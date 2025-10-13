newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Στο Ισραήλ ο Τραμπ – Η συμφωνία για τη Γάζα «το μεγαλύτερο πράγμα» που έχω κάνει ποτέ
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 11:14

Στο Ισραήλ ο Τραμπ – Η συμφωνία για τη Γάζα «το μεγαλύτερο πράγμα» που έχω κάνει ποτέ

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα «θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ»

Σύνταξη
Vita.gr
Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα  σήμερα στο Ισραήλ. «Σε ευχαριστούμε Τραμπ», φώναζαν χιλιάδες Ισραηλινοί που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία ομήρων του Τελ Αβίβ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Τραμπ και Νετανιάχου μπήκαν μαζί στο προεδρικό αυτοκίνητο (γνωστό ως «θηρίο») και κατευθύνονται προς την Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, ο Τραμπ κάλεσε αυθόρμητα τον ισραηλινό πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο «Τέρας» σε μια απόκλιση από το πρωτόκολλο.

Πριν μπει στο αυτοκίνητο, ο Τραμπ χαιρέτησε την κόρη του Ιβάνκα και στη συνέχεια μίλησε με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι τον συνάντησαν κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ, θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας νωρίτερα στον αμερικανικό ιστότοπο Axios από το Air Force One, χαρακτήρισε την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα ως «το σημαντικότερο πράγμα στο οποίο έχω εμπλακεί ποτέ».

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς το Ισραήλ ανέφερε πως «ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;».

«Πρέπει να αναγνωριστεί η συνεισφορά του Κατάρ»

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε το Κατάρ και τον «εκπληκτικό» ρόλο του στη διασφάλιση της συμφωνίας για τη Γάζα.

«Οι Καταριανοί μας βοήθησαν πραγματικά με αυτή τη συμφωνία. Ο εμίρης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος που μας βοήθησε πραγματικά – πρέπει να καταλάβετε, η χώρα του βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων», είπε ο Τραμπ.

«Το Κατάρ ήταν μια τεράστια βοήθεια για να γίνει αυτό, ελπίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Και ήταν πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο για το Κατάρ, ήταν πολύ γενναίοι, και ο ηγέτης τους, ο εμίρης, ήταν πολύ πολύ γενναίος – και το Κατάρ θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει κάποια αναγνώριση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σύνταξη
Φύλλια Πολίτη
Σύνταξη
Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Σύνταξη
Σύνταξη
Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύνταξη
Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σύνταξη
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Σύνταξη
Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
