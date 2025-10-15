newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Spotlight

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ευρώπη, παρά τις ελπίδες για ειρήνη που έχει καλλιεργήσει. Ιδιωτικά και πίσω από τα φώτα, όλοι φοβούνται ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει πιστό στη συμφωνία. Και γνωρίζουν επίσης ότι για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να σταματήσει η πίεση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο οποίος βασίζεται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Επίσης, σύμφωνα με το Politico, ιδιωτικά, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες λένε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα ξεχαστούν οι θάνατοι δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, το είπε και ανοιχτά. Ότι οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Αλλά δεν είναι μόνο λόγοι δικαιοσύνης που βρίσκονται πίσω από τα κίνητρά τους.

Φόβος και ανακούφιση

Μετά από δύο χρόνια πολέμου, στην Ευρώπη επικρατεί ανακούφιση που απελευθερώθηκαν οι Ισραηλινοί όμηροι και υπάρχει επιτέλους ελπίδα για ειρήνη. Ωστόσο, μιλώντας στο Politico, αρκετοί εκφράζουν αμφιβολίες για βασικά μέρη του σχεδίου Τραμπ.

Κυρίως λόγω της ασάφειάς του σχετικά με τη διακυβέρνηση της Γάζας, την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά και τον ρόλο της Χαμάς και τον αφοπλισμό της. Και αυτά τα σημεία είναι που μπορεί να βοηθήσουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να υπαναχωρήσει. Για τον λόγο αυτό, οι Ευρωπαίοι θέλουν να συνεχιστεί η πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το σημείο είναι κομβικός. Και το έργο αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο από εδώ και πέρα.

Νετανιάχου, ακροδεξιά και εκλογές

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στην κυριολεξία στριμωγμένος στα σχοινιά. Από τη μία πλευρά έχει σε εξέλιξη δικαστικές έρευνες για διαφθορά και έρχονται εκλογές το 2026. Για να μπορέσει να διασωθεί, ίσως αλλάξει ξανά στάση και αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας. Θέλει έως τις εκλογές να διατηρήσει ενωμένη την κυβέρνησή του.

Αλλά αυτή η ενότητα εξαρτάται από τα ακροδεξιά κόμματα-συμμάχους του, τα οποία δεν ήθελαν τη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός. Οι ηγέτες τους, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ (υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας) και Μπεζαλέλ Σμότριτς (υπουργός Οικονομικών), όχι μόνο διαφωνούν με τη συμφωνία, αλλά έχουν ζητήσει προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών. Ο Μπεν-Γκβιρ απείλησε να παραιτηθεί από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μιλώντας στο Reuters, ο Νίμροντ Γκόρεν, πρόεδρος της ισραηλινής δεξαμενής σκέψης Mitvim, επισήμανε ότι «εισερχόμαστε σε μια πολιτική χρονιά όπου όλα σχετίζονται με προεκλογικές εκστρατείες. Και οι υπολογισμοί του Νετανιάχου μπορεί να μετατραπούν από υποχώρηση σε πίεση και σε προσπάθεια διασφάλισης της πολιτικής του επιβίωσης».

Μιλώντας στην Κνεσέτ, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε ακόμη και να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου σε σχέση με τις κατηγορίες διαφθοράς. Κίνηση που ερμηνεύθηκε ποικολοτρόπως. Ίσως και ως προσπάθεια να τον κρατήσει πιστό στη συμφωνία.

Η πίεση στην Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, από τη δική τους πλευρά, δέχονται πίεση και από την κοινή γνώμη των χωρών τους. Η καταστροφή της Γάζας και οι θάνατοι περισσότερων από 60.000 ανθρώπων απαιτούν λογοδοσία, δικαιοσύνη και ένα κατάλληλα χρηματοδοτούμενο σχέδιο ανοικοδόμησης.

Συνεπώς, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico, και η Ευρώπη πρέπει να πιέσει. «Για να άρουμε την πίεση, πρέπει το Ισραήλ να ανταποκριθεί», σημείωσε. Άλλωστε ο πόλεμος στη Γάζα πόλωσε και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Καθώς οι συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας επιδεινώνονταν, άνθρωποι πέθαιναν από πείνα και άμαχοι διαρκώς σκοτώνονταν, οι ηγέτες της ΕΕ έχασαν την υπομονή τους.

Αναγνωρίσεις Παλαιστινιακού κράτους και κυρώσεις

Η αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, από τη Γαλλία, που έδειξε τον δρόμο, και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έπαιξε σημαντικό ρόλο, παρ’ όλο που ακόμη δεν έχει απτά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά κυρώσεων και ποινών που αποσκοπούν στο να πλήξουν το εμπόριο και τη συνεργασία με το Ισραήλ. Ωστόσο, λόγω της διαφωνίας μεταξύ των 27, η πρόταση δεν πέρασε και τα σχέδια έμειναν στον αέρα. Και ο φόβος είναι ότι αυτή η διαφωνία θα μπορούσε να έχει συνέπειες και στο μέλλον.

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος που μίλησε στο Politico είπε το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό που ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει «γενοκτονία» στη Γάζα. «Αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε μια ειρηνευτική διαδικασία είναι να αποδίδεται δικαιοσύνη και να αποδίδεται λογοδοσία. Ας μην ξεχνάμε ότι 60.000 αθώοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ότι η Γάζα έχει καταστραφεί», σημείωσε.

Εμπάργκο όπλων και απειλές

Ακόμη και η Γερμανία, που σε όλη τη διάρκεια του πολέμου είχε σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, στο αποκορύφωμα της ανθρωπιστικής κρίσης, απαγόρευσε την εξαγωγή οποιουδήποτε όπλου στο Ισραήλ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Τώρα, η κυβέρνηση Μερτς ετοιμάζεται να επανεξετάσει τα μέτρα –αν τηρούνται οι όροι για άρση των περιορισμών.

Η Γαλλία επιθυμεί επίσης να διατηρηθεί κάποια διαπραγματευτική ισχύς. Σύμφωνα με Γάλλο πρώην αξιωματούχο «είναι πολύ πρόωρο» να σταματήσει η πίεση στο Ισραήλ. «Πρέπει να διατηρήσουμε την απειλή κυρώσεων και να θέσουμε όρους για την άρση τους. Ό,τι πήραμε από τον Νετανιάχου, έγινε υπό πίεση. Δεν είναι η στιγμή να τη μειώσουμε».

Και στη Βρετανία, βουλευτής των Εργατικών συμφώνησε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί η άρση των κυρώσεων. «Έχω την ισχυρή αίσθηση ότι η πίεση στο Ισραήλ εξακολουθεί να είναι απαραίτητη», είπε.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Ο ρόλος της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιέζουν για έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία που ακολουθεί. Θέλουν μια θέση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του σχεδίου Τραμπ. Αυτό που φοβούνται στις Βρυξέλλες είναι ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευθούν ώστε κατασκευαστικές εταιρείες να βγάλουν χρήματα ανοικοδομώντας τη Γάζα από τα ερείπια.

Ωστόσο, η μέχρι στιγμής αδυναμία της ΕΕ να συμφωνήσει στην επιβολή κυρώσεων ή ποινών στο Ισραήλ φαίνεται να έχει αποδυναμώσει την επιρροή της στην Μέση Ανατολή. Διπλωμάτης από χώρα του Κόλπου δήλωσε ότι η ΕΕ «έλειπε» κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συνεπώς, δεν ήταν καθόλου σαφές ποιο ρόλο θα μπορούσε να έχει στο μέλλον.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 50 δισ. δολάρια. Η ΕΕ θα βάλει πολλά χρήματα στο έργο, αλλά δεν θέλει μόνο να πληρώνει λογαριασμούς. Αξιωματούχος είπε ότι επιδιώκει να έχει ρόλο «έντιμου διαμεσολαβητή», αλλά οι υπόνοιες είναι σαφείς. Δεν θα χρηματοδοτήσουν τις αμερικανικές κατασκευαστικές έτσι απλά.

Από την πλευρά της Βρετανίας, η ανησυχία είναι ότι οι ΗΠΑ θέλουν αν όχι όλα τα έργα, σίγουρα τη μερίδα του λέοντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ το είπε εμμέσως, πλην σαφώς, στο Σαρμ Ελ Σέιχ: «Κανείς δεν ξέρει να χτίζει καλύτερα από εμάς».

Γιατί χρειάζονται τον Τραμπ

Ωστόσο, η πίεση των ΗΠΑ στο Ισραήλ είναι αναγκαία. Τουλάχιστον, το τελευταίο διάστημα δείχνει αποφασισμένος να το κάνει. Πίεσε τον Νετανιάχου να ζητήσει συγγνώμη από το Κατάρ, μετά την επίθεση στην Ντόχα. Επίσης, ακόμη και μέσα στην Κνεσέτ, είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Λοιπόν,  τώρα μπορείς να γίνεις λίγο πιο ευγενικός, Μπίμπι. Δεν είσαι πια σε πόλεμο».

«Ένα πράγμα που έχει κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ με το Ισραήλ… είναι ότι δεν προσπαθεί να πάει με τα νερά όλων», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. «Ουσιαστικά, στήριξε 100% το Ισραήλ. Αλλά χάρη σε αυτό, μπόρεσε να τους φέρει στη σωστή κατεύθυνση».

Ο Ισραηλινός δημοσκόπος Μίτσελ Μπαράκ, που εργάστηκε για τον Νετανιάχου τη δεκαετία του 1990, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να «ευθυγραμμιστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

Τεχνητή Νοημοσύνη: Tα πρώτα «θύματα» – Τα στοιχεία που δικαιώνουν τις Κασσάνδρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Χάρβαρντ: Ξεδιπλώνοντας τις 4 διαστάσεις του ύπνου

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Ούντινε 15.10.25

Συγκρούσεις με την αστυνομία στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία 15.10.25

Στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάντος Ρούτσι ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Κλείδωσε την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην… αναμονή η Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 15.10.25

«Κλείδωσε» την πρόκριση με «5άρα» η Αγγλία – Στην... αναμονή η Πορτογαλία

Επιβλητική Αγγλία, νίκησε με 5-0 στη Λετονία και εξασφάλισε και τυπικά την πρόκρισή της στο Μουντιάλ του 2026. Ισοφαρίστηκε (2-2) στις καθυστερήσεις από την Ουγγαρία η Πορτογαλία κι έτσι θα περιμένει.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο