Η Ουάσιγκτον αξίωσε οι ισραηλινές αρχές να διενεργήσουν έρευνα «σε βάθος» μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα αμερικανοπαλαιστίνιου νεαρού (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω), ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ισραηλινούς εποίκους σε χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Ζήτησα από το Ισραήλ να διενεργήσει έρευνα σε βάθος για τον φόνο του Σάιφ Μουσαλάτ, αμερικανού πολίτη ο οποίος επισκεπτόταν μέλη της οικογένειάς του στο Σιντζίλ όταν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, ο Μάικ Χάκαμπι, μέσω X.

O νεαρός έχασε τη ζωή του αφού «ξυλοκοπήθηκε βίαια σ’ όλο του το σώμα από εποίκους»

Another Palestinian American killed—beaten to death— by Israeli settlers. Another round of silence from U.S. politicians. Israeli settlers murdered Sayfollah Musallet while he was in the West Bank visiting his family. Please support the family stateside however you can. pic.twitter.com/8vcuTwj5xx — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman) July 12, 2025

«Πρέπει να λογοδοτήσουν οι δράστες αυτής της εγκληματικής και τρομοκρατικής ενέργειας. Ο Σάιφ δεν ήταν παρά 20 ετών», πρόσθεσε, σε μια από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, πολύ περισσότερο σ’ αυτόν τον τόνο, από την αρχή της χρονιάς.

I have asked @Israel to aggressively investigate the murder of Saif Mussallet, an American citizen who was visiting family in Sinjil when he was beaten to death. There must be accountability for this criminal and terrorist act. Saif was just 20 yrs old. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) July 15, 2025

Ο Σάιφ αλ Ντιν Μουσαλάτ ζούσε στη Φλόριντα, όπου γεννήθηκε. Πήγε στις αρχές Ιουνίου στη Δυτική Οχθη για «να περάσει χρόνο με συγγενείς», εξήγησε η οικογένειά του.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι ο νεαρός έχασε τη ζωή του αφού «ξυλοκοπήθηκε βίαια σ’ όλο του το σώμα από εποίκους» στο χωριό Σιντζίλ, βόρεια από τη Ραμάλα.

🚨Ramallah | West Bank Palestinian Ministry of Health: 23-year-old Saif al-Din Kamil Abd al-Karim Musalat was killed after Israeli colonial settlers brutally beaten him, leaving him with severe injuries across his body in Sinjil, north of Ramallah. pic.twitter.com/8CUHtpk0JF — Inés El-Hajj|Stories from Palestine 🇵🇸 (@InesStories99) July 11, 2025

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι αμερικανός πολίτης έχασε τη ζωή του στη Δυτική Οχθη, ωστόσο παρέπεμψε τις ερωτήσεις όσον αφορά την έρευνα για τον φόνο «στην ισραηλινή κυβέρνηση».

Αλλος ένας νεκρός

Οι παλαιστινιακές αρχές ανακοίνωσαν εξάλλου πως δεύτερος Παλαιστίνιος, 23 ετών, ο Μοχάμεντ Ριζκ Χουσέιν αλ Σαλάμπι, έχασε τη ζωή του στο ίδιο επεισόδιο, «μετά τον τραυματισμό του στον θώρακα από σφαίρα».

🚨 NEW: Israeli settlers lynched a Palestinian-American man—a U.S. citizen from Tampa, Florida—today during an attack on Palestinians near Ramallah in the occupied West Bank. The victim, Saif al-Din Musalat (also reported as Sayfollah Musallet), was beaten to death while… pic.twitter.com/k8UBfOlVWk — Drop Site (@DropSiteNews) July 11, 2025

Η βία στη Δυτική Οχθη, περιοχή υπό στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ από το 1967, κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μ’ έναυσμα την έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

The village of Sinjil (West Bank) has been under siege from the Israeli army and settlers for months, with the construction of a barbed wire fence, constant settler pogroms, burning fields and army invasions Now the siege has culminated in the murder of two Palestinian Americans pic.twitter.com/EvRToshdxr — Andrey X (@the_andrey_x) July 15, 2025

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, απαίτησε επίσης να διενεργηθεί έρευνα από τις ισραηλινές αρχές, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τηρεί πιο αυστηρή στάση όσον αφορά τη βία εξτρεμιστών εποίκων στη Δυτική Οχθη.

Να μην «κλείνει τα μάτια»

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να συνεχίζει να κλείνει τα μάτια μπροστά σ’ αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Οχθη αν είναι αληθινά δεσμευμένη στην εξεύρεση (συμφωνίας) για δίκαιη και διαρκή ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στον παλαιστινιακό λαό», ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε καταδικάσει τις επιθέσεις ισραηλινών εποίκων κι είχε επιβάλει κυρώσεις σε αρκετούς εξ αυτών. Ομως ο νυν πρόεδρος Τραμπ προχώρησε στην άρση των μέτρων αυτών την ημέρα που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

The father and family of Palestinian-American Sayfollah “Saif” Musallet, a 20-year-old who was brutally beaten to death by Israeli settlers, have arrived from the U.S. to the village of Al-Mazra’a ash-Sharqiya to bid a final farewell to their son. pic.twitter.com/vfBAF9ES0G — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 13, 2025

Μορφή της αμερικανικής χριστιανικής σκληρής δεξιάς, ο αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Χάκαμπι θεωρείται πως βρίσκεται κοντά σε ισραηλινούς κύκλους που τάσσονται υπέρ του εποικισμού της Δυτικής Οχθης.

Πηγή: ΑΠΕ