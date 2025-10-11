Βυθίζει τις αγορές ο Τραμπ – Η απειλή υψηλότερων δασμών στην Κίνα
Η ανάρτηση Τραμπ άλλαξε το κλίμα στις αγορές – Βουτιά στις τιμές του πετρελαίου – Στο καταφύγιο του χρυσού έσπευσαν οι επενδυτές
Στο κόκκινο βύθισε τις αγορές ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απείλησε την Κίνα με υψηλότερους δασμούς σε αντίποινα για την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από το Πεκίνο.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 878,82 μονάδων, ή 1,9% στις 45.479,60 μονάδες . Ο S&P 500 έκλεισε με απώλειες 2,71% στις 6.552,51 μονάδες και o Nasdaq με 3,56% στις 22.204,43 μονάδες. Πριν από την ανάρτηση οι μετοχές στη Wall Street κινούνταν ανοδικά και ο Nasdaq κατέγραψε νέο ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών. Ο «δείκτης φόβου» της Wall Street, o CBOE Volatility Index ή δείκτης VIX, εκτινάχθηκε πάνω από τις 22 μονάδες.
Η ανάρτηση Τραμπ
Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι η Κίνα «γίνεται πολύ εχθρική και στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο, ότι θέλουν να επιβάλουν ελέγχους στις εξαγωγές σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με τις σπάνιες γαίες».
«Επρόκειτο να συναντήσω τον Πρόεδρο Xi σε δύο εβδομάδες, στην APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να το κάνω», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι κρατά τον κόσμο «αιχμάλωτο» χρησιμοποιώντας τους πόρους της σε σπάνιες γαίες και είπε ότι θα αναγκαστεί να «αντιμετωπίσει οικονομικά την κίνησή τους». Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα ενίσχυσε τον έλεγχο της αγοράς, η οποία είναι καθοριστική για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα και την πυραυλική άμυνα, απαιτώντας από τις ξένες οντότητες να λάβουν άδεια από το Πεκίνο για να εξάγουν οτιδήποτε περιέχει σπάνιες γαίες αξίας 0,1% ή περισσότερο της αξίας των αγαθών.
Οι μετοχές των τεχνολογικών εταιρειών που έχουν να χάσουν τα περισσότερα από την επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα οδήγησαν την ταχεία πτώση των τιμών την Παρασκευή. Η Nvidia έχασε πάνω από 3%, η AMD περισσότερο από 6%, και η Tesla πάνω από 4%.
«Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι οι μετοχές τεχνολογικών εταιρειών σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση σήμερα, καθώς έχουν σημαντική έκθεση στην Κίνα τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και ως μεγάλος πελάτης» εξηγεί στο CNBC ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της B. Riley Wealth, στο CNBC. «Είναι σαφές ότι οι σχέσεις μας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο μόλις έγιναν πιο δύσκολες», πρόσθεσε.
Shutdown και απολύσεις
Η βουτιά της Παρασκευής εξανέμισε τα κέρδη του S&P 500 για την εβδομάδα. Ο δείκτης αναφοράς έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες άνω του 1%, ο Nasdaq με πτώση άνω του 1% και ο Dow άνω του 2%.
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Ψυχρολουσία «δια χειρός» Τραμπ
Εφιαλτική ήταν η τελευταία ώρα της διαπραγμάτευσης στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να φέρνει και πάλι τα πάνω κάτω, απειλώντας την Κίνα με νέα δασμολογική καταιγίδα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 1,22% και έκλεισε στις 564,33 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,86% στις 9.427 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε απώλειες 1,40% στις 24.266 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,53% στις 7.918 μονάδες.
Οι εξελίξεις στο Πεκίνο προκάλεσαν πιέσεις στις μεταλλευτικές μετοχές της Ευρώπης, με τον δείκτη Stoxx Europe Basic Resources να υποχωρεί πάνω από 0,7%, διαγράφοντας τα κέρδη των προηγούμενων ημερών μετά την ανακοίνωση της Ε.Ε. για αύξηση των δασμών στον χάλυβα.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο φίνις ανέβασε τις ανοδικές ταχύτητες
Το ελληνικό χρηματιστήριο «τη γλύτωσε» καθώς έκλεισε πριν από την ανάρτηση Τραμπ και έκλεισε την εβδομάδα πάνω από τις 2.100 μονάδες, καθώς διαχύθηκε το αγοραστικό ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,58% στις 2.110,14 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.089,04 μονάδων (-0,43%) και 2.110,32 μονάδων (+0,58%). Ο τζίρος ανήλθε στα 239,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 49,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5 εκατ. τεμάχια αξίας 31,4 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,52% στις 5.340,01 μονάδες, ενώ στο +0,84% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.873,46 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,31% στις 2.464,25 μονάδες.
Πετρέλαιο: Βουτιά για το αμερικανικό αργό
Βουτιά που ξεπέρασε το 4% κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Κίνα με υψηλότερους δασμούς.
Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 2,63 δολάρια, ή 4,28%, στα 58,87 δολάρια ανά βαρέλι. Ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 2,51 δολάρια, ή 3,85%, στα 62,71 δολάρια πριν από το βαρέλι.
Οι εμπορικές σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ θεωρούνταν ότι βελτιώνονταν αργά, αλλά αυτή η τελευταία οπισθοδρόμηση έθεσε για άλλη μια φορά ανησυχίες ότι οι υψηλότεροι δασμοί μπορεί να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία και να πλήξουν τη ζήτηση για πετρέλαιο.
Στα «καταφύγια» σπεύδουν οι επενδυτές μετά τις νέες απειλές
Πάνω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων επέστρεψε ο χρυσός μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πιθανούς νέους δασμούς στην Κίνα, η οποία επιτάχυνε την φυγή προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 1,36% στα 4.026,50 δολάρια.
Οι μη αποδοτικές τιμές χρυσού, οι οποίες έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 4.059,05 δολαρίων την Τετάρτη, παραδοσιακά θεωρούνται ως αντιστάθμιση κινδύνου σε περιόδους ευρύτερης αβεβαιότητας.
To αμερικανικό δολάριο υποχωρούσε κατά 0,6%, καθιστώντας τον χρυσό σε τιμή δολαρίου φθηνότερο για τους αγοραστές από το εξωτερικό.
Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων
Αποκλιμακώθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφάλεια μετά την απειλή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.
Η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε περισσότερο από 9 μονάδες στο 4,055%, ενώ η απόδοση των 2ετών κρατικών ομολόγων ήταν χαμηλότερη κατά περισσότερο από 7 μονάδες βάσης στο 3,522%. Η απόδοση των 30ετών ομολόγων υποχώρησε κατά περισσότερο από 8 μονάδες βάσης στο 4,645%.
Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.
