Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης που εξετάστηκαν στο ισραηλινό κοινοβούλιο, δηλώνοντας με σιγουριά ότι το Ισραήλ «δεν πρόκειται να κάνει τίποτα με τη Δυτική Οχθη» (στη φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στη Δυτική Οχθη», διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Η Κνέσετ ψήφισε υπέρ της συζήτησης δύο νομοσχεδίων που επεκτείνουν την ισραηλινή κυριαρχία στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος που κατελήφθη από το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967.
«Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα στη Δυτική Οχθη», διαβεβαίωσε.
Trump: The West Bank? Don’t worry about it. Israel’s not going to do anything. #Judea pic.twitter.com/2MsCQRKtJP
— Eretz Israel (@EretzIsrael) October 23, 2025
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στο περιοδικό Time, δια της οποίας προειδοποίησε το Ισραήλ:
«Εδωσα τον λόγο μου»
«Αυτό δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί επειδή έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
«Και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό τώρα, το Ισραήλ θα έχανε κάθε στήριξη των ΗΠΑ εάν γινόταν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
