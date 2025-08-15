Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.
- Γάζα: Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι νεκροί από το πρωί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
- Η ακτινογραφία της εξωτερικής πολιτικής Τραμπ, η κολακεία και το ένστικτό του
- Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche
- Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας κάλεσε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να «παραιτηθεί» από την υλοποίηση του σχεδίου του για την ανέγερση οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σχέδιο που υποστηρίζει ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (στη φωτογραφία αρχείου από Christophe Ena via Reuters, επάνω, η Κάγια Κάλας).
Η δόμηση του οικισμού «υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου»
«Η απόφαση των ισραηλινών αρχών να προωθήσουν το εποικιστικό σχέδιο E1 υπονομεύει περαιτέρω τη λύση των δύο κρατών και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η Κάλας.
Και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί από την υλοποίηση αυτής της απόφασης, σημειώνοντας τις μεγάλες συνέπειές του. Η ΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς το Ισραήλ να σταματήσει την κατασκευή του οικισμού», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για την ανέγερση ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Οχθης με την Ιερουσαλήμ.
Η στόχευση
Ειδικότερα, το σχέδιο προβλέπει τον διαχωρισμό της κατεχόμενης από το Ισραήλ Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Οχθη, για να «θάψει» όπως είπε την «ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».
Πρόκειται για το σχέδιο Ε1, το οποίο παρέμενε «παγωμένο» από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει τη Δυτική Οχθη. Δεν έχει διευκρινισθεί αν έχει εγκριθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και προκάλεσε ήδη την άμεση αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Τραμπ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι στο Χονγκ Κονγκ
- Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
- Παναθηναϊκός: Μία… ανάσα από την απόκτηση του μέσου Βιθέντε Ταμπόρδα που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς
- Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
- Ο Παναθηναϊκός προχωρά με Ουναΐ και Ταμπόρδα
- Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις