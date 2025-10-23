Οργή Τραμπ για νομοσχέδιο στο Ισραήλ με στόχο να προσαρτηθεί η Δυτική Όχθη – Προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, καθώς η Κνεσέτ ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο για να προσαρήσει τη Δυτική Όχθη, στο οποίο αντιτίθεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένοντας τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στο Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για προβοκάτσια.

Οι προειδοποιήσεις έφτασαν στο Ισραήλ τόσο μέσα από δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όσο και μέσω άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Η κοινή συνέντευξη Τύπου, που έδωσε δε, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ήταν πολύ μικρής διάρκειας και σε ψυχρό κλίμα, στον απόηχο των εξελίξεων.

Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ

Αργά τη νύχτα της Τετάρτης, το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε υπέρ της προκαταρκτικής έγκρισης νομοσχεδίου για την επιβολή ισραηλινής κυριαρχίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στην ουσία, ορίζει την προσάρτηση των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, κάτι που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παρά τη φερόμενη αντίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του κόμματός του Λικούντ, οι βουλευτές της Κνεσέτ (120 έδρες) ψήφισαν με 25 ψήφους υπέρ και 24 κατά της προώθησης του νομοσχεδίου, στην πρώτη από τις τέσσερις ψήφους που απαιτούνται για την ψήφισή του σε νόμο. Αυτό, ανοίγει τον δρόμο το νομοσχέδιο να υποβληθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ για περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση. Η ψηφοφορία για τη Δυτική Όχθη έγινε ενώ στο Ισραήλ βρισκόταν ακόμη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Νετανιάχου και ακροδεξιά

Η εξέλιξη δείχνει και την πίεση, αλλά και τις εξαρτήσείς που έχει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την ακροδεξιά στη χώρα του, καθώς χρειάζεται τη στήριξή της για να κρατήσει τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τα ακροδεξιά κόμματα πιέζουν για την προσάρτηση της Γάζας, την ώρα που οι έποικοι συνεχίζουν τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στα κατεχόμενα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την έγκριση του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «σκόπιμη προβοκάτσια» της αντιπολίτευσης. «Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική προβοκάτσια της αντιπολίτευσης, που είχε ως στόχο να σπείρει τη διχόνοια εν μέσω της επίσκεψης του αντιπροέδρου Τζ. Ντ Βανς στο Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, το κόμμα του, Λικούντ, σε δημόσια ανακοίνωση, δήλωσε ότι διαφωνεί με το σχέδιο νόμου. Είπε ότι είναι «άλλη μια πρόκληση από την αντιπολίτευση που στόχευε να βλάψει τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ».

«Αν ο Νετανιάχου χαλάσει τη συμφωνία…»

Η αντίδραση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ήταν σφοδρή, καθώς χαρακτήρισε την προκαταρκτική έγκριση του νομοσχεδίου «ύβρη» και «ηλίθιο πολιτικό ελιγμό». «Αυτό δεν μπορεί όσο βρίσκομαι ακόμη εδώ», φέρεται να είπε, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει η εκεχειρία για τη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, πριν φτάσει στο Ισραήλ, δήλωσε ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να είναι «αντιπαραγωγική» για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα η ψηφοφορία να απειλήσει την ειρηνευτική συμφωνία», είπε.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, έσπευσε να διαβεβαιώσει τον Τζέι Ντι Βανς ότι ήταν απλώς μια «προκαταρκτική ψηφοφορία» και ότι «δεν θα οδηγούσε πουθενά».

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο ισραηλινό δίκτυο Channel12, ήταν πολύ πιο σκληρός και… περιγραφικός στις δηλώσεις του. Μιλώντας με τον όρο της ανωνυμίας, ο αξιωματούχος είπε στον ρεπόρτερ του δικτύου, Μπαράκ Ραβίντ: «Ο Νετανιάχου βαδίζει σε πολύ λεπτό σχοινί όσον αφορά τον πρόεδρο Τραμπ. Αν συνεχίσει, θα γ@@@@σει τη συμφωνία για τη Γάζα. Και αν γ@@@@σει τη συμφωνία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γ@@@@σει τον Νετανιάχου».

Η συνέντευξη στο Time

Με συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι θα χάσει κάθε υποστήριξη από τις ΗΠΑ εάν προχωρήσει σε προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. «Έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες», είπε.

Άλλος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας στους Times of Israel, ήταν κατηγορηματικός. «Οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να μας φέρονται σαν να είμαστε ο Τζο Μπάιντεν». Η δήλωση αυτή ήταν σαφής αναφορά στις τακτικές αντιπαραθέσεις που είχε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Οι ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιδίωκε ρήξεις με τον Λευκό Οίκο για να αποκομίσει εγχώριο πολιτικό όφελος. Επίσης, ο αξιωματούχος υπενθύμισε ότι το 2010, οι ΗΠΑ, επί προεδρίας Ομπάμα, και το Ισραήλ είχαν έρθει σε ρήξη. Τότε, η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε ανακοινώσει την κατασκευή 1.600 κατοικιών για εποίκους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ενώ ο τότε αντιπρόεδρος Μπάιντεν βρισκόταν στην πόλη.

Μια δύσκολη συνάντηση

Έπειτα από αυτές τις εξελίξεις, οι κοινές δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και του Μάρκο Ρούμπιο στον Τύπο ήταν πολύ σύντομες και πολύ προσεκτικές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ βρίσκεται στο Ισραήλ για να τονίσει την υψηλού επιπέδου αμερικανική παρουσία, αλλά και να πιέσει το Ισραήλ να προστατεύσει την κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή, να μην επαναλάβει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, αλλά και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ και να συμφωνήσει στον σχηματισμό της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Βρισκόμαστε μπροστά στο πεπρωμένο μας. Θέλουμε να προωθήσουμε την ειρήνη. Εξακολουθούμε να έχουμε προκλήσεις ασφαλείας, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσκεψη Βανς την Τετάρτη και Ρούμπιο σήμερα, Πέμπτη ως μέρος «ενός κύκλου εμπιστοσύνης και συνεργασίας» μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ.

Από τη δική του πλευρά, περισσότερο λακωνικός, ο Μάρκο Ρούμπιο είπε: «Έχουμε περισσότερη δουλειά μπροστά μας, αλλά αισθανόμαστε πολύ θετικά γι’ αυτό. Σημειώνουμε καλή πρόοδο». Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «κανείς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις. Έχουμε ήδη κάνει το αδύνατο μία φορά και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο».

Ο Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να αναφερθεί στη Δυτική Όχθη, υπενθύμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως «κορυφαία προτεραιότητα» την οικοδόμηση της εκεχειρίας στη Γάζα. Και αυτό, είπε αποδεικνύεται από την αποστολή των ανώτερων βοηθών του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ακολουθούμενων από τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών.

Η εκεχειρία, είπε, «είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, αλλά υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και μεγαλύτερα επιτεύγματα βρίσκονται μπροστά μας… Νιώθουμε πολύ θετικοί και σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε παρά τα σημαντικά εμπόδια».

Οι δηλώσεις Ρούμπιο-Νετανιάχου διήρκεσαν μόλις δύο λεπτά και αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή

Εκπρόσωπος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, χαιρέτισε την προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη. Αναφερόμενος στη συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στο περιοδικό Time, ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «να συνεχίσει να καταβάλλει πιο σημαντικές προσπάθειες που μπορούν να επιτύχουν ασφάλεια και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποίησε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.