Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 12:31

Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Βουτιές ίασης: Τα οφέλη της θάλασσας στον οργανισμο μας

Spotlight

Ο Μπεζαλέλ Σμότριχ ενέκρινε την νύκτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, για να «θάψει» όπως είπε την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και αναμένεται να προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Το κύριο πρόβλημα με αυτό το σχέδιο E1 είναι ότι θα αποκόψει εντελώς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριχ δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Κόβει τη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους

«Το κύριο πρόβλημα με αυτό το σχέδιο E1 είναι ότι θα αποκόψει εντελώς την κατεχόμενη Δυτική Όχθη από την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταστρέφοντας ουσιαστικά… κάθε εδαφική συνέχεια που θα ήταν απαραίτητη για ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος», δήλωσε ο ανταποκριτής του Al Jazeera Hamdah Salhut.

«Αυτό που έχει δηλώσει η κυβέρνηση είναι ότι θέλει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

Deutsche Bank: Γιατί ξεχωρίζει τις ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη

