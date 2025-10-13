Στο Ισραήλ ο Τραμπ – Η συμφωνία για τη Γάζα «το μεγαλύτερο πράγμα» που έχω κάνει ποτέ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ. «Σε ευχαριστούμε Τραμπ», φώναζαν χιλιάδες Ισραηλινοί που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία ομήρων του Τελ Αβίβ καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Τον Τραμπ υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Τραμπ και Νετανιάχου μπήκαν μαζί στο προεδρικό αυτοκίνητο (γνωστό ως «θηρίο») και κατευθύνονται προς την Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, ο Τραμπ κάλεσε αυθόρμητα τον ισραηλινό πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο «Τέρας» σε μια απόκλιση από το πρωτόκολλο.

Πριν μπει στο αυτοκίνητο, ο Τραμπ χαιρέτησε την κόρη του Ιβάνκα και στη συνέχεια μίλησε με τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι τον συνάντησαν κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν «περήφανος» να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ, θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο, ενώ αργότερα σήμερα πρόκειται να μεταβεί στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας νωρίτερα στον αμερικανικό ιστότοπο Axios από το Air Force One, χαρακτήρισε την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα ως «το σημαντικότερο πράγμα στο οποίο έχω εμπλακεί ποτέ».

Σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς το Ισραήλ ανέφερε πως «ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;».

Speaking aboard Air Force One en-route to Israel, US President Donald Trump said “the war is over,” crediting Qatar for its “tremendous help” in brokering the deal. pic.twitter.com/50mfqGInWV — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2025

«Πρέπει να αναγνωριστεί η συνεισφορά του Κατάρ»

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε το Κατάρ και τον «εκπληκτικό» ρόλο του στη διασφάλιση της συμφωνίας για τη Γάζα.

«Οι Καταριανοί μας βοήθησαν πραγματικά με αυτή τη συμφωνία. Ο εμίρης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος που μας βοήθησε πραγματικά – πρέπει να καταλάβετε, η χώρα του βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων», είπε ο Τραμπ.

«Το Κατάρ ήταν μια τεράστια βοήθεια για να γίνει αυτό, ελπίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Και ήταν πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο για το Κατάρ, ήταν πολύ γενναίοι, και ο ηγέτης τους, ο εμίρης, ήταν πολύ πολύ γενναίος – και το Κατάρ θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει κάποια αναγνώριση».