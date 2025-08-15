ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατήγγειλε ως έγκλημα πολέμου το σχέδιο του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών να κατασκευαστεί οικισμός εποίκων στη Δυτική Όχθη, σε σημείο που θα κόβει τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη μέση. Μία μέρα μετά, Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Δυτικής Όχθης βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις εποίκων και του ισραηλινού στρατού.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ επισημαίνει ότι το ισραηλινό σχέδιο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θέτει τους Παλαιστίνιους σε κίνδυνο εκτοπισμού, το οποίο είπε είναι έγκλημα πολέμου.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, έποικος και ο ίδιος, ενέκρινε σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη. Στόχος του, είπε, είναι να «θάψει» την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους». Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν το σχέδιο έχει την έγκριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος πάντως έχει μιλήσει για την ιδέα του «Μεγάλου Ισραήλ», η οποία υπονοεί πλήρη έλεγχο όλης της περιοχής.

Το σχέδιο που ενέκρινε ο Μπεζαλέλ Σμότριτς είναι το «Σχέδιο Ε1». Αυτό είχε παγώσει το 2012, λόγω αντιδράσεων από τη διεθνή κοινότητα και διαφωνίες με τις ΗΠΑ.

«Έγκλημα από κατοχική δύναμη»

Ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ δήλωσε ότι το σχέδιο θα διασπάσει τη Δυτική Όχθη σε απομονωμένους θύλακες. Και τόνισε ότι είναι «έγκλημα πολέμου για μια κατοχική δύναμη να μεταφέρει τον δικό της άμαχο πληθυσμό στο έδαφος που κατέχει».

Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1980, μια κίνηση που δεν αναγνωρίστηκε από τις περισσότερες χώρες, αλλά δεν έχει επισήμως επεκτείνει την κυριαρχία της στη Δυτική Όχθη. Η διεθνής κοινότητα έχει καταδικάσει ως παράνομη την επέκταση των οικισμών εποίκων, με ψηφίσματα που έχουν εγκριθεί και στον ΟΗΕ. Επισημαίνει ότι η επέκταση των οικισμών υπονομεύει τη βιωσιμότητα μιας λύσης δύο κρατών, διασπώντας εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να γίνουν μέρος ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους.

Η λύση των δύο κρατών για το Μεσανατολικό προβλέπει ένα παλαιστινιακό κράτος στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Το κράτος αυτό θα υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ, το οποίο κατέλαβε και τα τρία εδάφη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Το Ισραήλ επικαλείται ιστορικούς και βιβλικούς δεσμούς με την περιοχή και λέει ότι οι οικισμοί παρέχουν στρατηγικό βάθος και ασφάλεια και ότι η Δυτική Όχθη είναι «αμφισβητούμενη» και όχι «κατεχόμενη».