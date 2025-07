Δύο Παλαιστίνιοι, ηλικίας 15 και 17 ετών, σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και συγκεκριμένα στην αλ-Χαντέρ, νότια της Βηθλεέμ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισραηλινές δυνάμεις παρακρατούν τις σορούς των Άχμαν Αλί Ασάαντ Ασίρα αλ-Σαλάχ και Μουχάμαντ Χάλεντ Αλιάν Ίσα που σκοτώθηκαν την αυγή.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με σχεδόν καθημερινές αναφορές για μαζικές συλλήψεις, δολοφονίες και επιθέσεις από εποίκους, συχνά με την υποστήριξη Ισραηλινών στρατιωτών.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, τουλάχιστον 948 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή από Ισραηλινούς στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν σε μια σειρά από πόλεις και χωριά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 25 Παλαιστινίους από τα ξημερώματα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa:

Israeli occupation forces raid a residential building during their incursion into Al-Makhfiyya neighborhood, west of Nablus in the occupied West Bank pic.twitter.com/yqIgLTuTQI

— Quds News Network (@QudsNen) July 24, 2025