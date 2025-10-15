Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Ενώ το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του κόσμου παραμένει στραμμένο στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, σε απόσταση μικρότερη των 33 χιλιομέτρων, οι ισραηλινοί έποικοι, συχνά με την υποστήριξη στρατιωτών, συνεχίζουν τις καθημερινές επιθέσεις και επιδρομές σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τη Δευτέρα το βράδυ, Ισραηλινοί έποικοι ξερίζωσαν 150 ελαιόδεντρα στο χωριό Μπαρντάλα, στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη, καταστρέφοντας τα μέσα διαβίωσης πολλών οικογενειών.

Οι έποικοι καταλαμβάνουν τακτικά τη γη της Μπαρντάλα, καίνε περιουσίες και καταστρέφουν καλλιέργειες, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν παλαιστινιακή γη, να επεκτείνουν τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς και να εκφοβίσουν τις τοπικές κοινότητες ώστε να φύγουν.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους αγρότες στο Μπεϊτ Φατζάρ, νότια της Βηθλεέμ, τραυματίζοντας αρκετούς από αυτούς, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι επιτιθέμενοι πέταξαν πέτρες, έβαλαν σκυλιά να κυνηγήσουν ανθρώπους και έβαλαν φωτιά σε οχήματα.

Αύξηση των επιθέσεων των εποίκων

Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, η βία των Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αυξάνεται σταθερά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), οι έποικοι έχουν επιτεθεί σε Παλαιστίνιους σχεδόν 3.000 φορές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο αριθμός των επιθέσεων των εποίκων έχει αυξηθεί κατακόρυφα από το 2016, με 852 καταγεγραμμένες επιθέσεις το 2022, 1.291 το 2023 και 1.449 το 2024.

Με περισσότερες από 1.000 επιθέσεις τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, η φετινή χρονιά είναι σε καλό δρόμο να γίνει η πιο βίαιη μέχρι σήμερα.

Οι επιθέσεις των εποίκων συχνά κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής ελιάς από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, μια κρίσιμη περίοδο του έτους που αποτελεί βασική πηγή διαβίωσης για πολλές παλαιστινιακές οικογένειες.

Ποιοι είναι οι Ισραηλινοί έποικοι που επιτίθενται στους Παλαιστινίους;

Οι ισραηλινοί οικισμοί είναι κοινότητες αποκλειστικά για Εβραίους που έχουν χτιστεί σε παλαιστινιακό έδαφος που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Σήμερα, μεταξύ 600.000 και 750.000 έποικοι ζουν σε περισσότερους από 250 οικισμούς και σταθμούς σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Πολλοί από αυτούς βρίσκονται κοντά σε παλαιστινιακές πόλεις και χωριά, γεγονός που συχνά οδηγεί σε αυξημένες εντάσεις και σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία των Παλαιστινίων.

Οι έποικοι είναι συχνά οπλισμένοι και συνοδεύονται ή προστατεύονται από ισραηλινούς στρατιώτες.

Εκτός από την καταστροφή παλαιστινιακής περιουσίας, έχουν πραγματοποιήσει εμπρηστικές επιθέσεις και έχουν σκοτώσει Παλαιστίνιους κατοίκους.

Πού έχουν επιτεθεί οι έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη;

Κάθε νομός της Δυτικής Όχθης έχει αντιμετωπίσει αυξημένες επιθέσεις από εποίκους τα τελευταία δύο χρόνια.

Στοιχεία από το OCHA δείχνουν ότι μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Αυγούστου 2025, ο νομός Ραμάλα και Ελ-Μπιρέχ κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό επιθέσεων από εποίκους με 634 περιστατικά, ακολουθούμενος από τη Ναμπλούς με 501 και τη Χεβρώνα με 462.

Οι περισσότερες επιθέσεις των εποίκων πραγματοποιούνται στην Περιοχή C, η οποία αποτελεί περισσότερο από το 60% της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, και συγκεντρώνονται κοντά σε ισραηλινούς οικισμούς και φυλάκια.

Όπως προέβλεπας με τις Συμφωνίες του Όσλο του 1993, η κατεχόμενη Δυτική Όχθη χωρίστηκε σε τρεις ζώνες: την Περιοχή Α, υπό τον πλήρη έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής (PA), την Περιοχή Β, υπό την διοικητική εξουσία της PA και τον έλεγχο της ισραηλινής ασφάλειας, και την Περιοχή C, που ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το Ισραήλ.

Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 10.000 έχουν τραυματιστεί σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις και τους ένοπλους εποίκους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Μόνο το 2025, η OCHA έχει καταγράψει τουλάχιστον 178 θανάτους Παλαιστινίων που συνδέονται με βία από εποίκους και στρατιωτικούς.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται αγρότες, παιδιά και κάτοικοι που έπεσαν θύματα σχεδόν καθημερινών επιδρομών και επιθέσεων σε χωριά και προσφυγικούς καταυλισμούς.

Η βία των εποίκων έχει επίσης προκαλέσει εκτεταμένο εκτοπισμό . Τουλάχιστον 3.434 Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από φόβο για τις ζωές τους και λόγω των περιορισμών από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.