Από τη μία πρόκληση στην άλλη προχωρά το Ισραήλ, όσο αυξάνεται η διεθνής κατακραυγή για τα εγκλήματα στη Γάζα.

Ένα είδος παράκρουσης φαίνεται να έχει καταλάβει τους ανώτερους αξιωματούχους που χωρίς να κρατούν πλέον κανένα πρόσχημα εκτοξεύουν απειλές προς πάσα κατεύθυνση υποσχόμενοι ότι θα διαλύσουν όποιον μπει εμπόδιο στα σχέδιά τους.

Στα σχέδιά τους περιλαμβάνεται πλέον επίσημα η εθνοκάθαρση στη Γάζα, μετά την έγκριση του σχεδίου Νετανιάχου από το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας και το αργοπορημένο «ναι» του ισραηλινού στρατού, ο τεμαχισμός της Δυτικής Όχθης, ο ενταφιασμός της ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους, και πλέον διά στόματος πρωθυπουργού το «Μεγάλο Ισραήλ» που σημαίνει την προσάρτηση εδαφών από γειτονικά κράτη.

Εκτοξεύοντας απειλές εναντίον όλων, η ισραηλινή ηγεσία θέλει να εμφανιστεί άτρωτη τη στιγμή που είναι πιο αδύναμη από ποτέ. Το ρήγμα που έχει επέλθει με το βαθύ κράτος για τη στρατηγική που ακολουθεί ο Νετανιάχου μπορεί να μην εμποδίζει τα σχέδια για κατάληψη της Γάζας, αλλά παραμένει και θα μεγαλώνει όσο οι επιλογές του πρωθυπουργού θα οδηγούν σε νέα αδιέξοδα.

Το Ισραήλ αρνείται την οποιαδήποτε προοπτική παλαιστινιακού κράτους

Η διεθνής απομόνωση επίσης του Ισραήλ είναι πρωτοφανής, αν και οι κυβερνήσεις επιμένουν να μένουν κυρίως στα λόγια αντί με πράξεις να αναγκάσουν το Τελ Αβίβ να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα.

Ενδεικτικό είναι ότι η Γερμανία, ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Ισραήλ που το υποστήριξε μάλιστα στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης απέναντι στην κατηγορία της γενοκτονίας, αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις πωλήσεις όπλων στο Τελ Αβίβ. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση η συντριπτική πλειοψηφία των Γερμανών – άνω του 80% – τάσσεται υπέρ αυτής της απόφασης ενώ το 60% υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Ακόμα κι αν οι εξαγγελίες αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους από αρκετές δυτικές χώρες δεν είναι παρά συμβολικές κινήσεις, το Ισραήλ κάνει ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να διανοηθεί καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά το γεγονός ότι έχει βάλει την υπογραφή του στις συνθήκες του Όσλο τις οποίες ποδοπατά επί 30 χρόνια.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε χθες ότι θα εγκρίνει σχέδιο εποικισμού στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ διαιρώντας έτσι περαιτέρω τη Δυτική Όχθη σε βόρειες και νότιες περιοχές, και αποσυνδέοντας την ανατολική Ιερουσαλήμ με μεγάλες πόλεις όπως η Βηθλεέμ και η Ραμάλα.

Μετατρέποντας την παλαιστινιακή γη σε καντόνια – κάτι που το Ισραήλ κάνει αργά και σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες στη Δυτική Όχθη – θέλει να καταστρέψει κάθε εδαφική συνέχεια που θα ήταν απαραίτητη για ένα παλαιστινιακό κράτος.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ο Σμότριχ φρόντισε να δηλώσει τον σκοπό του σχεδίου του βάζοντας ως τίτλο της σχετικής ανακοίνωσης την ανατριχιαστική φράση «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Το σχέδιο αυτό – που ο Σμότριχ χαρακτήρισε ως «ο σιωνισμός στα καλύτερά του» – δεν είναι καινούριο. Πρόκειται για την κατασκευή 3.000 κατοικιών στο σχέδιο οικισμού της περιοχής Ε1, που όμως πάγωσε το 2022 μετά από αντιδράσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ.

Επιθέσεις

Λίγες ώρες μετά τις εξαγγελίες, ισραηλινοί έποικοι και στρατιώτες άρχισαν να επιτίθενται σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το «μενού» είχε από όλα: εισβολές σε σπίτια, συλλήψεις στον σωρό, καταστροφές, ξυλοδαρμοί, τρομοκράτηση του πληθυσμού.

Τα παρακάτω βίντεο και φωτογραφίες έρχονται από τη Δυτική Όχθη μετά εξαγγελίες Σμότριχ.

Με την προσοχή στραμμένη στη σφαγή στη Γάζα, πολλές φορές τα εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα στη Δυτική Όχθη περνούν σε δεύτερη μοίρα. Από τις 7 Οκτωβρίου το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στις παλαιστινιακές περιοχές με τις δολοφονίες να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Καταδίκη

Η επίτροπος της Ε.Ε. Κάγια Κάλας καταδίκασε την απόφαση του Σμότριχ, που θα χρειαστεί και την έγκριση του Νετανιάχου για να τεθεί σε ισχύ, όπως και η Γερμανία.

Οι ΗΠΑ από την άλλη απέφυγαν να απαντήσουν ανοιχτά δηλώνοντας ότι «μία σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το νέο σχέδιο οικισμού ως επέκταση των εγκλημάτων γενοκτονίας, εκτοπισμού και προσάρτησης.

Οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη στην οποία κυβερνά η μετριοπαθής Παλαιστινιακή Αρχή αποδεικνύουν ότι στο στόχαστρο της ισραηλινής ηγεσίας δεν είναι μόνο η Χαμάς. Η ανοιχτή ομολογία άρνησης της προοπτικής ενός παλαιστινιακού κράτους σε συνδυασμό με την ανάληψη δράσης προκειμένου να αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, συνιστά ομολογία εθνοκάθαρσης όπως έχει επισημάνει πλήθος ειδικών.

Η ισραηλινή ηγεσία προχωρά σε αυτό το σχέδιο, ακόμα κι αν το ρίσκο είναι τεράστιο για το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, δοκιμάζοντας τα όρια της διεθνούς κοινότητας και κυρίως των ΗΠΑ που προς το παρόν κλείνουν το μάτι στον Νετανιάχου σε κάθε νέα του φυγή προς τα εμπρός.