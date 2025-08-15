Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να «παραιτηθεί» από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (στη φωτογραφία αρχείου από Christophe Ena via Reuters, επάνω, η Κάγια Κάλας).

Η δόμηση του οικισμού «υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

«Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Κάλας.

Και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για την ανέγερση ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Οχθης με την Ιερουσαλήμ.

Η στόχευση

Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό της κατεχόμενης από το Ισραήλ Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Οχθη, για να «θάψει» όπως είπε την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε «παγωμένο» από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει τη Δυτική Οχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και προκάλεσε ήδη την άμεση αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.