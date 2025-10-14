Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, από τους πιο σκληρούς επικριτές για την πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα, σε συνέντευξή του δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς «δεν μπορεί να σημαίνει λήθη, ούτε ατιμωρησία».

Όταν ρωτήθηκε από τον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser αν πρέπει να διωχθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, απάντησε: «Νομίζω ότι όσοι ήταν κύριοι παράγοντες της γενοκτονίας που διαπράχθηκε στη Γάζα θα πρέπει να λογοδοτήσουν».

Σε ισχύ το εμπάργκο όπλων

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, επιβεβαίωσε επίσης θα παραμείνει σε ισχύ το εμπάργκο όπλων προς το Ισραήλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός είπε ότι το εμπάργκο όπλων «θα διατηρηθεί μέχρι να εδραιωθεί ουσιαστικά ολόκληρη αυτή η διαδικασία και να κινηθεί οριστικά προς την ειρήνη».

«Η απάντηση του Ισραήλ στις φρικτές επιθέσεις που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 κατέληξε να μετατραπεί σε μία αδιάκριτη επίθεση εναντίον του παλαιστινιακού λαού (που) η πλειονότητα των ειδικών χαρακτήρισε γενοκτονία», αναφέρεται στη νομοθετική ρύθμιση που ενέκρινε το ισπανικό κοινοβούλιο στις 9 Οκτωβρίου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ισπανία να συμμετάσχει σε ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα.

«Εάν αυτό τελικά συμβεί, η Ισπανία θέλει να είναι εκεί και θέλει να έχει ενεργή παρουσία όχι μόνο στην ανοικοδόμηση, αλλά και σε αυτόν τον ορίζοντα ειρήνης», δήλωσε.

Έρευνα για γενοκτονία

Η Ισπανία είναι μια από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές φωνές για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Μαδρίτη έχει αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Επίσης, τον Σεπτέμβριο ότι η Γενική Εισαγγελία στην Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις «σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να συνεργαστεί με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ. Τους έχει χαρακτηρίσει ύποπτους για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου αναφορικά με τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ισπανία είναι επίσης μία από τις χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία που ξεκίνησε η Νότια Αφρική ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ). Η Νότια Αφρική και άλλες χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα. Το Διεθνές Δικαστήριο είναι διαφορετική δικαιοδοσία από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, παρά το γεγονός ότι και Επιτροπή του ΟΗΕ έχει μιλήσει για γενοκτονία στη Γάζα.