τους». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο της αγοράς, η οποία είναι καθοριστική για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα και την πυραυλική άμυνα, απαιτώντας από τις ξένες οντότητες να λάβουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν οτιδήποτε περιέχει σπάνιες γαίες αξίας 0,1% ή περισσότερο της αξίας των αγαθών.

Οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών που έχουν να χάσουν τα περισσότερα από την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα οδήγησαν την ταχεία πτώση των τιμών την Παρασκευή. Η Nvidia έχασε πάνω από 3%, η AMD περισσότερο από 6%, και η Tesla πάνω από 4%.

«Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση σήμερα, καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην Κίνα τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και ως μεγάλος πελάτης» εξηγεί στο CNBC ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της B. Riley Wealth, στο CNBC. «Είναι σαφές ότι οι σχέσεις μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μόλις έγιναν πιο δύσκολες», πρόσθεσε.

Shutdown και απολύσεις