Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σήμερα (14/8) στην ανακοίνωση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου εποικιστικού σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

«Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο αυτής της κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ισραηλινό σχέδιο για να «θάψει» την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

Σημειώνεται ότι ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ.

Ειδικότερα, ενέκρινε την νύχτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, για να «θάψει» όπως είπε την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε «παγωμένο» από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει την Δυτική Όχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και προκάλεσε ήδη την άμεση αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.